Macario Schettino habló sobre su libro “México en el precipicio”: “Andrés Manuel es un personaje muy autoritario”

El columnista Macario Schettino lanzó un texto desafiante que desde su título anuncia una visión crítica de la actualidad política del país. “México en el precipicio” es un escrito que, a manera de crónica, plantea, lo que el autor considera los males que atrajo la llamada cuarta transformación, el movimiento del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. Schettino en esta narración un tanto anecdótica, añade gráficas y algunos de sus trabajos publicados en diarios de circulación nacional, para demostrar que, como sostiene su título, el país se encuentra al borde del precipicio.

A lo largo de casi doscientas páginas, el autor no pierde hilo y busca desentrañar las causas de la crisis de su país. Firme, claro y contundente Schettino presenta datos que involucran la economía, programas sociales e ideas autoritarias del actual mandato en un texto fácil de digerir, que permite conocer el colapso que pueden atraer las malas decisiones de un mandatario concentrado solo en sus propias metas.

Desde la comodidad de su estudio, Macario Schettino otorgó una entrevista a Infobae; un dialogo en el que se mostró abierto sobre los cuestionamientos que deja “México en el precipicio”; durante la sesión de preguntas, reiteró la importancia que tiene su texto para conocer el ambiente político y económico actual del país .

— ¿Andrés Manuel López Obrador, es más un actor político o una figura autoritaria?

— Bueno, no son incompatibles las dos cosas, es un actor político profundamente autoritario; los actores políticos pueden ser democráticos, pueden ser autoritarios y en el caso de Andrés Manuel es un personaje muy autoritario.

El escritor responde de forma sintética y rápida a todas las cuestiones; es un tema del cual viene hablando desde hace mucho tiempo. Narra desde las primeras líneas la cercanía que mantuvo con AMLO y el ahora extinto PRD (Partido de la Revolución Democrática), lo que le permitió ver los primeros tintes de arbitrariedad, capricho y autoritarismo, incluso previos a la jefatura de gobierno de Andrés Manuel en el Distrito Federal. El texto recorre las derrotas electorales, el asenso y el mandato ante eventos como la pandemia.

“México en el precipicio”

“A mí me invita el ingeniero Cárdenas a desayunar con Andrés Manuel, para proponerme que lo ayude como asesor a presidente del PRD, para que tuviera alguna idea de lo que significa la economía nacional. La razón por la que Cárdenas me tenía cierto aprecio, respeto, en cuestiones intelectuales, proviene de mi libro “Para reconstruir México” que se publicó en 1996; prácticamente, ahí nace mi cercanía con la política mexicana, antes de eso mi relación con este mundo era nula” respondió Schettino, con respecto a su primer contacto con el ahora presidente.

El columnista relata que, durante su paso por la política, también ha aprendido el funcionamiento de un gobierno desde su interior, hecho que es fundamental en la construcción de análisis serios y profundos de la realidad, y expresa su preocupación sobre la existencia de personas que opinan, sobre lo que ocurre en el país, ante su desconocimiento de cómo funciona un gobierno. Parte de lo que rescata en “México en el precipicio” es la participación de sindicatos de maestros, petroleros y electricistas, a los que llama damnificados de las reformas, grupos que fueron clave para hacer de Andrés Manuel un candidato viable para la presidencia, ante el intento fallido del PRI (Partido Revolucionario Institucional) de José Antonio Meade y el contendiente del PAN (Partido Acción Nacional), Ricardo Anaya.

— ¿Cuál es tu principal motivación para escribir “México en el precipicio”?

— La motivación es editorial, surge de una petición de Gabriel Sandoval, director de editorial de Planeta. Que me sugirió escribir un libro sobre estos temas y proyectos magnos que tiene el presidente, gracias a mi dedicación a los temas económicos y políticos; pero conforme fui escribiendo, decidí no quedarme solo en los proyectos de infraestructura y opté por incluir la parte de la política social, que se ha encargado de destruir todos lo programas y convertirlos en la entrega de dinero; con el avance, terminé explicando las consecuencias con respecto a las finanzas públicas.

El escritor hace una síntesis de cosas complicadas y las coloca en un lenguaje comprensible; al tiempo que pinta un desenlace incierto para el país, que puede atraer una eminente crisis fiscal; Desde el subtítulo “El fracaso económico de la 4T”, este texto es contundente Y se ve presuroso en resaltar actos cuestionables, disfrazados como estrategias de desarrollo en una época en que el sentimiento de populismo, se encuentran arraigados en el imaginario de muchos habitantes; un libro que no cuenta con un final visible o que apenas deja ver la sentencia del gobierno que prometió transformar a México.

— ¿Se necesita una reestructuración de los programas sociales de ayuda, como Jovenes construyendo el futuro y otros existentes?

— Esos programas no van a funcionar nunca, no debería existir. La política social de 1997 tenía un enfoque en la ayuda, enfocado en resultados y disminución de la ayuda, un trabajo detrás de repartir para garantizar que el programa tenga éxito. Los programas de Obrador, son de carácter asistencial, son programas para conseguir votos y que no sacan a nadie de la miseria; López no está pensando en el bienestar de nadie, solo en el de él y mantener el poder, para eso reparte dinero”.

El autor rescata que todos los programas sociales generan una especie de clientela, al reestructurar o cambiar algún programa, dicha clientela se ve afectada y provoca un malestar social; de igual forma afirma que “Jóvenes Construyendo el Futuro” y “Sembrando Vida” o las becas, no causan un gran impacto económico; por otra parte, se encuentran los programas enfocados en la ayuda económica de adultos mayores, un problema mayor por que no se contaba con recursos para otorgar apoyo a quienes si contribuyeron y ahora se cubre un sector poblacional que nunca aportaron; Macario es claró esto va a necesitar de una Reforma Fiscal, sin precedente, lo que se verá reflejado y tendrá que ser afrontado por las nuevas generaciones.

