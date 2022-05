La exitosa escritora estadounidense Dot Hutchinson: “Me gusta darle más peso a los personajes femeninos porque muchas veces son descartados”

La autora de “Peligro profundo” confesó que al escribir este libro estaba enojada por lo que estaba sucediendo ante los abusos a mujeres en Miami

Algunas de los lectores de los libros de la estadounidense Dot Hutchison podría pensar que la autora tiene un carácter difícil pero en vivo se ve que es todo lo contrario.

La autora de “Peligro Profundo” se reunió con Infobae para hablar de su nuevo libro y reconoció que, aunque es una persona muy tranquila y de buen carácter, el libro refleja la molestia que ella misma sentía por el abuso a que son sometidas las mujeres.

— Hay una cosa que me ha sorprendido y es la forma en que trabaja la psicología de su novela, el trabajo que hace con el lector, que nunca se imagina lo que le espera al final ¿Es algo que quería hacer?

— Sí. Tener esa sorpresa era algo que sabía desde el principio que quería. Fue muy divertido dejar eso, porque soy alguien a quien le encanta volver a leer libros, porque aprendo cosas nuevas cada vez. Y este es uno que espero que cuando la gente lo lea de nuevo, recojan todas las cosas que están en capas y digan, oh, bueno, de ahí vino el último capítulo, porque las pistas están ahí. Simplemente no se destacan la primera vez, eso es correcto.

— ¿Cómo es trabajar en temas relacionados con el género?

— El feminismo es un tema complejo en general, y la forma en que abordas las cosas desde un punto de vista feminista puede ser muy difícil de navegar. Honestamente, no traté de decir que esto es un himno. Esto es feminista. Era más tratar de ser esto es vida. Me gusta darles más peso a los personajes femeninos porque muchas veces son descartados y esta soy yo, estos son mis amigos, estas son las personas que conozco. Tenemos historias que son igual de dignas de ser contadas. Así que si me enfoco en los personajes y en lo que necesitan y quieren, el resto tiende a venir junto con eso.

— Lo menciono porque hay momentos en que los mismos amigos están ahí, pero pueden pelearse.

— La amistad es complicada y creo que eso es cierto para casi todas las amistades, porque somos personas y las personas no son una sola cosa. Queremos cosas diferentes, experimentamos cosas diferentes y no todas las amistades son iguales. Entonces, poder encajar en cada amistad, incluso dentro de este grupo social y darse cuenta de que la forma en que reaccionan es diferente de cómo reaccionan entre sí. Lo que es realmente importante para mí es que cada uno tenga su propia persona dentro del grupo.





Dot Hutchison

— ¿Es difícil escribir sobre “Bullying”?

— Lo es. Es fácil llevar eso a un nivel caricaturesco porque la intimidación en la vida real a veces es obvia, a veces está en tu cara. Absolutamente todos pueden señalar y decir, está bien, eso es intimidación, pero muchas veces es más insidioso. Te hace dudar de ti mismo, te hace cuestionar si realmente estás experimentando las cosas de la forma en que lo estás haciendo.

Creo que eso es, en muchos sentidos, más peligroso, porque las cosas que te hacen cuestionarte a ti mismo y dudar de ti mismo duran más. Todavía puedo recordar a los niños que me acosaban en la escuela, pero los que todavía me dolían eran los que me hacían cuestionarme a mí mismo.

— Hablando de su niñez, creció en Gainesville, lugar que aparece en “Peligro profundo” ¿Cómo ha sido la influencia en su literatura de ese espacio de su infancia?

— Tengo una especie de relación extraña con Gainesville, porque es una ciudad universitaria. No fui a la universidad allí, estuve allí cuando era niña y luego volví como adulto después de la universidad. Así que me perdí muchas de las cosas que están en este bloque.

Tuve que pasar mucho tiempo preguntándole a mi hermano oye, ¿qué es esto? Cosas de las cuales simplemente no experimenté en esta ciudad en la que pude haber vivido, Pero para mí, Gainesville solo fue un gran lugar para crecer.

También estaba esa conciencia de la Universidad y el hecho de que se muestren estas agresiones sexuales y el acoso no significa que sean nuevos. La gente habla más de ellos ahora, pero siempre sucedían y siempre se sabía, como cuando arrestaban al jugador del equipo de fútbol todavía fue arrestado, pero luego los cargos eran retirados porque tenían un gran juego por venir y era frustrante crecer con eso y aún más frustrante volver a ser adulto.

Gainesville no es un lugar de clima caliente, es un pueblo, pero solo esa conciencia desde la universidad fue lo que realmente me hizo pensar. Por ejemplo cuando tenía una clase en la noche necesitaba cruzar el estacionamiento con las llaves en mis manos y decirle a alguien a dónde voy y a qué hora llegar porque eres más consciente de los peligros cuando estás sola que cuando tienes a tu familia contigo.

— En América Latina las mujeres están expuestas constantemente

— Hay tanta violencia y tanto peligro y tan pocas consecuencias para nosotras e incluso en estos últimos años, antes y después del movimiento #MeToo, la gente finalmente está empezando a hablar de ello, y eso es bueno, pero las consecuencias no se están poniendo al día.

Hablamos de la cancelación de la cultura, pero es frustrante que las consecuencias no coincidan con la realidad que vivimos nosotras.





— ¿Se considera a sí misma como feminista? ¿qué cree que está bien o mal sobre el tema?

— Los personajes de mí libro representan diferentes elementos de lo que significa ser mujer esta vez y cómo reaccionan ante ello.

Tienes a Ellie, que está enojada todo el tiempo y lo expresa aunque tienes otros personajes que también están enojados, que no se sienten lo suficientemente seguros para expresar eso o simplemente intentan contener la respiración y esperan que pase.

No creo que realmente puedas mirar esto y decir, está bien, aquí está lo único que creo de eso es porque hay piezas diferentes y también son las complicaciones que aún no han descubierto necesariamente. Existir en el mundo es complicado y no hay una teoría que realmente responda todo.

— Usted dijo que fue difícil escribir este libro. ¿Por qué?

— Estaba muy enojada. Este libro lo escribí principalmente en 2019. Entonces, en los EEUU, estaban sucediendo muchas cosas políticamente. También está inundado con titulares de, personas arrestada y milagrosamente los cargos le fueron retirados o el juez decidió que no importaba o démosle tres meses de libertad condicional o pongámoslo en prisión.

El año 2019 fue en realidad difícil, especialmente porque tuvimos ese movimiento de reuniones que esperabas que cambiara las cosas, pero también sabías que no lo haría porque las personas son personas y el poder es así. Así que estaba tan enojada todo el tiempo y no sentía que tuviera algo productivo que hacer con eso. Y no soy bueno para estar enojada. Estaba muy enojada y no puedo hacer nada con eso. Si lo intento, empiezo a llorar y eso es vergonzoso.

Así que dejar que estos personajes se enojaran en todas sus diferentes formas fue, emocionalmente, difícil de escribir porque seguía queriendo decir, no tenemos que hablar de eso. No, eso no es seguro. Alguien va a venir tras de ti.

Así que ese tipo de honestidad fue más difícil que los tipos habituales de trauma emocional que exploro.

— ¿Cómo es Rebeca?

— Rebecca es complicada porque ve las cosas con mucha claridad. Ella simplemente no siempre sabe qué hacer con eso. Es alguien que está atrapada entre las realidades del sistema de justicia y el hecho de que su familia es parte de ese sistema de justicia.

Es alguien que siente esa ira, pero no siempre sabe cómo expresarla. Entonces, en ese sentido, Rebecca, es en gran medida, soy yo tratando de navegar por estas cosas diferentes y no siempre lo logra. A veces puede tener éxito en el camino equivocado, pero creo que Rebecca está tratando de resolverlo y no siempre lo hace.

