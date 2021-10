En la previa de su nuevo disco, Nicki Nicole se unió a Rauw Alejandro y lanzó Sabe

(Crédito: Rodrigo Gonzalez)

No falta nada para que se conozca el segundo álbum de Nicki Nicole y para subir las expectativas en la previa, ahora lanzó Sabe junto a Rauw Alejandro. La canción es el último anticipo del disco y se suma a una serie de colaboraciones y tracks que la artista fue presentando a lo largo de este año.

El 28 de octubre se va a lanzar Parte de mi, el nuevo álbum de Nicki Nicole. Hace algunos días presentó el listado completo de canciones que van a formar parte del disco y reveló, al mismo tiempo, todas las colaboraciones que lo integran. A Rauw Alejandro -protagonista de este último anticipo- se le suman Mon Laferte, Dread Mar I, Bizarrap, Mora, Trueno, Bizarrap, Delaossa, Ptazeta, Snow Tha Product y Tiago PZK.

“Esta es la tapa oficial de Parte de mi acompañado con el tracklist, Gracias a todos los que forman parte de este álbum tan importante para mi. Los amo”, había comentado la artista cuando publicó el listado completo.

Pensamos, la canción que hizo junto a Mon Laferte, era la última canción que se había conocido hace solo algunos días. En ese momento Nicki Nicole se refirió a la colaboración a través de sus redes sociales y destacó que es “una artista que admiro mucho y siempre fue parte de mi. Que honor poder compartirles esta canción con ella”. No era la primera vez que marcada su deseo de grabar con la cantante chilena: “Mon Laferte. Me gustaría colaborar con ella. Siento que es increíble, siento que en cualquier lugar donde la pongas, la va a romper. Realmente si me preguntas una colaboración, la que mas deseo es ella. Con Mon siento algo personal”, había contado en una entrevista.

Además, viene de que se conozca su nominación en la categoría Mejor Artista Sur en los MTV Europe Music Awards -la premiación que se va a realizar el 14 de Noviembre en Budapest- junto a Tini, Maria Becerra, Duki y Trueno. La semana pasada también se lanzó Pa mis muchachas, el track que lideró Christina Aguilera y en la que colaboran Nicki, Becky G y Nathy Peluso. Con esta canción, Christina Aguilera hizo un intento por volver a su raíces junto a la música latina, pero terminó siendo una experiencia un poco forzada y donde las tres artistas que se le sumaron terminaron apropiándose de la canción, aunque son las que menos tiempo en pantalla tienen.

Las canciones que ya se conocieron se puede anticipar un disco en el que la cantante rosarina se animó a explorar diferentes sonidos, desde el tono más íntimo de Parte de mi -el track que comparte nombre con el álbum- y Pensamos, hasta el reggaetón de Sabe o los sonidos que le hacen honor a los géneros más identitarios de España con Me has dejado, la canción que hizo junto al rapero Delaossa.

Parte de mi le va a poner el broche de oro a un mes en el que la artista no paró de mostrar el lugar inmejorable que ocupa en la escena musical. Con colaboraciones de impacto mundial y su paso por Tiny Desk Concert -en el marco del Mes de la Herencia Hispana-, el álbum solo viene a confirmar que por ahora Nicki Nicole no tiene techo.

