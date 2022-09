Las experiencias periodísticas fuera de la televisión del mexicano Jorge Zarsa: “En el lugar de los hechos”.

"En el lugar de los hechos"

El presentador de noticieros y periodista Jorge Zarsa presentó Feria Universitaria del Libro) “En lugar de los hechos”, un compendió de anécdotas del ahora también escritor, en el que comparte sus encuentros con personajes políticos, diplomáticos, su cercanía a movimientos sociales y la cobertura de algunos acontecimientos importantes de su país, cerca de las tragedias y los sentimientos que surgen durante la búsqueda de la información durante sus 25 como periodista.

Durante su presentación, el famoso presentador incentivó a los estudiantes de Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que lo acompañaron en su ponencia, a seguir con sus estudios y, sobre todo, a despertar el interés periodístico que ofrece la carrera.

Zarsa es uno de los reporteros con más prestigio en las emisiones noticiosas de México, su experiencia incluye la cobertura de un atentado terrorista, enfrentamientos armados y hasta desastres naturales, eventos que ahora ha reflejado en el mundo de las letras como parte de sus vivencias. “En lugar de los hechos” es un recorrido narrativo que cuenta, de forma puntual, no solo la perspectiva periodística del personaje, sino que otorga la posibilidad de conocer a fondo los aspectos humanos que despiertan en las atmósferas que envuelven los hechos, como la llegada por primera vez del Papa Juan Pablo II al territorio cubano o el rescate de los 35 mineros de Chile, eventos de los que Jorge fue testigo.

A medida que se pasan las páginas el escrito se convierte en una ventana para conocer la habilidad, el temple y la sensibilidad profesional que se requiere para desempeñarse como comunicador; en este escrito, Zarsa expone la incertidumbre, la emoción y la responsabilidad de recibir información de primera mano ; informar, comunicar y saber, son los tres elementos que el periodista tuvo en mente durante los nueve meses que tardó la escritura de este libro, un tiempo en que recordó lo difícil que resulta separar los hechos de los sentimientos.

Durante su presentación, expuso que, a falta de una gran memoria, contaba con el gran apoyo de sus libretas, donde escribía y planeaba sus notas o reportajes; recursos y apuntes de los que rescató pedazos de historia de 17 coberturas, que salieron en la televisión pero que en el libro se comparten como vivencias personales, infortunios del clima y el nudo en la garganta que provoca ser testigo de fenómenos que cambian al mundo.

El periodista no concibe “En lugar de los hechos” como un manual de periodismo, sino como una oportunidad para desentrañar los pasajes de su profesión, desde una perspectiva más íntima y personal. Un texto que busca presentar lo que no puede ser visible en las emisiones de televisión y lo que no se encuentra en la formación escolar de un comunicador o periodista.

El texto se convierte en un recorrido por la carrera de Jorge Zarsa, desde sus inicios como reportero, hasta su paso por la pantalla chica en el noticiero Hechos Meridiano; recorrido en el cual su autor enfatiza en la contención de emociones, la empatía que surge fuer de las redacciones y la responsabilidad de informar de forma objetiva a la población.

Durante su presentación, se dio la oportunidad de responder algunas cuestiones e inquietudes de los estudiantes de comunicación de la UAEH, momento en el que compartió su experiencia desde antes de encontrar su vocación, su viaje a la Ciudad de México para estudiar periodismo, al tiempo que brindó algunas recomendaciones para los futuros comunicadores.

El libro “En lugar de los hechos” es, además, un homenaje al oficio que se convirtió en una carrera y busca enaltecer la figura de redactores, periodistas y comunicadores dedicados a mostrarle al mundo los hechos que cambian al mundo; el libro ya se encuentra disponible en formato físico y digital.

