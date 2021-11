Paulo Londra marcó un nuevo récord para la música argentina

(Franco Fafasuli)

Desde el 2019 que Paulo Londra no publica nueva música. La disputa judicial con la productora Big Ligas por la autoría de sus canciones puso en un parate su carrera ante la incapacidad para lanzar nuevas canciones. Sin embargo, esa pausa no impactó en sus fans, que siguen escuchando los tracks del artista que supo dominar la escena nacional y sostiene el acompañamiento de grandes audiencias.

La mejor muestra del interés y apoyo que todavía mantiene es el nuevo récord que marcó para la música argentina: Paulo Londra ahora cuenta con dos videos que superaron las mil millones de visualizaciones en Youtube, algo que ningún artista del país había logrado antes. Nena Maldición y Adan y Eva, de esta forma, lograron superar una barrera de reproducciones que no solo es un gran logro para la escena de Argentina, sino que es una marca que es difícil de alcanzar para artistas de todo el mundo y con niveles altísimo de popularidad.

“Muchas gracias a todas las cuentas que me ayudaron y todos los que me escuchan por hacer que Adan y Eva llegue al billón, los quiero una banda y gracias a los que me bancan por hacerme sentir grande”, dijo a través de sus redes sociales, donde mantiene la comunicación con sus seguidores que todavía siguen esperando que pueda volver a presentar nueva música.

Adan y Eva -que se lanzó en el 2018 y que desde que marcó el récord ya acumuló casi 2 millones de views más- generó un impacto tan grande que en mayo de este año generó otro hito. Según la empresa francesa S Money, la canción ingresó en el top 10 de los tracks, a nivel mundial, que más recaudaron en la plataforma Spotify. Ocupando el puesto 10, se ubicó detrás de otras canciones muy exitosas, como Shape of you de Ed Sheeran, Rockstar de Post Malone o God’s Plan de Drake.

Esta noticia llega en un momento muy particular. La larga disputa que mantiene hoy podría llegar a fin. Según lo que definió el juez William Thomas, desde las 7:30 (hora de Argentina) se va a avanzar en la resolución de la situación, lo que implicaría tener un panorama claro de cómo va a seguir el futuro musical del artista que desde hace dos años no lanza nuevas canciones.

En septiembre se dio el primer paso más concreto en post de una solución definitiva, sea cual sea. Según había informado Billboard en ese momento, el juez había determinado que el artista ya no tenía ninguna obligación contractual con Big Ligas, lo que lo liberaba para grabar nueva música en una instancia final. “Inmensa alegría. Gracias a todos, gracias a Dios. Es un primer y gran paso. Falta poco”, había dicho Paulo también a través de sus redes cuando se conoció la noticia.

Aunque en ese momento la reacción generalizada -especialmente en las redes sociales- había sido de festejo, el propio artista puso un matiz a la novedad, destacando que todavía restaban otras instancias para poder darle un cierre al tema.

“Un juez otorgó a Big Ligas una moción de emergencia para revisar la denegación de la suspensión de la orden que determina la posesión de la propiedad, poniendo una suspensión temporal en el veredicto a la espera de una revisión adicional”, se había señalado desde Billboard, y destacaron que el juez entendió que el acuerdo entre Paulo Londra y su ex productora finalizó el 20 de febrero de este año. Esa decisión generó una reacción del ex sello del artista, que pidió una nueva revisión que hoy se podría resolver.

SEGUIR LEYENDO: