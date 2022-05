“La librería más cercana está a 160 kilómetros, no nos puede faltar nada”: bibliotecarios de todo el país coparon la Feria del Libro

Primera jornada de la 17° edición del Programa Libro % de la Conabip

Viernes por la mañana: la Feria del Libro está cerrada y, sin embargo, llena. La primera jornada de la nueva edición del Programa Libro % de la Conabip es todo un éxito.

Del 6 al 8 de mayo, horas antes de que La Rural abra sus puertas al público general, representantes de casi mil Bibliotecas Populares de todo el país tienen los pabellones a su disposición para comprar libros a mitad de precio. En el marco de un plan para impulsar los planes de lectura y contribuir a la recuperación del sector editorial, recibieron un subsidio para la adquisición de material bibliográfico en forma directa a las editoriales, venir a la Feria y afrontar los gastos de envío, lo que representó una inversión de $168 millones por parte de la Conabip y el Ministerio de Cultura de la Nación.

La apertura contó con un espectáculo de Liliana Herrero y Teresa Parodi y, además, María Teresa Andruetto recibió la distinción “Amiga de las Bibliotecas Populares” . Una vez terminado el acto, los pabellones Azul, Verde y Amarillo de la Feria se llenaron de una mayoría casi absoluta de mujeres que, lista en mano, vinieron de todos los rincones del país en representación de los socios y el público de sus bibliotecas.

Érica, de la Biblioteca Popular Soberanía Nacional de San Antonio, Misiones, espera con paciencia a que avance una de las tantas filas que se ramifican alrededor del puesto de Grupo Planeta. Tacha de una lista larguísima los títulos que consiguió y subraya los que faltan. “La librería más cercana, muy pequeña, está a 160 km, en Eldorado, y la próxima recién está en Posadas, la capital, a más de 400. Así que nada puede faltar” .

Largas filas en los puestos de contenido infantil y juvenil

Mientras tanto, los empleados de Planeta reponen los libros de Florencia Bonelli más rápido de lo que la fila avanza. Alrededor del puesto, uno de los más concurridos, se mezcla la gente que tiene que pagar y la que solo viene a retirar. “Nosotras nos avivamos”, dice María Teresa de la Biblioteca Popular Agustín Álvarez de Santiago del Estero, que compró y pagó por anticipado. Además de infantiles y escolares, pudo comprar una impresionante cantidad de libros para el grueso de su público, “personas mayores que se llevan numerosas novelas cada semana para sus casas”.

Aunque persista la creencia infundada de que las nuevas generaciones ya no leen, los pedidos de las Bibliotecas Populares de todo el país dicen lo contrario. Los puestos de libros infantiles, novelas juveniles, cómics y mangas son los más atestados. “Los que más piden son los más grandes y los más chicos, como si la gente en el medio se olvidara de leer” , dice Norma de la Biblioteca Popular Juana Azurduy de Jujuy.

Los puestos de libros infantiles, novelas juveniles, cómics y mangas son los más atestados

Por sobre todo, lo que cada Biblioteca Popular prioriza, además de los pedidos de sus socios, son los textos escolares y académicos. Rosalía, de la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Chilecito, Mendoza, recorrió las escuelas primarias, secundarias y terciarias de la zona de San Carlos para escuchar las necesidades de niños, adolescentes y jóvenes adultos: “Venimos con una lista preparada con lo más urgente, y con lo que sobra compramos novedades y cosas que a los chicos les puedan interesar, ya que son ellos los que más asisten. Las Bibliotecas Populares siempre hacemos una labor para la comunidad: rescatamos historias ”.

Entre urgencias y necesidades imperiosas, también hubo espacio para los favores. Varias Bibliotecas compraron títulos específicos para sus socios ante la imposibilidad de adquirir ciertos libros de menor circulación en algunas zonas del país. En el puesto de la distribuidora Blatt & Ríos, una bibliotecaria pidió, de parte de una socia, todo el catálogo de Socios Fundadores, una pequeña editorial de poesía contemporánea. “Todos menos Diablada de Lucas Olarte, poeta por el que conoció a la editorial y, según parece, se enamoró”, dice Fram desde el mostrador.

La Conabip, junto al Ministerio de Cultura de la Nación, invirtió $168 millones

Cerca del horario de apertura al público general, las filas empiezan a alborotarse. En la del puesto de V&R, algunas toman mate, dos desconocidas se hacen amigas porque, ¡coincidencia!, ambas vienen de Bibliotecas que se llaman Alfonsita Storni, y unas señoras, aburridas de tanta espera, se divierten con un granadero . Le piden una foto mientras toquetean aquí y allá, desordenando su meticuloso uniforme. “¡Voy por mi galera!”, galantea él.

Apartada de la muchedumbre, una mujer lleva un cartel: ¡LEGISLADORES, LAS BIBLIOTECAS POPULARES NECESITAN APOYO! NO RECORTEN CULTURA, NO A LA LEY 27432. En representación de la Biblioteca Popular Arturo Jauretche de El Palomar, Mercedes dice: “Es simple. Desde Sarmiento que el Estado brinda apoyo a las Bibliotecas Populares. Pero en 2017, a causa de la reforma tributaria aprobada por el Congreso durante la presidencia de Mauricio Macri, los organismos de fomento a la cultura dejarán de recibir las asignaciones a partir del 31 de diciembre de este año. No solo bibliotecas: cine, danza, teatro y música también se verán afectados por esta ley que deberían anular”.

Son varias las que llevan carteles similares. A pesar de la distancia física de sus realidades, se reconocen en un mismo reclamo. Se paran, se saludan, charlan e intercambian celulares. Además de libros, las representantes de las Bibliotecas Populares del país vinieron a buscar contactos.

SEGUIR LEYENDO: