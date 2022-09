“Mucha Madre”: la reivindicación de las maternidades desde la perspectiva de once mujeres

“Mucha madre” la experiencia de once mujeres

La Feria Internacional del Libro Universitario, FILU 2022, celebrada en la capital del estado de Veracruz, en México, fue el escenario para la presentación del libro “Mucha madre”, que reúne las experiencias de once mujeres para cuestionar la maternidad, un texto sobre realidades hegemónicas que plantea que ser madre es un acto político e ideológico, y plantea la injerencia de este fenómeno en el ámbito social y formador de la sociedad.

Andrea Fuentes Silva es la editora y líder de este proyecto literario colectivo, en el que participan también Gabriela Jauregui, Luisa Fuentes Guaza, Clarisa Moura, Abril Castro, Violeta Celis, Pilar Villela, Sara Schuiz, Ave Barrera, Jazmín Barrera y Gina Jaramillo.

“Mucha Madre” es una polifonía compuesta por una serie de voces individuales que cuentan las experiencias de cada una de estas mujeres en la tarea de ser madre. El texto, explica Fuentes Silva, es una reflexión, una forma de compartir decisiones y externar rabias, desde la perspectiva multifacética de todas las involucradas.

Esta producción colectiva incluye relatos íntimos sobre los diversos moldes de la maternidad. Hijos nacidos, madres solteras o incluso ser madres de hijos ajenos; las historias versan sobre el desarrollo de eventos, los dolores, la certidumbre y la incertidumbre que surge al criar hijos.

El libro busca, además, reivindicar el papel de la mujer desde el momento de entregar su vida al cuidado de sus núcleos familiares, entre tareas domésticas, laborales y maritales. Por momentos, el título revisa, de manera incluso poética, las opresiones que viven, la colectividad comparte y los episodios que guardan paralelismos, desde sus privilegios o no. “Mucha Madre”, es un viaje hacia las entrañas de la realidad, la familiaridad de los cuidados y los recuerdos sobre muñecas de la infancia, que reforzaban los mensajes de sacrificio, de espacio, tiempo y anhelos.

El texto cuenta con un prólogo escrito por Fuentes, quien explicó durante la presentación q ue el proyecto inició cuando ella se convirtió en madre con una serie de mandatos sociales. Las opiniones de todos, los consejos sobre los cuidados que se le deben prodigar a los hijos y las guías que abundan por internet abrumaron su existencia con mandatos duramente establecidos por todo el que quisiera opinar, desde cómo dormir a los pequeños hasta cómo modificar la vida por completo.

Las autoras de este escrito se vieron influenciadas por mujeres pensadoras como Adrienne Rich y Victoria Sau, quienes han desarrollado complejos libros sobre lo que representa, la institución de la maternidad desde ámbitos más teóricos; “Mucha Madre” se planeó de una manera no tan complicada, de los hechos que implican el sostenimiento de la vida.

El Latinoamérica hay un culto a la imagen de la madre, pero al tiempo que existe un sometimiento arduo y difícil que agota a las mujeres; “Mucha Madre” pone en la mesa estos temas de conversación, entre afectos y conexiones, maternidades tradicionales, in vitro, solteras, lésbicas y las no maternidades; las colaboradoras buscan desmitificar la llegada de la identidad de la mujer en torno a la maternidad, buscan establecer que no solo existe el mundo antes de tener hijos y que la vida continua con la misma independencia, libertad y autonomía.

El libro no solo funciona como un anecdotario de madres, si no se basa en procesos de reflexión y pensamiento que han encontrado cabida en complejos teóricos y son aterrizados por estas once mujeres en relatos, experiencias de historias de vida. Busca hacer énfasis en los tratados del mandato que se ha vendido a lo largo de los años; “Mucha Madre”, un relato contemporáneo que encuentra la exposición perfecta entre movimientos feministas y la transformación de la mujer; al tiempo que cuestiona al sistema capitalista y político, con el fin de darle voz a todo tipo de madres.

