“Aliméntate según tus genes” o cómo gozar de una vejez saludable

Alejandra Ponce explica cómo gozar de una vejez saludable en su libro “Aliméntate según tus genes”

Muchas personas que buscan adelgazar siempre tienen en mente que comer poco es la manera correcta, pero siempre termina perjudicando algo, y no porque esté bien o mal, sino porque no acompañan su proceso con un especialista.

Los nutriólogos son los expertos que brindan una información correcta de cómo se debe llevar una dieta, con base en análisis de la grasa corporal de la persona; ahora, con las investigaciones, se han desarrollado numerosos estudios que ayudan no solo a tener una buena nutrición con base en sus condiciones físicas sino a través del análisis de los genes, con lo cual aparece una nueva disciplina conocida como “nutrigenetica”, que Ponce define como el estudio de cómo algunos nutrientes y otros compuestos de los alimentos puede ser aprovechados por los genes y afectar, para bien o para mal, el desarrollo de enfermedades.

Este libro, escrito por Alejandra Ponce, experta en nutrigenómica, explica cómo mantener el cuerpo y, particularmente, los genes en un estado equilibrado, pues, dependiendo del tipo de alimentos, permitirán desacelerar el envejecimiento y prevenir las enfermedades.

No se trata solo de conocer qué se necesita para tener un peso ideal, la pregunta que se hace la autora es ¿cómo gozar de una vejez saludable y libre de enfermedades según tu genética?

Alejandra Ponce

En el libro “Aliméntate según tus genes” la autora explica que no hay un plan perfecto, de alimentación funcional, para todos. Esto se debe a que, si a unas personas les fue bien con una dieta, no será lo mismo para otras personas, a las que, incluso, la misma combinación de alimentos, podrían hacerles daño. Concluye, entonces, que no hay “alimentos buenos ni alimentos malos”, todo depende de las características de cada persona. “A algunos la sal les puede hacer mucho mal y producirle enfermedades cardiovasculares, pero hay otras que, dependiendo de sus variables genéticas, la sal les puede ayudar a prevenir molestias como la migraña”, afirma la especialista.

En conclusión, la autora insiste en que todo tiene que ver el código genético, pues cada persona tiene uno, que es único y no existe otro que se parezca. Según Alejandra Ponce, en los genes están grabadas todas las enfermedades no infecciosas que la persona podría padecer a lo largo de su vida y, a través de la alimentación y un estilo de vida saludable, es posible “silenciar” estas enfermedades y evitar que se desarollen. Según la especialista es posible evitar este tipo de enfermedades, hasta ahora consideradas como hereditarias.

De igual forma, Alejandra Ponce es una nutrióloga que va en contra de lo que dicta la medicina en general, pero recordando la ciencia, ya que se apoya bastante en los estudios por los cuales explica en este libro que se debe de buscar un plan de alimentación “adecuado para tus genes”.

“De manera que goces hoy de una vida sana y que llegues a la vejez sin enfermedades”.

La especialista en Nutrigenómica también explicó cómo también se pueden presentar ciertos padecimientos porque si se combina la nutrición que nos da un especialista junto con un estilo de vida muy acelerado hace posible que las enfermedades se silencien para siempre.

¿Quién es Alejandra Ponce?

Alejandra Ponce

Alejandra Ponce Garza estudió la licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral en el Tecnológico de Monterrey, además de tener una maestría sobre Nutrigenómica y Alimentación Personalizada en la Universidad de las Islas Baleares, España.

Sus especializaciones van desde el Envejecimiento Saludable y su práctica nutricional se relaciona con la Medicina de Estilo de Vida, del cual habla en su primer libro Tiempo extra.

Es parte del equipo de Genovive LATAM y hace uso de exámenes genéticos para crear planes de salud.

