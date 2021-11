Todos hablan de Paulo Londra: posibles colaboraciones, el festejo de Ibai y la cima en las tendencias

(Franco Fafasuli)

Hoy se dio un paso fundamental para lo que puede representar la (esperada) vuelta de Paulo Londra a la música: el conflicto legal que mantenía con su sello discográfico Big Ligas llegó a su fin luego de una resolución que marcaron como “amistosa”. Después de dos años sin lanzamientos, ahora existe una posibilidad concreta de tener novedades sobre la carrera del artista.

La noticia -que fue confirmada por Billboard- era muy esperada, no solo por sus fans, sino también por sus propios colegas, que venían pidiendo por su vuelta hace tiempo y siempre lo respaldaron. Incluso hace unos días el mismo Ed Sheeran se pronuncio sobre el tema en una entrevista con MTV. Ambos colaboraron en la canción Nothing on You y el cantante británico destacó que “él es un humano con un corazón tan bueno. La primera vez que lo conocí, su energía y su aura daban tanto amor. Él realmente me agrada, me cae muy muy bien”.

“Solo pienso en lo mal que está eso. ¿Cómo vas a atentar contra el talento de este chico? De hecho, hablé con J Balvin en profundidad sobre esto. Nos juntamos hace una semanas sobre que es un crimen que no pueda producir su música. Así que el responsable tiene que cambiar eso. Cada vez que Paulo quiera colaborar, aquí estaré. Literalmente haría cualquier cosa por él”, agregó.

Hoy cuando se confirmó la noticia, en las redes sociales la reacción fue inmediata. El tema rápidamente dominó las tendencias en Argentina, donde no solo fue el tema más conversado, sino que Paulo ocupó varios puestos en el top 30. La frase “Vuelve Paulo” se viralizó ante la posibilidad de poder escuchar nuevamente su música, después de dos años sin nuevos lanzamientos.

Ante esa posibilidad, no podían faltar las especulaciones sobre las colaboraciones que ahora se podrían conocer. Aunque Bizarrap solo hizo una publicación con dos emojis, sus menciones se llenaron de comentarios pidiendo por la Session #23, la que tendría grabada con Paulo Londra y todavía no pudo publicar. Una versión que se intensificó cuando hace cinco meses, en el video de anticipo de la colaboración con Eladio Carrion, se mostró un álbum de figuritas y la número 23 estaba sin completar.

Otra colaboración que se pidió mucho fue con Lit Killah, después de que en las últimas semanas compartieran en sus redes videos donde se los veía juntos. Además, Lit Killah tuvo su primer show en el Gran Rex, donde presentó su álbum, y aprovechó para dedicarle el show a Paulo Londra. “Hoy está en juicio, en este momento el chabón está en juicio para poder ganarlo y sacar música, quiero que todos le manden su energía”, marcó frente al público. Entre los contenidos más destacados en Twitter, varios de los más populares pedían que ambos artistas se unan.

El que también se refirió al tema fue Ibai. Hoy realizó un directo especial por el lanzamiento de la nueva versión del Among Us, el juego que fue uno de los grandes hitos del 2020, y reunió a diferentes streamers. “Un aplaudo para Paulo Londra”, pidió Ibai en la previa antes de empezar las partidas cuando entre todos leyeron las novedades.

La buena noticia no puede llegar en un mejor momento. Hace algunos días el artista demostró que el apoyo de sus fans se mantiene inalterable, incluso a pesar del parate obligado. Paulo Londra estableció un nuevo récord para la música de Argentina ya que cuenta con dos videos, Nena Maldición y Adan y Eva, que superaron las mil millones de visualizaciones en Youtube, algo que ningún artista del país había logrado antes. Ahora solo resta esperar hasta tener nueva música de uno de los referente de la nueva generación de artistas.

