Camila Sosa, Patrick Califia y Alan Hart: escritoras trans que deberías conocer

Durante años, muchos escritores tuvieron que esconderse detrás de seudónimos para poder publicar sus obras, algunas de las cuales consiguieron un gran éxito. Un ejemplo de ello es Mary Patricia Plangman, quien comenzó a escribir bajo el nombre de Patricia Highsmith y publicó su segunda novela, “El precio de la sal”, firmada como Clair Morgan, para evitar ser relacionada con la historia de amor lésbico que narraba en su texto y que se inspiró realmente en un episodio de su propia vida.

Por fortuna muchas cosas han cambiado en el mundo y hoy en día entre la gran oferta de ejemplares que pueblan las librerías se pueden encontrar, por ejemplo, textos escritos por autores transgénero, que tienen la libertad de no esconderse y escribir sobre lo que quieran, eliminando el estigma y demostrando que ser un buen escritor (e incluso ganar premios) no tiene nada que ver con las preferencias sexuales.

En medio del mes del orgullo traemos un corto listado de escritores transgénero que han sorprendido a muchos lectores.

Camila Sosa Villada

La escritora y actriz argentina fue reconocida gracias a su libro “Las Malas” ganador del premio Sor Juana Inés de la Cruz, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el 2020), donde habla sobre la vida de un grupo de travestis que ejercen la prostitución.

“Es la única manera de sentirme única, ¿sabes? La única manera que tengo de saber de que soy una persona irremplazable en la escritura. Hasta ahora supongo que no habrá sucedido un acontecimiento así, es decir, que una travesti sea leída de esta manera, entonces siento que soy única”, aseguró Sosa en una entrevista con Infobae

Estudió cuatro años en la carrera de Comunicación Social, en la Universidad de Córdoba y también la Licenciatura en Teatro.

Para el 7 de agosto de 2013 obtuvo su Documento Nacional de Identidad (DNI) el cual acredita su género femenino y su futuro nombre: Camila Sosa Villada.

Ha publicado cinco libros de diferente género: Las Malas, Tesis sobre una domesticación, Soy una tonta por quererte, La novia de Sandro y El viaje inútil.

Patrick Califia

Este escritor estadounidense tiene relación con temáticas como bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo (BDSM). También habla de la homosexualidad femenina y la literatura erótica. En los géneros que ha escrito se enfoca en el ensayo y la poesía.

El camino de Patrick no fue fácil ya que creció como niño en una familia de mormones y en 1971 decidió que se le reconociera como lesbiana en Salt Lake City. Su apellido lo escogió pensando en la mítica reina de las amazonas y a partir de ese instante su nombre empezó a ser reconocido por sus publicaciones en diferentes revistas.

Sus publicaciones son: “Melting Point: A Collection of Erotic Short Stories”, “The Second Coming: A Leatherdyke Reader”, “Boy in the Middle: Erotic Fiction”, entre otros.

Alan L. Hart

Este médico, escritor, novelista e investigador de la tuberculosis fue uno de los primeros hombres transexuales que se sometió a una histerectomía en los Estados Unidos y vivió el resto de su vida como hombre, el cual fue reconocido por ser la primera transición masculina transgénero documentada en los Estados Unidos.

Después de finalizar su cirugía cambió legalmente su nombre y en 1918 se casó con su primera esposa Inez Stark.

Además de ser un hombre que hizo investigaciones importantes con respecto a la tuberculosis escribió algunas novelas como: Doctor Mallory, “The Undaunted”, “In the Lives of Men” y “Doctor Finlay Sees it Through”.

De igual forma hay activistas e influencers que también hacen trabajos para dar visibilidad a la comunidad trans, pero estos tres escritores son algunos de muchos que han dado muestra del trabajo literario en la comunidad LGBT+.

