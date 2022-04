Feria del Libro: quiénes ganaron los Premios de la Crítica 2019, 2020 y 2021

Las editoriales universitarias del país presentan sus novedades en la primera feria presencial tras dos años de pandemia.

Una mesa ovalada y, alrededor, una veintena de periodistas culturales, críticos, los que leen y recomiendan libros durante todo el año y hace muchos años. Así fue este viernes la elección de los Premios de la Crítica 2019, 2020 y 2021.

Normalmente, la Fundación El Libro -organizadora de la Feria- elige el Premio de la Crítica al Mejor Libro de Creación Literaria cada año. Pero por la pandemia la Feria se suspendió y los premios también así que esta vez el jurado tuvo que hacer memoria y valorar una producción muy amplia.

Primero cada uno puso libremente en un papel el título elegido. Se contaron los votos y entre los dos primeros se hizo un “ballotage”. Así se llegó a los nombres ganadores. El procedimiento se repitió tres veces. Al final de cada una, aplausos.

La ceremonia de premiación será el próximo sábado 7 de mayo, a partir de las 20.30, en la sala Domingo Faustino Sarmiento.

Premio 2019, Eugenia Almeida

Así resultó que el premio 2019 fue para la cordobesa Eugenia Almeida, por su libro Inundación.

El texto comienza con una pregunta y sus respuestas. “¿Qué es este libro? Un deseo. Es decir: una piedra que flota. Allí, aquí. Algo que se escapa y, sin embargo, existe antes de existir. Existe porque lo hemos deseado”. Así comienza Inundación (Ediciones DocumentA / Escénicas, 2019).

Almeida nació en 1972. En 2005 ganó el Premio Internacional de Novela Dos Orillas organizado por el Salón del Libro Iberoamericano de Gijón (España) por El colectivo. Su novela La pieza del fondo, fue seleccionada como finalista del Premio Rómulo Gallegos 2011 y publicó 2015 el libro de poesía La boca de la tormenta (Premio Alberto Burnichón) y La tensión del umbral (Premio Transfuge a la mejor novela hispánica publicada en Francia).

Es poeta, novelista, periodista, “y algo de todas esas disciplinas se filtran en Inundación, porque hay versos, hay prosa, hay reflexión, hay historias, hay narración. Es un libro que va hacia adelante, sin pausas, aunque lento, cauteloso. La reflexión en la que se ahonda es la del acto de escribir” comentaba Luciano Sáliche en Infobae.

“Quizás eso sea la escritura. Un modo silencioso de hablar solos en voz alta”, dice Almeida.

Premio 2020, Martín Kohan

El libro elegido por la producción de 2020 fue Me acuerdo, de Martín Kohan.

Es un libro “raro”, una especie de memoria hecha con postales brevísimas, frasecitas, recuerdos sueltos que sin embargo, a lo largo de las páginas, van armando una época y a un sujeto. Vamos conociéndolo a él, a sus vecinos, sus primeras novias. Se acuerda.

“Fui el primer desconcertado cuando empecé a escribirlo, con el entusiasmo que me suscitaron los antecedentes del Me acuerdo de Brainard y el Me acuerdo de Georges Perec, que leí con fervor. Pero el fervor de lectura se convirtió en un “por qué estoy escribiendo esto yo, que nunca sentí ningún interés en escribir sobre mí mismo y sobre mis propias vivencias o mis propios recuerdos”, dijo en una entrevista con Hinde Pomeraniec.

Kohan nació en 1967 en Buenos Aires. En 2007 ganó el Premio Herralde de Novela por Ciencias Morales. Enseña Teoría Literaria en la Universidad de Buenos Aires. Publicó tres libros de ensayo, dos libros de cuentos y seis novela. Posteriormente publicó Cuentas pendientes, Bahía Blanca, Fuera de lugar, y su ensayo Me acuerdo por el cual fue seleccionado en esta oportunidad.

Premio 2021, Laura Ramos

El libro elegido fue Las señoritas, donde Ramos cuenta la historia de las docentes que fundaron la educación nacional en el siglo XIX. Una investigación de envergadura, contada con una pluma atractiva.

Las señoritas de Laura Ramos

“La presencia de esas mujeres, todas ellas provenientes de familias ilustradas, en su mayoría venidas a menos, y con gran vocación pedagógica sembró la semilla de la educación en el país, aunque no solo de la educación pública, que era la idea original, sino también de gran parte de la educación privada, ya que algunas de ellas finalmente aplicaron sus conocimientos en esa esfera”, escribió Hinde Pomeraniec.

Laura Ramos nació en Buenos Aires y es autora de Infernales, Buenos Aires me mata, Ciudad Paraíso, Diario íntimo de una niña anticuada y La niña guerrera, que reúne nueve biografías de mujeres feministas.

El jurado

La elección estuvo a cargo de un jurado presidido por Santiago Kalinowski e integrado por los periodistas, críticos y escritores Omar Genovese, Rafael Oteriño, Patricio Zunini, Natalia Blanc, Hinde Pomeraniec, Mónica López Ocón, Patricia Kolesnicov, Julia Saltzmann, Flavia Pittella, Leonor Fleming, Agustina Larrea, Eugenia Zicavo, Graciela Aráoz, Danilo Albero, Héctor Pavón, Hugo Levin, Carlos Aldazábal, Martín Ale, Ana Correa, Enzo Maqueira, Antonio Las Heras y Silvina Friera.

