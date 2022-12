Kojima festejó los siete años de su estudio y habló del desarrollo de Death Stranding 2

Hideo Kojima no podía terminar el año sin darle a sus fanáticos un balance de los siete años desde que creó Kojima Productions. En una entrevista exclusiva con IGN Japan, le mostró a todos los curiosos y curiosas cómo está organizada su nueva oficina, los planes cinematográficos que tiene para el año que viene y lo que le espera a la producción de Death Stranding 2, anunciado en The Game Awards 2022.

Durante la entrevista, contó que la construcción de Kojima Productions fue a la par del desarrollo de Death Stranding, el cual estaba apenas presentando mientras la oficina tomaba forma. “Empezamos con nada, sin oficina ni equipos. Primero pedimos prestado una habitación para usar de oficina temporal, hasta armamos propuestas en mi computadora y smartphone. Recién nos mudamos en 2016″, contó el desarrollador. Aunque su estudio comenzó de cero, Kojima ya había sido parte intrínseca de Konami y contaba con el capital de la creación de la franquicia Metal Gear Solid entre otros.

Kojima Productions Studio

Pero para el comienzo de su nueva etapa, Death Stranding era crucial: sería una nueva era para su carrera como desarrollador y la obra que le permitiría dar rienda suelta a su imaginación. “Death Stranding era una historia sobre conectar dos lugares distantes, A y B. Como Internet, ¿no es cierto? Eso no es algo negativo por si mismo, pero la verdad es que los humanos no son animales sedentarios. (...) Crear conexiones era lo que tenía pensado hacer para Death Stranding y existieron muchos aislados que sobrevivieron por ellas una vez que la pandemia les impactó”, contó sobre lo que pasó Kojima Productions mientras creaba la experiencia.

Death Stranding (Kojima Productions)

Es por ello que el efecto de la cuarentena por el COVID19 tuvo un impacto en la secuela de su videojuego, así como lo reveló “en broma” durante la gala de The Game Awards 2022. “La ficción cambia cuando algo así de grande sucede. Cuando algo que nadie considera posible toma lugar, todos los trabajos de ficción que se escribieron anteriormente se convierten en algo menos efectivo como forma de entretenimiento. Por eso reescribí muchos de los temas del Death Stranding 2: no puedo hacer como si la pandemia no pasó jamás”, contó Kojima.

“Aunque los juegos están basados en personajes que no están atados en la realidad, los jugadores sí han atravesado la pandemia y cualquier historia escrita antes de la experiencia no podría resonar en ellos de la misma manera, ya sea una historia de fantasía o sci fi”, explicó el desarrollador.

