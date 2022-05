La música como “punto de fuga”, según Luciano Lamberti, Walter Lezcano y Nicolás Igarzábal

Feria del Libro 2022 - Walter Lezcano, Luciano Lamberti y Nicolas Igarzabal

¿Qué puede la música? ¿Cómo penetra en la infancia y la adolescencia y en qué se convierte durante todo el proceso en que formamos nuestra personalidad?

Sobre este y otros temas conversaron Walter Lezcano, Luciano Lamberti y Nicolás Igarzábal con Guillermo Pintos en el stand de Leamos en la Feria del Libro de Buenos Aires.

Los tres autores, que acá sostienen y acuerdan que la música es un “punto de fuga”, participaron de la colección Paraíso Ordenado, del sello Indie Libros, curada por Matías Bauso, donde desarrollaron su lazo con un disco.

(Luciano González)

Walter Lezcano publicó El resplandor de la mugre, sobre Is This It de The Strokes.

Nicolás Igarzábal escribió Cosas sin nombre a kilómetros de hoy sobre Cuentos decapitados de Catupecu Machu.

Luciano Lamberti La rebelión de los niños sobre Pink Floyd - The Wall, la película de 1982 de Alan Parker basada en el álbum de Pink Floyd The Wall que salió tres años antes.

(Luciano González)

En el video, la entrevista completa.





