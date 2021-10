Nicki Nicole, María Becerra y Nathy Peluso: nueva música para la previa del fin de semana

C. Tangana y Nathy Peluso lanzaron Ateo con un video que es imposible dejar de ver. Nathy Peluso hace lo que sabe hacer: dominar la pantalla con toda su presencia. Con una iglesia como su escenario principal, el videoclip los muestra bailando juntos ante diferentes públicos que reaccionan a lo que están viendo, pero con ellos siempre en el centro. Claramente el video hace referencia a la polémica que saben que pueden generar.

“Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo”, cantan en el estribillo de una bachata que inmediatamente se vuelve pegadiza. Los dos artistas, que nunca le tuvieron miedo a provocar, volvieron a jugar con eso en este lanzamiento. La química es evidente y la canción acompaña un video que apuesta al impacto visual.

Otros que apostaron a la bachata fueron Rusherking y Maria Becerra en Antes De Ti. Para ambos esta canción represento la exploración de un género que les resulta nuevo, por lo que el proceso de desarrollo fue de una fuerte inspiración para ellos.

“Para mí la canción significa un reencuentro musical increíble. A un año de Confiésalo, volvimos a hacer otra canción después de haber ambos evolucionado personal y musicalmente. Vivirlo fue algo mágico porque la canción describe lo que sentimos el uno por el otro y la linda forma que tenemos para llevar adelante nuestra relación. Quisimos divertirnos y desafiarnos haciendo un género que nunca habíamos explorado”, explicó Rusherking, en relación a la colaboración que ya los cruzó en el 2020.

Los dos artistas son referentes y caras visibles de una nueva generación de músicos que no para de crecer a pasos acelerados. Rusherking la está rompiendo con el Loba Tour, que agotó entradas en 22 provincia. Para María Becerra los dos últimos años fueron de ascenso continuo y su primer álbum, Animal, la puso en la mira de los Latin Grammy que le otorgó la nominación a Mejor Nuevo Artista.

Nicki Nicole sigue poniéndole hype al lanzamiento de su próximo álbum Parte de mi, que va a tener la responsabilidad de seguir el camino que ya dejó marcado con Recuerdos (2019). Ahora, para la previa del nuevo disco, presentó Baby. “Me quedé con muchas ganas de mostrarles algo más del álbum que se viene”, había dicho ayer a través de sus redes sociales.

Es que Baby se suma a Parte de mi, la canción que lanzó hace algunos días y que comparte nombre con el disco que, como confirmó hoy, va a salir el 28 de octubre. “Parte de mi es una canción muy especial para mí, te diría que es la más especial que grabe hasta el día de hoy. Se la escribí a una persona que ya no está conmigo, y que me marcó muchísimo en mi vida. Esta canción es parte de mi para ustedes y para cada uno que la sienta suya”, había explicado la cantante en el momento del lanzamiento.

El álbum viene a ponerle el broche a un año en el que no le faltó nada: canto No Toque Mi Naik (feat. Lunay) en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, sumó una nueva nominación a los Latin Grammy gracias a Venganza, su colaboración con los uruguayos de No Te Va Gustar, y va a participar del ciclo Tiny Desk, en el marco del mes de la Herencia Hispana.