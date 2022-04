Tres latinoamericanos entre los ganadores del Premio O. Henry de ficción corta 2022

Samantha Schweblin, Michel Nieva y Alejandro Zambra

El Premio O. Henry constituye uno de los galardones literarios más importantes concedidos en Estados Unidos, y tienen como objetivo reconocer cada año a cuentos o relatos breves de elevado mérito. Deben su nombre a unos de los mayores exponentes del género, el escritor estadounidense O. Henry (William Sydney Porter, 1862 - 1910). Fueron concedidos por primera vez en 1919.

Cada año es publicado el O. Henry Prize Stories, un volumen que reúne los veinte mejores relatos del período anterior y que son publicados en revistas en lengua inglesa de Estados Unidos y Canadá. Esta colección, que tuvo su primera edición en 2003, se dedica al escritor que haya realizado la mejor contribución en el arte del cuento. Ese año se destacó a Mavis Gallant (1922-2014), escritora canadiense que residía en París.

Este premio lo han recibido, entre otros, los escritores William Faulkner, Dorothy Parker, Flannery O’Connor, John Updike, Truman Capote, Raymond Carver, Saul Bellow, e incluso el cineasta Woody Allen.

Durante sus inicios, se excluía la elección de escritores no estadounidenses, sin embargo, ya en su primera edición, la editora de la serie, Blanche Colton Williams, lamentó que varios relatos de gran calidad quedaran fuera porque sus escritores no fueran de esa nacionalidad. Jacke Wilson, presentadora del podcast Historia de la literatura, desenterró la introducción de Williams a esa colección de O. Henry de 1919 y encontró en la siguiente nota: “De acuerdo con las condiciones que descartan a los autores extranjeros de la posible participación en el premio, la obra de Achmed Abdullah, Britten Austin, Elinor Mordaunt y otros era en efecto inexistente para el Comité”. Williams pasa a describir extensamente los tres relatos desaparecidos de estos autores, destacando su desafortunada ausencia del libro y del premio.

Con el correr del tiempo, las normas se flexibilizaron, y aunque si bien no se conoce a ciencia cierta la fecha exacta, en una tesis de 1955 que trataba sobre la serie O. Henry se mencionaba que “los autores nacidos en el extranjero eran elegibles si se convertían en ciudadanos estadounidenses”.

Ya en los 90, fueron admitidos los escritores canadienses, se cree que motivados por la consideración de historias de la aclamada escritora canadiense de cuentos (y futura premio Nobel) Alice Munro. En 2003, la novena editora de la serie, Laura Furman, realizó una nueva ampliación. La reseña de Publishers Weekly de la edición de 2003 señalaba: “Un nuevo proceso de selección más amplio (que permite tener en cuenta a todos los escritores en lengua inglesa que aparezcan en publicaciones estadounidenses, independientemente de su nacionalidad) hace que esta sea una de las colecciones O. Henry más sólidas de los últimos años, con relatos de, entre otros, Chimamanda Ngozi Adichie”, quien estuvo a cargo de la selección del volumen de 2021.

Diecinueve años después, la editora invitada para el volumen de 2022, la escritora mexicana Valeria Luiselli, ha seleccionado un nuevo relato de Chimamanda Ngozi Adichie, junto con otros diez relatos más que también han sido traducidos. Esto constituye un hito histórico para el galardón, porque no solo la mitad de los textos seleccionados no son de autores estadounidenses, sino que tampoco son producciones escritas en lengua inglesa.

Todas estas son colaboraciones artísticas con prestigiosos traductores que permiten a los lectores de inglés disfrutar de ficciones originalmente elaboradas en bengalí, griego, hebreo, noruego, polaco, ruso y español. Los temas de los veinte relatos ganadores de 2022 son variados y tocan la pandemia, el amor y la pérdida, aunque también hay humor.

A continuación se presentan los cuentos seleccionados:

Alejandro Zambra, traducido del español por Megan McDowell

“Tiempo de pantalla” [“Screen Time”] , The New York Times Magazine

Daniel Mason

“The Wolves of Circassia” [“Los lobos de Circasia”], Zoetrope

Tere Dávila, traducido del español por Rebecca Hanssens-Reed

“El talento especial de Mercedes” [“Mercedes’s Special Talent”], The Offing

Joseph O’Neill

“Rainbows” [“Arco iris”], The New Yorker

Shanteka Sigers

“A Way with Bea” [”Un camino con Bea”], The Paris Review

Olga Tokarczuk, traducida del polaco por Jennifer Croft

“Seams” [“Costuras”], Freeman’s

Yohanca Delgado

“The Little Widow from the Capital” [“La viudita de la capital”], The Paris Review

Eshkol Nevo, traducido del hebreo por Sondra Silverston

“Lemonade” [“Limonada”], Guernica

‘Pemi Aguda

“Breastmilk” [“Leche materna”], One Story

Amar Mitra, traducido del bengalí por Anish Gupta

“The Old Man of Kusumpur” [“El viejo de Kusumpur”], The Common

Christos Ikonomou, traducido del griego por Karen Emmerich

“Where They Always Meet” [“Donde siempre se encuentran”], The Yale Review

Janika Oza

“Fish Stories” [“Historias de peces”], The Kenyon Review

Vladimir Sorokin, traducido del ruso por Max Lawton

“Horse Soup” [“Sopa de caballo”], n+1

Francisco González

“Clean Teen”, Gulf Coast

Michel Nieva, traducido del español por Natasha Wimmer

“El chico dengue” [“Dengue Boy”], Granta

Chimamanda Ngozi Adichie

“Zikora”, Amazon Original Stories

Gunnhild Øyehaug, traducido del noruego por Kari Dickson

“Apples” [“Manzanas”], Freeman’s

David Ryan

“Warp and Weft” [“Urdimbre y trama”], Harvard Review

Lorrie Moore

“Face Time”, The New Yorker

Samanta Schweblin, traducido del español por Megan McDowell

[“An Unlucky Man”] “Un hombre sin suerte”, McSweeney’s Quarterly Concern





