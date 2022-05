“Lascivia” y “Nerd”: los dos éxitos de Wattpad que llegan al mundo físico

Wattpad. (foto: MuyComputer)

Si tiene más de 25 años es posible que nombres como Eva Muñoz y Axael Velásquez no le digan mucho, pero en el mundo de los libros digitales estas dos jóvenes autoras latinoamericanas son un verdadero fenómeno gracias a Wattpad, la plataforma de internet que ha permitido que cientos de nóveles autores puedan llegar con sus textos a millones (y no es exageración) de lectores ávidos de nuevas historias.

Además, Wattpad se ha convertido en la mejor cantera para que las editoriales tradicionales encuentren nuevos autores que amplíen su catálogo con intrincadas historias que, en muchas oportunidades, terminan también convertidas en series o películas para las principales plataformas de streaming .

Muñoz y Velasquez forman parte de ese grupo de debutantes que han dado el saldo del digital al papel con sendas sagas que ya tienen asegurados miles de lectores en todo el continente.

Lascivia

Wattpad

Este libro pertenece a la trilogía de “Los pecados placenteros”, una saga romántico erótica que cuenta la historia de Rachel James, la hija del general Rick James, quien regresa a Londres después de pasar sus vacaciones en los Estados Unidos con su familia, para retomar su puesto como teniente de una especie de unidad militar de élite conocida como FEMF.

Pero no será un regreso normal, James conoce al mejor amigo de su novio y la vida se le empieza a complicar: “Una vez más me convenzo de que la perfección existe y está retratada en la cara de este hombre”, piensa sobre el hombre que además es su superior no es el mismo, un nuevo coronel que ha llegado a cuerpo y al que Rachel describe como de carácter soberbio y con una belleza que “no parece humana”. ¿Qué puede hacer? llega a la conclusión de que en cuestiones de pasión “no hay amigos ni alianzas…ni compromisos”. El coronel Christopher Morgan es casado, y Rachel lo sabe, pero empieza a despertar esa tentación, ese es el comienzo de “Lascivia”, la primera entrega de una trilogía que la colombiana tituló Pecados placenteros, la cual, tras completar más de 70 millones de lecturas en Wattpad, ahora llega a las librerías editada por Penguin Random House.

La segunda parte se titula, “Lujuria: obsesiones que matan,” logró más de 100 millones de lecturas, y la tercera parte, “Deseo: pasiones que queman”, va camino a igualar las cifras de sus predecesoras

La lujuria, el poder y los compromisos siguen siendo las nuevas armas que van a colocar a Rachel en una nueva aventura.

Nerd, obsesión enfermiza

Wattpad

Axael Velasquez, venezolana, se convierte en una de las escritoras de la Colección Wattpad que junto con la editorial Montena publica esta saga.

Esta primera parte se va a adentrar al mundo de los adolescentes en donde hay suspenso, intensidad, erotismo y problemas psicológicos, en el cual se presenta a Sinaí Ferreira.

Las obsesiones son malas, son un mal para el ser humano que no lo deja descansar y esto es lo que Sinaí va a descubrir al momento de interferir en los secretos de los Frey, compañero de clase.

Axer Frey es procedente de Rusia, atractivo y algunos lo consideran como un prodigio, el adolescente del que Sinaí quedó perdidamente enamorada, lo cual intentará de que le haga caso, pero ¿quién podría enamorarse de una nerd?

Entre las partidas de ajedrez, los secretos y la tensión sexual, Sinaí tratará de perseguir a Axer hasta que logre su objetivo, aunque en algunos casos tenga momentos complicados.

SEGUIR LEYENDO: