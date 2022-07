El poema de los viernes: cómo hacer política con un verso en medio del terror de Pinochet

La poeta chilena Elvira Hernández estuvo detenida ilegalmente por la dictadura de Augusto Pinochet.

Elvira Hernández, nacida en Lebu, un pueblo minero del sur de Chile, como Rosa María Teresa Adriasola, podría ser poeta de un solo poemario : La bandera de Chile. En 1980, tras su detención ilegal en 1979 durante 5 días por la dictadura de Pinochet en el centro clandestino y de tortura cuartel Borgoño, escribe este primer libro porque “cuando se escribe, se escribe porque no se puede hacer otra cosa”, afirma.

Se inaugura de este modo una voz original, “Come moscas cuando tiene hambre la Bandera de Chile/ en boca cerrada no entran balas/se calla/ allá arriba en su mástil”, que no cede a la tentación de una poesía militante sino política cuya materia es el lenguaje oral y también escrito. Porque la poesía de Elvira Hernández ha ido desde un principio más allá. Más allá de la gran tradición lírica, experimental y antipoética de la poesía chilena. Su lirismo, una subjetividad pública e íntima al mismo tiempo, nos ofrece una dulce aspereza en su mirada sobre el mundo; allí se sale de los encasillamientos.

Los trabajos y los días (Lumen, Santiago de Chile, 2016) es una selección amplia de la obra de Elvira Hernández y despliega los distintos giros por los que ha pasado su poesía. Así, desde La Bandera de Chile a Pájaros desde mi ventana, su último libro, observamos un hilo conducente en su producción. Es una fidelidad, una intensidad en la palabra poética, y política, un algo que se dice y se calla al oído, que subsiste y todavía está.

“Fondos buitres”, un poema de Elvira Hernández

Es una frase que cae mal

en los delicados de cutis.

Una parada en la guata de los engullidores.

Mala leche.

¿Quién la pronunció?

Alguien que blande palabras

como otros machetean.

En la cumbre del empíreo la analizarán.

A la base de la pirámide llega el eco del frío.

¿Buitres? ¿Existen los buitres?

Chupo y güitreo mejor.





(de Pájaros desde mi ventana, Alquimia Ediciones, Santiago de Chile, 2018)





Quién es Elvira Hernández

♦ Nació en Chile en 1951. Es poeta, ensayista y crítica literaria.

♦ Ganó el Premio Nacional de Poesía “Jorge Teillier” en 2018 y el Premio Iberoamericano de Poesía “Pablo Neruda” ese mismo año.

♦ Escribió La bandera de Chile, Meditaciones físicas por un hombre que se fue, El orden de los días y Álbum de Valparaíso, entre otros libros.





