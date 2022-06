Carlos Monsiváis, el escritor, ideólogo, filósofo y cronista, ícono de la comunidad LGBT+ en México

Carlos Monsiváis (Foto: Cuartoscuro)

El 19 de junio del 2010 México perdió a Carlos Monsiváis, uno de los grandes escritores y periodistas del país, reconocido no solo por sus escritos, sino también por sus traducciones, antologías y aforismos y por su activismo en pro de la comunidad LGBT+. Escibió a lo largo de su prolífica vida profesional, múltiples escritos, cartas, artículos y manifiestos en defensa de la igualdad, como el firmado por los también escritores e intelectuales mexicanos en 1975.

Su preparación inició con los estudios en las facultades de Economía y de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el Seminario Teológico Presbiteriano de México.

Monsiváis trabajó en diversos medios, desde los cuales brindó su apoyo a varios activismos, como el movimiento estudiantil, el feminismo, la despenalización del aborto y las luchas de la comunidad LGBT+.

Aunque nunca “salió del closet” oficialmente ni dio declaraciones directas sobre sus preferencias eróticas, la homosexualidad del escritor fue un secreto a voces, pues era muy devoto a ir a lugares frecuentados por la comunidad gay, donde algunos lo conocían como “La Monchi”. Muchos recuerdan a Monsiváis en lugares de la Zona Rosa, donde se ubica lo que se conoce como el “gueto”, de la población LGBT+ en el centro de la Ciudad de México e, incluso, el reconocido político del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos, se burló en público del escritor por ser homosexual.

Monsiváis tenía diferentes intereses, como el cine, la crónica, el ensayo y la nota roja, entre otros, y se manifestó en contra del autoritarismo, el conservadurismo y la discriminación y apoyó sin ambages el matrimonio entre personas del mismo sexo, a pesar de que nunca se le conoció una pareja.

Uno de los libros que narra su vida, pero que no fue autorizado por Monsiváis, fue el libro de Braulio Peralta El Clóset de cristal que documentó la homosexualidad del escritor: habla de sus noviazgos, amistades, aventuras y desventuras en las calles, bares y baños de la Ciudad de México.

Peralta recordó en el libro los hechos, personajes, eventos y fechas de Carlos Monsiváis, el cual muestra, de primera mano, fragmentos de la vida personal de Monsi (como le decían sus amigos cercanos).

El clóset de cristal

Estos relatos ayudan al lector a entender no sólo al hombre intelectual, también la época en donde creció.

Este libro recoge testimonios y crónicas del movimiento homosexual en México, dejando claro un importante documento de memoria. “la vida de Carlos Monsiváis transcurrió dentro de un clóset de cristal, en una transparencia desde la cual nunca le rindió cuentas a nadie”.

Peralta escribe en el libro cómo Monsi conquistaba a hombres, su afición a los baños públicos, vapores, su estrecha relación con la doctrina cristiana, sus encuentros y desencuentros, su personalidad seductora, el compromiso con las minorías por la defensa de los derechos de los grupos que integran la diversidad sexual en nuestro país.

Incluso, el día que murió y lo velaron en el Palacio de Bellas artes, ubicado en el Centro de la Ciudad de México, se colocó en su féretro la bandera arcoíris que para ese momento Elena Poniatowska escribió:

“Nada en los últimos meses de tu enfermedad me ha conmovido tanto como el amor que te tiene Omar. Su dolor te honra, su entrega es tu trofeo y a mí me hace entender lo que significa la existencia real del amor sin límites, el amor que no tiene fronteras sexuales y ese amor me enaltece como enaltece a todos los movimientos de reivindicación o de identidades diversas en mi país”, dijo la escritora.

Es así como muchos se enteraron de que la homosexualidad de escritor solo era un secreto a voces y que al final se confirmó. Así es como funciona un Clóset de cristal.

