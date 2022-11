Los juegos que se suman a Xbox Game Pass: Football Manager 2023, Return to Monkey Island y más

Xbox Game Pass presentó su catálogo renovado para la primera quincena de noviembre y el servicio de suscripción va a incorporar 10 nuevos títulos para que sus usuarios puedan jugar sin ningún costo extra. El listado, con las propuestas de los géneros más variados, va a sumar algunos títulos desde el mismo día de su lanzamiento, por lo que los jugadores van a tener acceso desde un primer momento.

Análisis de Saturnalia, el original videojuego de terror que se puede descargar totalmente gratis esta semana El estudio italiano Santa Ragione incursiona en el horror con un título lleno de neón y oscuridad en homenaje al giallo VER NOTA

Así presentaron los 10 juegos que van a llegar al servicio de suscripción:

The Legend of Tianding (nube, consola y PC) - Ya disponible

Epic Games Store presentó sus dos últimos juegos gratis de octubre: Saturnalia y Warhammer 40.000 Mechanicus Las dos experiencias estarán disponibles para descargar en la tienda digital de Tim Sweeney hasta el 3 de noviembre. VER NOTA

Disponible el mismo día de su lanzamiento con Game Pass: Estamos a principios del siglo XX y Taiwán está bajo el control del Japón imperial. Juega como el legendario forajido y héroe popular Liao Tianding, mientras te abres camino a través de las coloridas calles de Taipéi en este juego de peleas de desplazamiento lateral.

The Walking Dead: A New Frontier - The Complete Season (PC) - Ya disponible

The Witcher Remake: CD Projekt Red reveló de qué se trata su misterioso proyecto “Canis Majoris” El estudio polaco publicó de manera inesperada de qué se trata uno de sus proyectos clave en la continuación de la franquicia de Geralt of Rivia. VER NOTA

Juega como Javier, un joven decidido a encontrar a la familia que le fue arrebatada, conoce a una joven que también ha vivido una pérdida inimaginable. Su nombre es Clementine, y tu destino y el de ella estará unido en una historia en la que cada decisión que tomes podría ser la última.

The Walking Dead: Michonne - The Complete Season (PC) - Ya disponible

The Walking Dead: Michonne – A Telltale Miniseries está protagonizada por el icónico personaje que empuña una cuchilla de los cómics más vendidos de Robert Kirkman. Atormentada por su pasado y lidiando con una pérdida y un arrepentimiento inimaginables, la historia explora la ausencia de Michonne entre los números 126 y 139 del cómic.

Ghost Song (nube, consola y PC) - Disponible desde el 3 de noviembre

Disponible el mismo día de su lanzamiento con Game Pass: En la desolada luna de Lorian, un Deadsuit dormido durante mucho tiempo despierta de su sueño. Viaja bajo la superficie en una aventura 2D atmosférica de autodescubrimiento, misterios antiguos y terror cósmico. Explora cavernas sinuosas y adquiere nuevas habilidades para desenterrar los secretos enterrados durante mucho tiempo de este mundo alienígena.

Football Manager 2023 (PC) - Disponible desde el 8 de noviembre

Disponible el mismo día de su lanzamiento con PC Game Pass: Football Manager 2023 te acerca al juego, desde los aficionados que viven y respiran cada partido hasta tu tablero, jugadores y entrenadores de la oposición. Gánate el apoyo de los aficionados superando a tus rivales y triunfando en el campo.

Football Manager 2023 Console (nube, consola y PC) - Disponible desde el 8 de noviembre

Disponible el mismo día de su lanzamiento con Game Pass: Conviértete en la estrella de Football Manager 2023 Console, recientemente renombrado para esta temporada. Anteriormente titulada Xbox Edition, esta versión personalizada de Football Manager se centra en las áreas más importantes del fútbol: el mercado de transferencias, el tablero de tácticas y el campo.

Return to Monkey Island (nube, consola y PC) - Disponible desde el 8 de noviembre

Return to Monkey Island es un inesperado y emocionante regreso del creador de la serie Ron Gilbert que continúa la historia de los legendarios juegos de aventuras The Secret of Monkey Island y Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge desarrollados en colaboración con Lucasfilm Games.

Vampire Survivors (consola) - Disponible desde el 10 de noviembre

¡Vampire Survivors llegará pronto a las consolas Xbox! Sé parte del lanzamiento completo hoy con PC Game Pass! ¡Únete a la acción, acaba con miles de criaturas nocturnas y sobrevive hasta el amanecer! El mundo de terror gótico de Vampire Survivors te arrojará incesantes hordas de monstruos: toma las decisiones correctas o confía en tus habilidades y armas favoritas para cambiar el rumbo y rápidamente hacer una bola de nieve contra tus enemigos.

Pentiment (nube, consola y PC) - Disponible desde el 15 de noviembre

Disponible el mismo día de su lanzamiento con Game Pass: De Obsidian y Xbox Game Studios, te invitamos a ser parte de un animado mundo ilustrado inspirado en manuscritos iluminados y xilografías impresas en una época en la que Europa se encuentra en una encrucijada de grandes cambios religiosos y políticos. Sigue los pasos de Andreas Maler, un maestro artista en medio de asesinatos, escándalos e intrigas en los Alpes bávaros. Elige tus fondos, impacta en un mundo cambiante y asume las consecuencias de tus decisiones en esta aventura narrativa.

Somerville (consola y PC) - Disponible desde el 15 de noviembre

Disponible el mismo día de su lanzamiento con Game Pass: A raíz de una invasión de otro mundo que ha dejado al mundo en una catástrofe, deberás encontrar los medios para que tu familia vuelva a estar unida. Explora un mundo rico y atmosférico, junto con las repercusiones íntimas de un conflicto a gran escala, en una experiencia narrativa de ciencia ficción hecha a mano que se desarrolla en un peligroso paisaje rural.

Además, anticiparon los juegos que van a dejar de estar disponibles en el catálogo de Xbox Game Pass a partir de la primera parte de noviembre. El 8 de noviembre lo van a hacer Football Manager 2022 (PC) y Football Manager 2022 Xbox Edition (nube, consola y PC).

Desde el 15 de noviembre son cinco los juegos que ya no se van a poder jugar sin ningún costo extra: Art of Rally (nube, consola y PC), Fae Tactics (nube, consola y PC), Next Space Rebel (nube, consola y PC), One Step from Eden (nube, consola y PC) y Supraland (nube, consola y PC).

Seguir leyendo: