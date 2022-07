“La literatura hoy está de moda”: un nuevo festival porteño para derribar el mito de que los jóvenes no leen

LIT, el nuevo festival de literatura juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, celebró su primera jornada en el microcentro porteño y continuará este fin de semana en el Parque de la Estación (foto por Gustavo Gavotti).

¿Quién dijo que los jóvenes no leen? El éxito de la primera edición de LIT, el nuevo festival de literatura joven organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es una de las tantísimas pruebas que afirman lo contrario.

Después de la fuerte presencia de la juventud en la Feria Internacional del Libro llevada a cabo en abril, y con la Feria del Libro Infantil y Juvenil en curso, el pasado miércoles 19 de junio comenzó la primera edición de LIT, un festival que celebra y visibiliza la persistente pasión de los adolescentes por la lectura .

Este furor lleva varios años de constante crecimiento, décadas incluso, y muchos ven su germen en la publicación de Harry Potter hace 25 años. Si hace ya un cuarto de siglo que la literatura juvenil viene en auge, ¿por qué persiste la creencia de que los chicos ya no leen?

“Hay que quebrar algunos mitos. Esto de que los jóvenes no leen, que leer no está de moda, que es una actividad que se hace en solitario… ¿Saben qué? Todas mentiras . Estamos acá para demostrar que eso no tiene nada que ver con la realidad”, dice Marcela Aguilar, directora editorial de V&R, al comienzo de su presentación de la charla con bookfluencers y autores de dicha editorial.

Victoria Resco, Anna K. Franco, Maximiliano Pizzicotti y Almendra Veiga, jóvenes autores y boofluencers (foto por Gustavo Gavotti).

Ellos son Anna K. Franco, Maximiliano Pizzicotti, Victoria Resco y Almendra Veiga. Tienen entre 19 y 28 años, y todos forman parte de una ola que hoy por hoy está en su punto más alto. Escriben literatura juvenil, pero también la recomiendan, y son las redes sociales el terreno fértil en el que la nueva literatura crece, se comparte y se expande .

Booktubers, bookstagrammers y, ahora, booktokers. Sus seguidores se cuentan por millones . Cuando recomiendan un libro, las ventas explotan. Las tiradas, en general de 3 mil ejemplares, se agotan y las reediciones son moneda corriente, a veces mucho más que con autores consagrados de literatura “para grandes”.

Maxi Pizzicotti, que agotó varias ediciones de su primer libro, Todas nuestras noches, comentó: “Gracias a las redes sociales los libros juveniles están recibiendo mucha más popularidad que en el pasado. ¡No me quiero ni imaginar lo que va a ser dentro de un par de años! Imaginate que nosotros empezamos recomendando libros y ahora los estamos escribiendo . Odio el mito de que los chicos no leen, me parece nefasto. ¡Pasemos a otra cosa! La literatura, hoy, está de moda .

Victoria Resco, o Tory, como se la conoce en redes, es la autora de la novela de romance adolescente Reino de papel. Para ella, “la creencia de que los jóvenes no leen viene en parte de que, como ese mito ya estaba instalado, la gente no escribía para los chicos”. Y continúa: “Yo admiro más que nada a los autores que escriben para los más chicos, que logran que alguien de seis o siete años se lea un libro de 400 o 500 páginas. Esto de que los chicos no leen es producto de una época que ya no existe . Hoy leemos. Yo leo, y ustedes -dice señalando al público que reacciona con aplausos- claramente leen”.

La primera fecha del festival LIT tuvo varias sedes en un radio de pocas cuadras: Galería Jardín, La Revistería, El Ateneo y un escenario principal en Florida y Lavalle (foto por Gustavo Gavotti).

Anna K. Franco, autora de libros como Brillarás o El último verano, es licenciada en Letras y, además de escritora, docente. Para ella, es muy importante superar los prejuicios que todavía persisten sobre la literatura juvenil y al género romántico. “Hay gente que se quedó en el tiempo. No podés juzgar a la novela romántica por lo que leías de Corín Tellado en los 60. Pero además, ¿qué tendría de malo si un libro fuera mero entretenimiento? ”, se pregunta la autora.

Con 28 años, es la más grande del panel. Bromea con ser “de la era paleozoica”, y “del tiempo de Mirtha Legrand”, pero entre el público no faltaban personas que no entraban en ese rango etario que se le suele atribuir a este tipo de literatura . Aunque en su mayoría había chicos y chicas de entre 8 y 25 años, no todos los adultos presentes estaban acompañando a sus hijos, sobrinos o nietos. Algunos simplemente merodeaban por las calles del centro porteño, donde se celebró la primera fecha del festival, pero otros, como Larisa, asistieron por puro gusto. “Yo tengo 48 años y empecé a leer gracias a mi hija, que siempre me contaba sobre todas estas fantasías que leía y, con el tiempo, me terminé enganchando. Hoy ella no quiso venir pero yo no me quería perder a Maxi, que me encanta, y a Almendra, que la seguimos en Tik Tok y siempre recomienda cosas buenísimas, ¡así que me vine con una amiga no más!”, dice Larisa.

La primera edición del festival LIT, que continuará este sábado 23 y domingo 24 en el Parque de la Estación, tuvo varios puntos de encuentro en el microcentro porteño , más específicamente en el tramo de la calle Florida que va de Corrientes hasta Córdoba. El escenario principal, en Florida y Lavalle, hospedó las charlas con autores e influencers, además de un Jam de poesía en el que participaron autores como Astromostra y Maia Tarcic.

La librería El Ateneo, por su parte, organizó las firmas de libros con el youtuber Magnus Mefisto y, tal vez una de las sorpresas de la jornada, Pame Stupia , la autora de las sagas best-sellers 14/7, Amistades imperfectas y Hopendath, que firmó autógrafos por horas con una fila que daba vuelta a la esquina .

Una de las sorpresas del festival fue la escritora Pame Stupia, que firmó libros por horas (foto por Gustavo Gavotti).

A su vez, otro de los puntos más concurridos fue La Revistería, una tienda de cómics, mangas e historietas, todos formatos que, en los últimos años, vienen teniendo cada vez más presencia y relevancia. Ahí hubo un taller de ilustración de manga con el historietista Lea Caballero, una charla con Ariel Olivetti, el ilustrador argentino de Avengers, X-Men, Linterna Verde y Batman, pero la joya de la tarde fue el desfile y concurso de cosplayers que se organizó a sus puertas.

Muchos se preguntarán: ¿qué tiene que ver el cosplay con los libros? Esta actividad, en la que chicos y no tan chicos se disfrazan para interpretar a sus personajes ficticios favoritos, está relacionada con la cultura otaku y el manga, las historietas japonesas que año a año atraen a una porción cada vez más grande de público joven, como se pudo ver en la última edición de la Feria del Libro.

Chicas y chicos disfrazados de Batman, Naruto, Thor, Deadpool, Spiderman, Harley Queen y otras decenas de personajes que se le escapan a cualquiera que no esté inmerso en ese universo, poblaron la calle Florida y se pavonearon con sus cómics e historietas. Por suerte, ese debate se terminó: eso también es literatura.

Además de charlas, lecturas, firmas y tours de libros, hubo un desfile y competencia de cosplayers (foto por Gustavo Gavotti).

Otra de las sedes de la primera fecha del festival LIT fue la Galería Jardín, en la que hubo una charla con autores de Wattpad, una plataforma virtual en la que jóvenes de todo el mundo escriben y comparten lecturas.

“Hace algunos años no sé tenía mucho respeto por las novelas que salían de Wattpad y que se publicaban en papel, entonces las librerías estaban más reacias a vender esos títulos. Pero ahora se dieron cuenta del éxito que tienen este tipo de historias”, dice Santiago Speranza, escritor que salió de esa plataforma y ahora está editado en papel. Ludmila Ramis, que escribe desde los 13 y ya lleva cuatro libros publicados, agregó: “¡Hoy muchas editoriales incluso se están peleando por escritores de Wattpad!” .

También hubo tours de recomendaciones de libros exclusivos para los beneficiarios del Pase Cultural, una tarjeta con la que estudiantes de 16 a 19 años reciben un subsidio para gastar en cultura. Según datos oficiales, en el primer semestre de 2022 se consumieron más de 15 millones de pesos a través de la tarjeta del Pase Cultural, y el 55% de ese gasto fue en libros . Vale la pena preguntarse una vez más: ¿Quién dijo que los jóvenes no leen?

Según datos oficiales, el 55% del gasto con la tarjeta de Pase Cultural fueron libros (foto por Gustavo Gavotti).

Después de una jornada exitosa en la que ese mito terminó de derribarse, el festival LIT continuará el 23 y 24 de julio en el Parque de la Estación con un fin de semana repleto de actividades pensadas por y para los más jóvenes.

Sol Battini, Gerenta Operativa de Promoción del Libro y las Bibliotecas Públicas y una de las organizadoras del festival, explicó: “Nosotras lo que hicimos fue generar una mesa de bookfluencers que curen la programación, que nos digan por dónde querían que vaya. LIT está atravesado por ciertas temáticas, que son las que también trata la literatura joven, como la agenda verde, las relaciones sexoafectivas, género y diversidades. Todo está curado con los ejes que los jóvenes mismos trajeron a la mesa ”.

Durante el fin de semana, habrá actividades de lo más variadas: paneles con bookfluencers, una performance de vouguing, entrevistas a autores como Pamela Stupia y Cristian Acevedo, talleres de ESI y defensa personal, lecturas de poesía, un jardín sonoro, una búsqueda del tesoro, shows de K-Pop y de artistas jóvenes como Clara Cava y la trapera Lara 91k. ¡Todo gratis!

Por lo visto, no alcanza con la Feria Internacional del Libro y la Feria del Libro Infantil y Juvenil para saciar la voracidad del publico joven por eventos en los que la literatura es un motivo de encuentro e intercambio. Después de todo, ya era hora de que se le diera a los jóvenes el lugar que ellos mismos se ganaron en el universo literario.

SEGUIR LEYENDO: