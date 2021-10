Acru: “En la colaboración hay un poder especial, son fuerzas tirando para el mismo lado en pos de la música”

(Gentileza prensa Matias Petrucelli)

Con la 10 de su amado Boca en la espalda, el Román del rap argentino está feliz. Es que a Acru le ofrecieron presentar la camiseta Xeneize y el rapero no dudó un solo segundo. “Con la actitud descarada de picarla en un penal”, escupe el rapper en Román (2017), una de sus canciones más virales y la que lo ubicó en el lugar de privilegio que ostenta hoy en día en la escena rapera en habla hispana, con el aval de estrellas del freestyle como Dtoke y Bnet.

Acru, además de ser uno de los máximos exponentes actuales -sino el máximo- del rap argentino es Agustín Cruz, nacido en Tucumán en junio de 1997. Esa misma provincia del norte argentino es una de las paradas de la gira que Agustín acaba de empezar y tiene un atractivo especial para el rapero. No solo porque es donde nació sino porque será la primera vez que tocará ahí, donde lo podrán ver algunos familiares que nunca lo habían visto en su faceta de rapper. “Estamos pudiendo llevar el show con una fuerza, con una calidad, con una contundencia, que me enorgullece y me pone contento”, se sinceró.

Los shows actualmente son bastante diferentes de los que había en la pre pandemia, ¿qué aspectos rescatás?

Y en los shows actuales la gente que va es la que auténticamente se muere de ganas de escuchar música. Uno ahí se conecta con el nicho más puro, el público más fiel. También creo que la gente está más atenta a la ejecución en vivo. Al no haber tanto fervor se nota más cualquier acierto o error de los artistas en el vivo. Noto que hay más atención y creo que es una propuesta copada para escuchar música y verla en directo. Obvio que uno extraña esa cuestión de estar todos juntos, abrazados y uno al lado del otro de los shows previos a la pandemia. Esa famosa ola se extraña y es necesaria.

Sus colaboraciones con Bizarrap y los argentinos en el exterior

Antes de que Bizarrap comenzara a hacer sus tremendamente exitosas Music Sessions con las figuras más grandes de la escena urbana en habla hispana, el productor empezó con unas Freestyle Sessions con estrellas locales de la improvisación. En enero del 2019, antes de que explotara la locura por Bizarrap en todo el planeta, Acru grabó su propia sesión, la número 4, que lleva acumuladas más de 4 millones de reproducciones.

Pero esa no fue la única vez que trabajó junto al productor del momento. “Son dos bestias que están haciendo historia”, consideró Acru sobre Bizarrap y Trueno, con quienes grabó Jugador del año, la canción que se transformó en la cortina musical de la Liga Profesional, el torneo de primera división del fútbol argentino.

¿Cómo fue grabar una canción que sonó en la previa a cada partido?

Yo no era muy consciente, después fui tomando noción de lo que significaba. Los deportistas y los rappers venimos de lugares muy similares. Somos gente que se tiene que brindar mucho a su disciplina, a su entrega, a su arte. Me pone muy contento porque habiendo tantos artistas, y que quizás uno ha elegido mantener cierto estilo, impronta y forma de crear, poder hacer la cortina del fútbol argentino es muy valioso. Hicimos que la cortina del fútbol argentino sea de rap, que el rap llegue al deporte desde otro lado, que se junten las historias, que se junten las manos de esas dos movidas. Fue lindo, valioso y creo que fue también un aporte lindo para el rap argentino, que se le dé ese lugar, ese valor.

¿Cómo analizás el fenómeno Bizarrap? Parece como que todo lo que toca lo convierte en oro.

Biza es una persona muy trabajadora. Todo lo que le está pasando es un efecto de su trabajo. Está todo el tiempo en el estudio buscando ideas, pensando en lo que va a hacer, creando para él y para otros artistas. Es una persona que pasa mucho tiempo haciendo lo que hace, así que no me parece loco. Es muy valioso que a un chico de Argentina le esté pasando esto y que su movida permita traer más ojos a lo que pasa en otros artistas argentinos. Genera un efecto rebote que me parece que es muy enriquecedor. La aparición de Bizarrap es un fenómeno que hizo crecer la música local, como también lo han hecho otros artistas que en este último tiempo hicieron que nuestra música se internacionalice un poco más.

Una característica que destaca a la nueva generación de artistas son las colaboraciones.

En la colaboración hay un poder especial, son fuerzas tirando para el mismo lado en pos de la música. Creo que hoy en día estamos más abiertos para apreciar a otros artistas, otros estilos. Esa búsqueda, esa necesidad de llegar a lugares nuevos hace que los artistas se junten. Para mí eso es increíble y es un camino super groso. Nada mejor que ver a gente que hace las cosas increíble jugar para el mismo lado. Y eso genera más tráfico de público, más posibilidades culturales, festivales, discos, es más arte entre gente tirando para el mismo lado. Las colaboraciones son una cuota valor de esta nueva generación. Es algo que hay que darle valor y acreditárselo a esta generación que lo está haciendo así.

A diferencia de shows previos en los que el rapero estaba solamente acompañado por DJ Haze, esta segunda parte de la gira de Acru por el país será con banda completa. Además de Haze, el grupo está integrado por Facu Cassetari en guitarra, Marti Varela en bajo y Tomi Sainz en batería. Una formación de grandes músicos que le suman potencia a un show ya caracterizado por la fuerza intempestiva de Agustín.

¿Qué diferencias remarcás entre el formato con DJ y el de banda completa?

El formato MC/DJ tiene una magia y un simbolismo únicos con respecto al rap, es muy originario y especial. Aprendí mucho creando y compartiendo el escenario con el Haze. Pero yo también necesitaba una experiencia con músicos desde este otro lado, con un bajista, un baterista, un guitarrista. Y por suerte esos lugares los ocuparon músicos increíbles con una habilidad tremenda. Son todos músicos jodidos en lo que hacen, que me nutren, me acompañan y me enriquecen. Cada experiencia es única. Puedo decir que de esta experiencia de estar tocando con una banda estoy aprendiendo muchísimo, y potenciándome y creciendo mucho al lado de estos músicos talentosos. En este momento no la puedo reemplazar por nada.

El freestyle

Después de varios años alejado de las competencias de freestyle, en el 2020 Acru volvió con una impresionante exhibición en FMS Argentina que generó muchísima repercusión en redes sociales. Además, también participó de la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2020, en la que perdió en los octavos de final ante Tiago. Si bien no pudo avanzar en el cuadro, Acru se mostró muy contento con la experiencia.

¿Cómo fue ese regreso al circuito después de tantos años?

Para mí estuvo buenísimo. Fue tan personal, fue una necesidad tan mía, de hacerlo, de pasar por ahí, de reconectarme con esa faceta de improvisador en ese marco que yo siento que cumplí en todo sentido. Disfruté mucho, fue una experiencia sarpada. La gente del entorno del freestyle, los competidores, los jurados, los organizadores del evento me hicieron sentir que estaban super contentos y agradecidos con mi paso, que lo valoraron un montón. Para mí es un gesto de mucho valor y respeto, volver después de tanto tiempo y encontrarme con ese cariño, con ese amor. Despertar de nuevo esa energía, esa entrega que también te demanda todo el freestyle fue un ejercicio re lindo que quedó para mí. Yo creo que de la forma en la que fue, fue perfecto.

¿Considerás una etapa terminada tu paso por las batallas?

No voy a hacer una carrera de competidor de freestyle, eso lo tengo claro. A mí me interesa improvisar, jugar, ir a un formato, a una exhibición, participar de un marco de improvisación. Para eso sí, de una, sigue la puerta abierta. Pero no siento hoy en día que quiera defender año a año un título. Mi foco sigue siendo grabar, mejorar mi show, mi calidad artística, enriquecerme en el plano musical.

De todos modos, para Acru el freestyle también es una forma de crear sus canciones, en las que hace una “mixtura” entre improvisar y sentarse a escribir diariamente. “Me gusta que el beat ya esté en un lugar y yo tengo que esculpir un poco con palabras lo que pasa en el beat”, detalla por dónde empieza su proceso compositivo, hasta que encuentra “una palabra, un disparador, un concepto”. Desde ahí, explica, va saliendo, pero siempre improvisando un poco. Es en ese momento que se pone a escribir y organizar los momentos del tema.

¿Y dentro de la decisión de alejarte de las competencias hubo algún motivo en particular?

Hay ideas con las que no empatizo en lo que se evalúa hoy en las batallas. No siento que vayan con mi forma de pensar y eso me hace sentir a veces como que no pertenezco o me incomoda un poco. Y por otro lado también quería crear mi carrera, hacer mi música. Quería probarme a mí que podía hacer mi música, que podía llenar tal lugar, que podía grabar tal disco de tal y tal forma. Esa búsqueda personal me despertó en un momento en el que yo ya sentía que había ideas que no me cerraban en el freestyle y quería darle lugar a todo esto que me estaba pasando artísticamente. Eso me alejó un poco de las batallas. Creo que las batallas tienen que reajustarse. No sé si cambiar ciertas normativas, pero por lo menos no darle lugar a ciertas cuestiones como la homofobia, la misoginia y la cosificación.

En tiempos de pandemia y casi sin recitales, muchos raperos encontraron en los streams una forma de seguir cerca de su público y también de expandir sus horizontes más allá del género, ya sea mostrando su vida de cada día, jugando o reaccionando a videos. A pesar de la facilidad para llegar al formato y los pedidos de miles de seguidores de ver a Acru en este plan, el rapero no se sumó, por ahora.

¿No te cebó la idea de streamear?

La verdad es que no me enganchó mucho. Disfruto de otra gente que stremea, me cago de risa, pero no me enganché. Quizás porque todavía no encontré mi lugar ahí. Mi forma de contactar con el público es más que nada en los shows, yo siento ahí la energía, siento que nos encontramos humanamente ambas partes. Ese es mi punto de encuentro. Quizás llegará mi momento y seguro que si lo llego a hacer va a tratar de ser con mi flash, con mi forma. Algo más de freestyle, de música, alguna data por ahí.

Pero a los videojuegos sí le entrás.

Sí, me gustan, me gustan. Me encantan los juegos de fútbol y me parece que es un descuelgue que es completamente necesario. Sobre todo porque uno anda a mil de acá para allá haciendo un montón de cosas. Disfruto de sentarme a jugar con un amigo a la Play y escuchar música.

Poco antes de que llenara una doble fecha en el Estadio Obras, Acru lanzó D1SPARO, el primer adelanto de YANTAZ. El avance del EP que armó con Veeyam surgió mientras trabajaban juntos en El Don, el tercer larga duración de Acru que también cuenta con la colaboración de Evlay y que llegará muy pronto.

¿Cómo fue que surgió la idea de hacer YANTAZ como previa a El Don?

Veníamos gestando El Don y en el medio apareció un color, una textura particular, que sentimos que había que desarrollarla un poco más, o darle un micromundo. Nos fuimos con Veeyam y Nacho Maqueira a un estudio que armamos en zona norte y estuvimos tres días escribiendo. Ellos ajustaban los beats, yo escribía, tiraba una en el micrófono, iba, volvía. Éramos como una minifábrica creativa. Lo hicimos bastante rápido, en tres días armamos las canciones de YANTAZ. Después los procesos de mezcla, mastering y el rodaje llevaron otro tiempo. Pero lo que fue la creación debe tener dos o tres meses. Sí hay una búsqueda de sonido, una búsqueda de rapeo, una construcción de un lenguaje musical que ya viene hace 4 años. Porque con Veeyam tenemos casi cuatro años haciendo música juntos y nunca habíamos largado una canción mano a mano. Creo que YANTAZ es un debut y un puntapié super lindo para nosotros.

