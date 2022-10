PlayStation Plus anticipó sus nuevos juegos gratuitos de octubre

Después de anunciar sus juegos gratuitos de PlayStation Plus para los tres niveles de suscripción. PlayStation Plus Deluxe y Extra -a partir del 18 de octubre- incorporarán nuevos títulos y ampliarán su catálogo con nuevas experiencias gratuitas. Así presentaron los títulos que se van a sumar:

Grand Theft Auto: Vice City The Definitive Edition - PlayStation 4 y PlayStation 5

Juega el clásico que define el género de Grand Theft Auto: Vice City actualizado para una nueva generación, ahora con mejoras generales que incluyen una nueva y brillante iluminación y mejoras ambientales, texturas de alta resolución, mayores distancias de dibujo, Grand Theft Auto V-style controles y objetivos, y mucho más, dando vida a este amado mundo con todos los nuevos niveles de detalle.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition - PlayStation 4

Explora un gigantesco mundo mientras te embarcas en una aventura épica de RPG como El Luminario: el elegido en un mundo que jura darle caza. El Luminario y su singular banda de leales compañeros trabajan juntos para sobrevivir a un ataque de malhechores y derrotar a las fuerzas oscuras que conspiran para sumir el mundo de Erdrea en el caos.

Assassin’s Creed Odyssey - PlayStation 4

Escribe tu propia Odisea legendaria y vive una aventura épica en un mundo donde cada elección importa. Condenado a muerte por su familia, emprenda un viaje de mercenario marginado a héroe griego legendario y descubra la verdad sobre su pasado. Personaliza tu equipo y domina nuevas habilidades especiales, adaptando el conjunto de habilidades de tu personaje a tu estilo de juego. Ábrete camino a través de Grecia, participando en batallas viscerales tanto en tierra como en el mar, para convertirte en una leyenda. Assassin’s Creed Odyssey funciona a 60 FPS en PS5.

Dragon Quest Builders - PlayStation 4

Reúne materiales, crea objetos y construye todo lo imaginable mientras exploras un mundo de bloques repleto de personajes memorables y monstruos peligrosos. Utiliza el poder de la creación en la batalla contra el Dragonlord reinante y restaura la paz en el reino destrozado.

Dragon Quest Builders 2 - PlayStation 4

Este juego de rol de construcción de bloques incluye una encantadora campaña para un solo jugador y un sólido modo de construcción multijugador que admite hasta cuatro jugadores en línea. Empieza un viaje para revivir un mundo abandonado junto a un misterioso compañero llamado Malroth. Luego, lleva tu constructor a la red y únete a tus amigos para colaborar y crear algo realmente magnífico.

Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below - PlayStation 4

Aventúrate en una nueva aventura de acción RPG. En el pacífico reino de Arba, el hombre y el monstruo conviven. Pero, cuando los monstruos pierden el control de repente y se vuelven locos, nuestros héroes tienen que luchar contra una oleada tras otra de sus antiguos amigos. En el papel del héroe Luceus o de la heroína Aurora, el jugador une fuerzas con un elenco de favoritos de los fanáticos de títulos anteriores de Dragon Quest para hacer entrar en razón a las hordas de monstruos desbocados y restaurar el orden en el reino.

Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition - PlayStation 4

En este juego de rol de acción de tipo “hack-and-slash”, los jugadores se embarcan en aventuras para restaurar el orden en un mundo antes pacífico, lleno de monstruos y batallas de proporciones épicas. Con un elenco de personajes jugables, cada uno de ellos con habilidades y movimientos únicos, entre los que se encuentran una serie de caras conocidas de la serie Dragon Quest y cuatro héroes totalmente nuevos. Hasta 4 jugadores pueden unirse en una partida multijugador cooperativa para conquistar enjambres de enemigos y derrotar a desafiantes monstruos jefes.

Inside - PlayStation 4

Perseguido y solo, un chico se ve arrastrado al centro de un oscuro proyecto. Este oscuro juego de plataformas basado en la narrativa combina una intensa acción con desafiantes rompecabezas. Es aclamado por la crítica por su estilo artístico, su banda sonora y su atmósfera inquietante.

The Medium - PlayStation 5

Este juego de terror psicológico en tercera persona cuenta con un innovador sistema de juego de doble realidad. Explora el mundo real y el espiritual al mismo tiempo. Utiliza tus habilidades psíquicas para resolver rompecabezas que abarcan ambos mundos, descubrir secretos profundamente perturbadores y sobrevivir a encuentros con Las Fauces, un monstruo nacido de una tragedia indescriptible.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker - PlayStation 4

El combate competitivo multijugador es el nombre del juego, ya que dos equipos de cuatro se enfrentan en el campo de batalla para demostrar quién es el mejor grupo de ninjas. Construye un equipo de 4 jugadores, seleccionando uno de los personajes favoritos de los fans de Naruto, y conéctate y únete a tus amigos para competir contra otros equipos en enfrentamientos ninja a 8 bandas.

Assassin’s Creed Chronicles: China - PlayStation 4

Exactamente la venganza de Shao Jun contra el emperador chino en la impresionante China del siglo XVI con un nuevo juego de sigilo 2.5D y un estilo artístico impresionante que evoca las pinturas tradicionales con pincel. Usa el elegante y poderoso arsenal de combate de Shao Jun: artes marciales cuerpo a cuerpo, una poderosa Kian Sword y su Shoe Blade oculto, luego escabúllate y escóndete para evitar que te detecten y engañar a los enemigos usando silbatos y disfraces.

Assassin’s Creed Chronicles: India - PlayStation 4

Encarna a Arbaaz en su búsqueda de venganza a través de una colorida representación de la India colonial en un juego de sigilo 2.5D. Experimente la emoción de un asesino sigiloso con un conjunto único de habilidades y armas, como los movimientos de matar dobles y el chakram, luego descubra un modo completamente nuevo con salas de sigilo, velocidad y asesinato.

Assassin’s Creed Chronicles: Russia - PlayStation 4

Sumérgete en las secuelas de la revolución del Octubre Rojo en una reinvención en 2.5D del universo de Assassin’s Creed ambientado en la Rusia de 1918. Juega como el asesino Nikolaï Orelov o Anastasia y descubre sus poderosas habilidades y herramientas versátiles.

Assassin’s Creed III Remastered - PlayStation 4

Revive la revolución americana en Assassin’s Creed III Remastered, con gráficos mejorados y mecánicas de juego mejoradas. Además, se incluyen Assassin’s Creed Liberation Remastered y todo el contenido DLC individual. 1775: Las colonias americanas están a punto de rebelarse. Como Connor, un asesino nativo americano, asegura la libertad de tu pueblo y tu nación. Desde las bulliciosas calles de la ciudad hasta los caóticos campos de batalla, asesina a tus enemigos de diversas formas mortales con una gran variedad de armas.

Assassin’s Creed Syndicate - PlayStation 4

Londres, 1868. En el corazón de la Revolución Industrial, juega como Jacob o Evie Frye, jóvenes asesinos gemelos impetuosos y rebeldes, lidera tu organización clandestina y haz crecer tu influencia para luchar contra aquellos que explotan a los menos privilegiados en nombre del progreso.

Hohokum - PlayStation 4

Explora mundos extraordinarios. Conviértete en un curioso ser volador mientras viajas a mundos coloridos que esperan ser explorados. Interactúa con personajes eclécticos, juguetes extravagantes y entornos peculiares para descubrir algunos secretos muy extraños… o simplemente vuela a tu ritmo y sorpréndete y diviértete con las sorpresas que se despliegan ante tus ojos.

Además, dentro del apartado PlayStation Classics de PS Plus Deluxe van a sumar Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered, Limbo, Ultra Street Fighter IV, Castlevania: Lords of Shadow y Everyday Shooter.

