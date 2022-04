Estos son los invitados de Chile en la Feria del Libro de Bogotá

Este martes, 19 de abril, se dio inicio a la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2022 (FILBo), evento, que reunirá a editoriales, artistas, entre otros actores del sector cultural y literario. Tras dos años de realizar la feria de manera virtual, debido a la pandemia del COVID-19, la FILBo regresa de manera presencial a Corferias bajo el lema “Vuelve para que vuelvas”. Dentro de la programación de estas dos semanas habrá varios panelistas chilenos, entre escritores, astrónomos e ilustradores.

Esta es la programación de los invitados de Chile:

Carla Morales Ebner estará en:





Jueves 21 de abril de 2022

FOROS DEL LIBRO: PERSPECTIVAS SOBRE EL LIBRO INFORMATIVO PARA NIÑOS

Mireia Trius y Carla Morales Ebner en conversación con Paula Guerra

Zahorí Books de España y Escrito con Tiza de Chile son editoriales con importantes colecciones de libros informativos para niños. En este panel conversarán Mireia Trius fundadora y editora de Zahorí Books y Carla Morales, cofundadora y autora de Escrito con Tiza con Paula Guerra sobre la concepción, la creación y la producción de libros de no ficción para niños.

Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo A

Hora: 11:00 AM

Viernes 22 de abril de 2022

FORO DEL LIBRO: LA DISTRIBUCIÓN Y LAS COEDICIONES DE LIBROS PARA NIÑOS ENTRE AMÉRICA LATINA Y ESPAÑA

La distribución de libros es lo que permite la circulación del libro y el encuentro con los lectores. Asimismo, las coediciones son alianzas para llevar a cabo un proyecto y que este llegue a público. En este panel hablan Mireia Trius, Carla Morales Ebner y Marcela Escovar sobre la distribución de libros para niños entre América Latina y España y las redes que se crean entre editoriales de diferentes países para que los libros lleguen a más niños.

Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo A

Hora: 10:00 AM

Viernes 22 de abril de 2022

“¡LEÁMOSLO OTRA VEZ!”. PERSPECTIVAS SOBRE LO QUE HACE UN LIBRO PARA NIÑOS UN LIBRO AMADO

Meghan Cox Gurdon ha sido, por más de quince años, crítica literaria de libros para niños del Wall Street Journal, dado su un amplio conocimiento de la producción de este tipo especial de literatura. Por otro lado, Carla Morales Ebner es cofundadora de la editorial chilena Escrito con Tiza y es también autora. Las dos sostienen una conversación con Juliana Capasso sobre lo que hace que un libro para niños sea “un buen libro”, un libro amado, un libro que se quiera leer una y otra vez.

Sala de poesía María Mercedes Carranza

Hora: 02:00 PM

Daniela Catrileo estará en:





Jueves 28 de abril de 2022

ESCRIBIR PARA RESISTIR: POESÍA EN LAS ANTÍPODAS

La chilena de origen mapuche Daniela Catrileo se define, ante todo, como poeta y forma parte de un colectivo feminista. Garry Gottfriedson, indígena canadiense, también es poeta y ha participado en la lucha por la memoria de su pueblo, los secwepemcs, de los cuales se encontraron hace poco muchos niños en fosas comunes. La poesía les ayuda a resistir.

Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo A

Hora: 6:00 PM

Sábado 30 de abril de 2022

LA LIBERTAD DE SER QUIEN SE ES: POESÍA Y GÉNERO

Daniela Catrileo, ganadora del Premio a Mejor Obra Literaria Chilena en 2020 con Piñen, ha puesto su identidad de mujer mapuche en el centro de su proyecto literario. Desde allí escribe y, además, se enfrenta a la desigualdad. André Tecedeiro, uno de los poetas portugueses más relevantes en la actualidad, logró cambiar de género hace poco y ha mencionado en varias oportunidades la lucha que tuvo que emprender para ser quien es. Ambos hablan con Giuseppe Caputo sobre identidades y poesía.

FILBo Ciudad - Librería Lerner de la 93

Hora: 5:00 PM

José María Maza Sancho estará en:





Domingo 24 de abril de 2022

EL UNIVERSO EN EL PLANETARIO DE BOGOTÁ

El astrónomo chileno José Maza Sancho es célebre por su trabajo con supernovas, energía oscura y cuásares, y también por su esfuerzo de divulgación científica a través de conferencias, un podcast y sus exitosos libros, entre ellos Somos polvo de estrellas y, el más reciente, Dibujando el cosmos. En esta fascinante charla se adentra en los misterios develados sobre el universo.

FILBo Ciudad - Planetario

Hora: 03:00 PM

Lunes 25 de abril de 2022

CONSTELACIONES Y HUMANOS: LO QUE TENEMOS DE ESTRELLAS

El material estelar no pertenece solo al espacio. El Premio Nacional de Ciencias Exactas de Chile, José Maza Sancho, nos enseña una nueva forma de pensarnos y pone en jaque la concepción actual sobre el surgimiento del hombre en la Tierra. Este carismático científico y autoridad de la Astronomía, nos guía a través de un increíble viaje que conecta las transformaciones del universo con las revoluciones científicas en la Tierra, relacionando la formación de las estrellas con nuestro propio organismo.

Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo E

Hora: 06:00 PM

Lily Del Pilar estará en:





Viernes 29 de abril de 2022

JÓVENES QUE ESCRIBEN PARA JÓVENES

Lily del Pilar odiaba leer en el colegio. Todo cambió después de leer Harry Potter y, luego, de leer fanfics de Harry Potter. La escritura precedió a la experiencia lectora. Asimismo, Chris Pueyo empezó a escribir sobre cosas que despertaban su curiosidad en internet y después de la lectura, que él define como “la gimnasia de la escritura”. En esta conversación con Esteban Parra, los autores cuentan cómo ha sido su recorrido como lectores y como escritores, lo que tienen para decirnos sobre los jóvenes que escriben para jóvenes y sobre el público al que van dirigidas sus obras.

Carpa Reencuentros

Hora: 5:00 PM

Sábado 30 de abril de 2022

DE SEÚL A AMÉRICA LATINA

Las novelas de Lily del Pilar Still With You y Still With Me se sitúan en Corea y sus protagonistas son coreanos. En este encuentro, la autora chilena conversará con la periodista Gabriela Montoya sobre sobre los fan fics coreanos, la inspiración de la cultura coreana en su obra y sus opiniones sobre el impacto de esta en la cultura latinoamericana.

FILBo Ciudad - Librería Wilborada: Calle 71 # 10- 47, Interior 4

Hora: 4:00 PM

Domingo 01 de mayo de 2022

LILY DEL PILAR CONVERSA CON ISA CANTOS

Lily del Pilar ha publicado varias series de novelas muy exitosas, desde Mi vida es un desastre, La universidad es un desastre y El viaje es un desastre, luego Prohibido salir con Adela 1 y 2, y las más recientes Still With You y Still With Me. Isa Cantos, apasionada lectora y booktuber, hablará con Lily del Pilar sobre su salto de la carrera de ingeniería a la escritura, cómo escribe sus libros en serie, sus hábitos a la hora de escribir, qué opinión le merece la literatura juvenil actual y más.

Carpa Reencuentros

Hora: 5:00 PM

María José Navia estará en:





Sábado 30 de abril de 2022

FAMILIA E INTIMIDAD: NUEVAS PERSPECTIVAS

María José Navia (Una música futura) y Daniella Sánchez Russo (Vigilia) hablarán sobre las desavenencias familiares y sus vacíos, indagadas desde la intimidad que permite el ámbito narrativo.

Sala Madre Josefa del Castillo

Hora: 03:00 PM

Lunes 2 de mayo de 2022

UNA MÚSICA PRESENTE

Cada una de estas mujeres se aproxima a su manera a la música y la cultura pop, presente en sus obras literarias y musicales. Conversan sobre una suerte de avenida de intercambio entre escribir para escuchar y leer para cantar: la literatura y la música como detonantes para la creación.

Carpa Cultural

Hora: 06:00 PM

Vivian Lavín Almazán estará en:

Viernes 29 de abril de 2022

SOBRE LA ESCRITURA DE HAN KANG

Charla alrededor de la obra de la escritora coreana Han Kang, con Santiago Díaz Benavides, periodista y editor.

FILBo Ciudad - Librería Casa Tomada

Hora: 05:00 PM

