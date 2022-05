“Temporada de huracanes”: Netflix adaptará la novela sobre la violencia y la miseria escrita por la mexicana Fernanda Melchor

En una zona rural del estado de Veracruz vive una mujer a quienes los habitantes respetan y temen por igual, todos la conocen como “La bruja” y, especialmente las mujeres, la consultan y le piden remedios y hechizos. Un día, un grupo de niños encuentran flotando el cadáver de “la bruja” en las aguas de un canal de riego. Los principales sospechosos del homicidio del misterioso personaje son unos jóvenes a quienes, días antes, una vecina vio salir apurados de la casa de la mujer cargando un pesado fardo.

Este es el inicio de la novela “Temporada de huracanes”, escrita por la mexicana Fernanda Melchor y publicada por Random House en 2017. En 2019 obtuvo el Premio Internacional de Literatur y fue finalista del prestigioso Booker Prize en el 2020.

Melchor se caracteriza por develar en sus historias las dificultades e injusticias que padecen los habitantes de las zonas rurales y los cinturones de miseria en su país, y lo mismo sucede en esta novela, cuyos protagonistas, que van revelando los hechos tras el homicidio del singular personaje, viven en medio de todo tipo de carencias atrapados en una miserie infinita de la cual parece no haber salida. “Cuando hice Temporada de huracanes acabé devastada; tuve que ir a terapia. Me puse en contacto con emociones con las que no estaba lista”, aseguró la autora en una entrevista.

La violencia está por todas partes: al interior de las precarias construcciones, donde se presentan violaciones, abusos, agresiones, y en el exterior, en las polvorientas calles, enfrentamientos, homicidios, discriminación, alcohol, drogas, asesinatos como el de “La bruja”.









Temporada de Huracanes

Melchor explicó a la cadena alemana DW que basó su novela en una noticia. En la historia real, el hombre que cometió el crimen dijo que la había matado porque “intentó embrujarlo”. Ante este hecho, la autora buscó la manera de plasmarlo en una novela parecida al formato de A sangre Fría del estadounidense Truman Capote, pero corría peligro de encontrarse con grupos de narcotráfico por lo cual decidió realizarlo de manera ficticia.

A pesar de lo crudo del relato, o quizás precisamente por eso, Netflix le apostó a la obra de esta también periodista para construir otra de sus series.

Este libro no solo hace un retrato de lo que pasa en México, sino que también está escrito de manera coloquial, además de que cada capítulo es un solo bloque, sin párrafos, inspirado en la novela del colombiano Gabriel García Márquez, El otoño del Patriarca.

¿Quién es Fernanda Melchor?

Foto: EFE

Fernanda Melchor es escritora y traductora originaria de Veracruz, México. Estudió en la Universidad Veracruzana (UV) con especialidad en periodismo y después se tituló como maestra de Estética y Arte en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Entre sus libros está: Aquí no es Miami (2013), Falsa Liebre (2013), Temporada de Huracanes (2017) y Paradais (2021). También ha escrito en medios de comunicación como Excélsior, Vice Latinoamérica, GQ Latinoamérica, Vanity Fair Latinoamérica y la revista francesa Le Monde Diplomatique.

SEGUIR LEYENDO: