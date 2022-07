Joël Dicker presentó para Latinoamérica “El caso Alaska Sanders”, el hit literario que ya tiene más de 15 millones de lectores en todo el mundo

Joël Dicker (Suiza, 1985), escritor multipremiado y traducido a 42 idiomas, regresa a la escena con una nueva novela para darle continuidad a La verdad sobre el caso Harry Quebert (2018)

—Tiene derecho a la verdad: me gustó notar que era vulnerable porque me daba envidia su éxito. ¡Envidia! ¿Me oye? Quería que dejase de triunfar, que se estancase. Porque su éxito me enfrentaba con mis propios fracasos, con mis demonios. Así que, cuando se vino a casa para escribir, cada vez que le preguntaba si el libro iba avanzando, me alegraba de que no fuera así. Y, cada vez que le sugería excursiones o actividades, que me lo llevaba por ahí, lejos de la casa, lejos de su trabajo, para ir a correr, a andar por la playa, a hacer esquí de fondo, o vaya usted a saber qué más, en realidad me estaba dedicando a distraerlo de su trabajo.

Estaba saboteando su carrera, quería que se le escapase la fama.

Siguió un largo silencio, y al cabo Harry añadió:

—Debe de odiarme...

—¿Cómo podría odiarlo?

—Porque las personas que se quieren no se tienen envidia.

—Me gustan los envidiosos: saben para qué viven.”

“El caso Alaska Sanders”, página 420

Portada de El caso Alaska Sanders, Joël Dicker, Editorial Alfaguara (2022)

Después de establecerse como uno de los más significativos fenómenos de la escena editorial en Europa, Joël Dicker (Suiza, 1985), un escritor multipremiado y traducido a 42 idiomas, se conectó con periodistas de América Latina para presentar su regreso al ruedo con una nueva novela que da continuidad a “La verdad sobre el caso Harry Quebert”, la historia que lo posicionó hace nueve años como uno de los autores más populares en Europa con una novela que encabeza las listas de los libros más vendidos en Francia, donde la ha publicado desde su lanzamiento Rosie & Wolfe, la casa editorial recién fundada por el autor.

Dicker cuenta entre los reconocimientos a su trabajo el Goncourt des Lycéens, del Gran Premio de Novela de la Academia Francesa, el Premio de los Escritores Ginebrinos (2010) con su primera novela, Los últimos días de nuestros padres (Alfaguara, 2014), ha sido reseñado por la prensa cultural especializada de toda Europa. Le Parisién asegura sobre la obra del suizo: “Noches cortas, despertares difíciles; no digáis que no os hemos advertido: imposible parar de leer la nueva novela de Dicker. (…) Con el mismo talento de siempre, nos reencontramos con los fantasmas del pasado y caemos rendidos ante una aventura emocionante y nada predecible.”

“El principito de la literatura negra contemporánea. (...) El niño mimado de la industria literaria, el tipo de buena presencia que estaba llamado a revolucionar el thriller contemporáneo”, sostiene Jesús Merino López, de la Revista GQ.

Joël tiene un interesante recorrido en el mundo literario, su relato El Tigre (2017) y sus novelas El Libro de los Baltimore (2016), La desaparición de Stephanie Mailer (2018) y El enigma de la habitación 622 (2020), novela ganadora del Premio Internacional de Alicante Noir, textos que han sido publicados por Alfaguara su actual casa editorial.

A pesar de su perfil de adulto contemporáneo, Dicker presentó en diálogo con Infobae las claves de su progreso literario como alguien que evidentemente encontró la fórmula para transmitir sus relatos y atrapar a miles de lectores en todo el mundo “Mis consejos para jóvenes escritores son soñar, escribir, fracasar. Soñar más, escribir más y fracasar otra vez. Soñar de nuevo, fracasar de nuevo, escribir de nuevo. Y de manera más general, disfrutar con la escritura porque el texto es para nosotros, que se publique o no luego, ya se verá. Que la escritura no haga sufrir, ya hay razones suficientes para sufrir que no tienen que ver con la literatura. (...) No creo haber llegado a mi madurez profesional, me siento cada vez más como un artesano, con un aprendizaje empírico: después de nueve novelas y cuatro de ellas publicadas me considero un escritor joven en proceso de aprendizaje”.

El caso Alaska Sanders es la esperada secuela de “La verdad sobre el caso Harry Quebert”, (2013), galardonada con el Premio Goncourt des Lycéens, el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa, el Premio Lire a la mejor novela en lengua francesa y, en España, fue elegida Mejor Libro del Año por los lectores de El País y mereció el Premio Qué Leer al mejor libro traducido y el XX Premio San Clemente, otorgado por los alumnos de bachillerato de varios institutos de Galicia.

Siempre ha causado curiosidad el proceso mediante el cual un autor hombre construye un personaje femenino, quisimos conocer en esta rueda de prensa, particularmente, cómo Joël Dicker se embarcó en la tarea de crear personajes encarnados por mujeres, encabezados, en este libro, por Alaska “En los libros son importantes los personajes femeninos tanto como en la vida: En general las mujeres son seres más fuertes que los hombres, seguramente porque incluso la mujer sigue teniendo que batallar mucho más que los hombres para labrarse un porvenir.

El autor asegura que, en pleno 2022, seguimos viviendo en una sociedad que ha logrado llegar a la Luna, a Marte, construir sofisticados automóviles eléctricos y desarrollar avances tecnológicos impresionantes pero las mujeres siguen cobrando menos por el mismo trabajo. “Cuando contratan a una mujer, en función de su edad, se le hacen una serie de preguntas específicas, si va a tener hijos o no, cosas que a un hombre no se le preguntan. Todo este tipo de cuestiones que yo conozco, incluso en Suiza, donde hay mucha igualdad, no hay corrupción y todas estas cosas. Sin embargo tengo una amiga que trabaja con dos hombres, los tres hacen el mismo trabajo y ella tiene un salario inferior.

Dicker segura que, definitivamente, las mujeres tienen que batallar mucho más. “Por eso me fascinan las mujeres, tienen esa capacidad de batallar mucho más, de ser más determinadas, de ir más lejos y digo esto porque no siempre es fácil crear un personaje femenino porque en los personajes siempre se hace cierta proyección. como hombre sería más sencillo proyectarme en un personaje masculino, sin embargo siempre un personaje femenino siempre se atreverá a ir más lejos que un personaje masculino y en ese sentido es un desafío importante.”

Es reconocido en la escena literaria como un autor curtido y fiel a su estilo, considerado particular y potente, poseedor de un manejo del ritmo capaz de generar una completa inmersión en la lectura. “El caso Alaska Sanders” ha sido traducida a 42 idiomas, con amplia respuesta en ventas, convirtiéndose en un fenómeno literario global que ahora llega a América Latina en vías de incursionar en nuevos públicos lectores.

“Empleo las redes sociales porque quiero estar allá donde estén mis lectores, relacionarme con ellos. Los autores deberíamos ocupar espacio en las redes y no dejarlo todo para pocos imbéciles. Siempre apoyo los pocos booktubers que hay, queremos que nos lean pero no queremos dar nada de nosotros mismos ni participar, y no es posible.” agregó Dicker.

“Gas Station” (1940) de Edward Hopper (1882-1967) fue elegida como la obra que figuraría en la portada de El caso Alaska Sanders (2022)

La portada de este libro tiene su propio relato ya que es protagonizada por un artista recurrente en la historia de las portadas de reconocidos títulos de la literatura: Edward Hopper (1882-1967), en El caso Alaska Sanders podemos apreciar “Gas Station” (1940) en la que se evoca una gasolinera de época al final de una carretera estadounidense, “Cuando miras su obra, ves lo que no está pintado, sientes una atmósfera y te imaginas lo que acaba de pasar o lo que va a pasar. Es una invitación a investigar”, una propuesta artística precisa para un thriller contemporáneo del que muchos aseguran es imposible escapar una vez inicias la lectura.





Ficha

Título: El caso Alaska Sanders

Autor: Joël Dicker

Editorial: Alfaguara

Año: 2022