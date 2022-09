Espiritualidad, creatividad y sostenibilidad en un relato esperanzador de la colombiana Natalia Zuleta

Natalia Zuleta es la autora de Tres principios para la reinvención, un libro para reformular un futuro desde la creatividad, la espiritualidad y el crecimiento personal. DIANA, 2022

“Estamos frente a un umbral histórico en donde se abre ante nuestros ojos un amplio corredor de oportunidades. La complejidad que nos ha traído hasta aquí está dada por esa sucesión de transformaciones históricas que tienen al mundo en un estado de remezón en lo ambiental, lo filosófico y lo económico. Esa misma complejidad se expresa en nuestra identidad, en la forma como hemos evolucionado como seres humanos. Tenemos una capacidad creativa grandiosa para crear tecnologías que en su concepción buscan mejorar nuestras vidas y apoyar un proceso de globalización que es inminente. Los avances de la ciencia nos permiten vislumbrar un mejoramiento en nuestro espectro de vida y estudiar la posibilidad de expandir las fronteras más allá del planeta. Avanzamos hacia un futuro en donde el ingenio del hombre se materializará cada vez de manera más rápida y evidente. Sin embargo, vivimos ante unas increíbles paradojas, pues esos mismos pasos que hemos recorrido nos tienen en una crisis existencial, nos sentimos más solos y fragmentados”

Fragmento “Tres principios para la reinvención”, Natalia Zuleta

Portada de Tres principios para la reinvención, Natalia Zuleta, DIANA, 2022

¿Qué tienen los viajes que arrasan con el mundo conocido y extienden la perspectiva de quienes se embarcan en el encuentro de lo desconocido? La colombiana Natalia Zuleta, una comunicadora social de la Universidad Javeriana de Bogotá, especializada en Gerencia de Mercadeo y Magister en Producción Cinematográfica del London Film School de Inglaterra comparte su proceso a carta blanca “Esta narración se incubó hace ya un año en uno de mis viajes por el mundo. Siempre he creído que viajar es alimentar el alma y aprender lecciones de la vida. La magia de los viajes radica en que en medio de la diversión se gestan grandes reflexiones en lugares desconocidos en la comparación de los amaneceres habituales”.

Este libro nos presenta aspectos como el desarrollo tecnológico, la crisis climática y los efectos devastadores de la pandemia como un punto de convergencia que nos confronta con infinidad de interrogantes que nos cuestionan sobre el sentido de la vida, nuestro propósito y elecciones en un camino lleno de aprendizajes y desafíos que pueden sobrepasarnos y llevarnos a hacer un alto en el camino y replantear el futuro.

La autora nos propone tres principios, el primero de ellos es reconocer en nuestra espiritualidad una nueva perspectiva para explorar el mundo renunciando a emitir juicios y a restringir nuestro avance por diversas limitaciones; en segundo lugar nos invita a reconectar con el potencial creativo que habita en cada uno de nosotros a manera de ejercicio para salvaguardar nuestra resiliencia para movernos desde la convicción y no desde el miedo.

Como tercer pilar nos invita a asumir la sostenibilidad de la realidad por medio del reconocimiento de nuestra evolución para reconocer hábitos claves, empáticos, compasivos y responsables: “Podemos reiniciar, reinventar y movernos hacia una revolución que esté dada no por lo material sino por lo espiritual, para reencontrarnos con lo que verdaderamente nos hace grandes”. El libro plantea una serie de reflexiones hacia el futuro en un momento histórico en el que jamás volveremos a ser los mismos. Una forma de repensar la vida a través de las lecciones aprendidas y de tres principios, que se interconectan para la reinvención: la espiritualidad, la creatividad y la sostenibilidad.

Este libro presenta, junto a su interesante contenido, una serie de citas a pie de página respaldada por bibliografía, en la que Natalia recomienda textos como “El maestro en la era de Acuario” (2007), publicado por el Kundalini Research Institute y cuya versión en español estuvo a cargo de Stilo Impresores Ltda.

“El ejercicio humano de revisitar la historia y las vivencias personales jamás podrá ser el de las máquinas, y allí reside nuestro potencial ilimitado. Entre la historia de la humanidad y la historia personal se da luz a una sabiduría perenne y trascendental que podrá guiarnos en la búsqueda interior que necesitamos para avanzar, para fortalecernos y cultivar nuestra resiliencia y adaptabilidad.”

Antes de este libro, Natalia Zuleta fue coautora de tres títulos más, “Las cien preguntas más creativas de los niños” (2013), “La creatividad en 7 verbos” (2018), y “Los secretos olvidados del bosque” (2021), publicado con Intermedio Editores. Actualmente es speaker, maestra de kundalini yoga, magister en Marketing Digital de la Universidad de Barcelona, ha realizado estudios de liderazgo creativo en la escuela de Think, en Lisboa, Portugal, así como de Liderazgo en Educación en Harvard.

Natalia Zuleta, una comunicadora social de la Universidad Javeriana de Bogotá, especializada en Gerencia de Mercadeo y Magister en Producción Cinematográfica del London Film School de Inglaterra y co autora de tres títulos literarios más. Foto: Editorial Planeta

Esta multifacética mujer se ha dado a la tarea durante los últimos 20 años de liderar importantes procesos de innovación en creatividad y sostenibilidad en el Colegio Gimnasio Fontana, en Bogotá, Colombia, en donde se desempeña como Directora de Mercadeo e Innovación. En el 2017 produjo el documental de cine “El Despertar de una nueva educación”, que aborda la relevancia de desarrollar el pensamiento creativo en el mundo actual. Escribe una columna en el diario La República.

“El mundo necesita cada vez más de nosotros y nosotros de él. La interdependencia implica una enorme responsabilidad como especie. Podemos inventar nuevas tecnologías, descubrir nuevos planetas y horizontes para nuestros sueños, pero desde que no cambiemos en nuestro interior, la realidad no podrá ser transformada. Julio Verne lo advirtió con una claridad acertada: “La Tierra no necesita nuevos continentes, sino nuevos hombres.”





Ficha

Título: Tres principios para la reinvención

Autora: Natalia Zuleta

Temática: Crecimiento personal, espiritualidad

Editorial: DIANA

Año: 2022





