Primeras impresiones de Saturnalia: “Somos buenos para encontrar una estética nueva y una jugabilidad innovadora”

El título de terror planeaba lanzarse originalmente en 2020, pero retrasó su estreno por complicaciones de la pandemia

Mientras nos acercamos a octubre, el mundo del gaming se prepara para celebrar Noche de Brujas con nuevos lanzamientos de terror. El estudio independiente italiano Santa Ragione nos brindó la oportunidad de probar Saturnalia, su terrorífica aventura situada en un pueblo ficticio ubicado en la isla de Cerdeña, donde elementos clásicos del género survival horror dicen presente con interesantes y frescas novedades. Además, charlamos con el director del estudio, Pietro Righi Riva, sobre el título, la filosofía del estudio y el detrás de escenas de los elementos más llamativos de Saturnalia.

Al ver los trailers del nuevo juego de terror de Santa Ragione, aquellos que hayan jugado a sus títulos anteriores se darán cuenta de que no se parece a ninguno de sus otros trabajos. Los creadores de MirrorMoon EP y Wheels of Aurelia buscan conscientemente presentar experiencias frescas y diferentes en cada nueva oportunidad, por una variedad de razones. “En parte es ese aburrimiento de no querer hacer algo que ya se ha hecho y querer hacer algo nuevo, pero también creo que es aprovechar nuestras fortalezas – explica Righi Riva –. No puedo hacer el mejor metroidvania de todos, mejorando en cada mecánica hasta que esté pulida y con el mejor pixelart. No creo que seamos buenos en eso, creo que somos buenos para encontrar una estética nueva y una jugabilidad innovadora”.

Los jugadores comienzan su aventura llegando al pueblo ficticio de Gravoi en medio de un festival religioso muy particular (Foto: captura PC)

Con ese disparador apoyado en la innovación, Santa Ragione se prepara para lanzar su primer título de terror muy pronto. Saturnalia lleva a los jugadores a Gravoi, un pequeño pueblo en la isla de Cerdeña, justo para la celebración de un festival religioso típico de la región. Los cuatro protagonistas de la historia se encuentran ahí por motivos muy diferentes, pero trabajarán juntos para desentrañar los secretos más oscuros del pueblo y descubrir valiosa información sobre su pasado mientras no estén escapando de una misteriosa criatura.

Aparte del pueblo laberíntico y diferentes mecánicas que hacen único a Saturnalia, el juego también explora temas alrededor de la religión, las tradiciones que mantienen a sociedades congeladas en el tiempo y hasta el sufrimiento de los mineros de la región, entre otros tópicos. Por supuesto, desde lo visual no faltan los homenajes al giallo, un género de literatura y cine normalmente asociado al terror hecho en Italia, pero de eso hablaremos más adelante.

A medida que se avanza en la historia principal, los protagonistas van descubriendo más y mejores maneras de escapar y esconderse de la criatura que los acecha (Foto: captura PC)

Después de títulos coloridos y con apartados visuales tan distintos, ¿qué llevó a Santa Ragione a incursionar en el mundo del terror? Según nos contó Pietro Righi Riva en exclusiva, el estudio fusionó dos conceptos en los que estaban trabajando. Por un lado, un conjunto de mecánicas de juego en un mapa similar a un laberinto, donde una caja de fósforos es nuestro mejor aliado. Por otro lado, también querían explorar temáticas de terror con contenido social. “Me gusta la idea de un juego narrativo de varios personajes en el que puedan pasar por las experiencias individuales de cada uno y enfrentarse a sus propios conflictos con la sociedad al mismo tiempo”, explicó el director del estudio.

Además, hubo un factor adicional que empujó a Santa Ragione a probar suerte con el terror y tiene que ver con la posibilidad de volverse viral. Muchos juegos de terror se han beneficiado del poder de difusión de streamers y creadores de contenido y Saturnalia tiene todo para ser el nuevo título favorito de plataformas como Twitch. “Sabíamos que queríamos hacer un juego más grande. Es probablemente de 10 a 20 veces más grande, más complejo y más caro que Wheels of Aurelia. Y sabíamos que para hacer un juego que fuera tan arriesgado y mantuviera su naturaleza experimental, al menos teníamos que tener una dirección más comercial y segura. Queríamos que tenga un gancho para interactuar fácilmente con una audiencia más grande”, explicó Righi Riva.

"¿Tu única arma? Una caja de fósforos", anticipa la promoción oficial de Saturnalia (Foto: captura PC)

En Saturnalia, los jugadores deben recorrer las estrechas calles de Gravoi con mucha precaución porque la noche no deja ver más allá de unos pocos metros hacia adelante. Luego de que los eventos iniciales del juego disparen la historia principal, los cuatro protagonistas se dedicarán a encontrar pistas y descubrir secretos para deducir que está sucediendo y cómo se puede frenar un terrorífico fenómeno. Pero antes de encontrar objetos útiles o desbloquear atajos, es importante equiparse con muchos fósforos.

Algunos sectores de Gravoi están inmersos en absoluta oscuridad, por lo que solo podrán explorarse con una buena cantidad de fósforos, pero habrá que tener mucho cuidado con la frecuencia de uso. La misteriosa criatura que deambula por el pueblo puede aparecer en cualquier momento, pero es especialmente reactiva a sonidos fuertes y luces brillantes, por lo que el uso de fósforos o la rotura de vidrios para acceder a ciertos lugares pueden ser acciones que llamen mucho su atención.

Los jugadores pueden cambiar de personaje utilizando los distintos teléfonos repartidos por el mapa para aprovechar las habilidades específicas de cada uno, como la posibilidad de recordar una ubicación en particular o utilizar una cámara fotográfica para recolectar evidencia. De todas maneras, toda la información y pistas que se recolecten a lo largo de una partida van a estar disponibles para todos, dándole cierta omnipresencia al jugador, que conoce todas y cada una de las historias individuales.

“Lo bueno es que la historia no se bifurca, ¿no? – comenta Pietro Righi Riva – Tienes diferentes finales, pero los eventos principales están fijos en la historia. Pueden suceder en cualquier orden, por lo que es más una cuestión de manejar cómo los personajes se encuentran con cada evento en función de lo que sucedió antes y en función de lo que saben. Hay situaciones en las que pueden encontrar un cadáver y a veces saben quién es, a veces no”. Para que esto funcione, Saturnalia cuenta con un motor de diálogos que es una evolución directa del visto en Wheel of Aurelia y que permite interactuar con los entornos y otros personajes de manera orgánica, siempre brindando información útil sobre qué estamos viendo o qué deberíamos hacer a continuación.

No todo en Saturnalia es oscuridad absoluta, el título también cuenta con algunos flashbacks diurnos que ayudan a descubrir pistas extra (Foto: captura PC)

Esta reutilización y reinvención de recursos es parte de la identidad de Santa Ragione, según explica su director: “No es que empezamos de cero con cada juego nuevo, pero lo que tomamos de las experiencias anteriores tampoco es exactamente lo mismo. Tratamos de evolucionar en la dirección, pero haciendo algo nuevo”. Es por eso que el equipo de desarrollo no cree que su próximo proyecto después de Saturnalia tenga algo que ver con el terror.

Aparte de un apartado artístico extremadamente llamativo, el videojuego cuenta con una mecánica típica de los roguelikes que presenta interesantes novedades para el mundo de los survival. Si alguno de los protagonistas es capturado, será tarea de otro ir a rescatarlo antes de que sea demasiado tarde. Existe la posibilidad, por supuesto, de perder a todos los personajes a manos de la tenebrosa criatura, pero eso no marca el fin de la partida, sino un nuevo comienzo. Los jugadores pueden recuperar a sus cuatro protagonistas inmediatamente y conservar las pistas descubiertas, pero el pueblo de Gravoi cambiará por completo su disposición y se perderán los objetos útiles recolectados en la aventura.

Esta mecánica singular hace que ninguna partida de Saturnalia se parezca a otra, porque la disposición de edificios y puntos clave del pueblo siempre se presenta de manera diferente, incluso al iniciar una nueva partida. Aparte de ser un elemento que, como mencionamos antes, puede tener geniales consecuencias en el ecosistema de streamers, se trata de una mecánica muy bien pensada para que los jugadores nunca se sientan demasiado a gusto en Gravoi. “Ya teníamos definidos los puntos de interés y los principales edificios que necesitábamos tener en el mapa y sabíamos que queríamos que los lugares y conexiones entre estos lugares que se sintieran hechas a mano – explicó Pietro Righi Riva a Infobae Latin Power –. Queríamos que se sintiera como un lugar real y es por eso que Lorenzo Silva, nuestro productor ejecutivo y también CEO del estudio de juegos de mesa llamado Horrible Guild, pensó en este sistema similar a un juego de mesa en el que tenemos como mini vecindarios o mini bloques de edificios y casas que luego rotamos y trasladamos en 3D”.

“Siempre hay unas escaleras delante de la farmacia. Siempre están ahí, pero la farmacia y las escaleras podrían estar en cualquier parte del pueblo. Entonces rotamos y movemos estas estructuras y luego creamos conexiones entre ellas procedimentalmente. Y tenemos que asegurarnos de que todos los edificios y los puntos de interés sean accesibles porque entonces la IA navegará e intentará encontrar caminos”, explicó.

Aunque no hay un mapa del pueblo, los jugadores pueden revisar sus objetivos en el tablero de pistas que se va completando y complejizando a medida que se avanza por las distintas historias individuales (Foto: captura PC)

De todas maneras, no queremos anticipar mucho de este innovador apartado que puede llegar a tener un gran impacto en géneros que todavía no se reinventaron con elementos roguelike. En cambio, preguntamos al director de Santa Ragione sobre el apartado visual de Saturnalia a cargo de la Directora de Arte Marta Gabas. El equipo de desarrollo tuvo la oportunidad de visitar Cerdeña gracias a un programa de financiamiento de videojuegos italiano que cubrió la mitad de los gastos de producción. Es por eso que, junto con su conocimiento en arquitectura y escenografía, Gabas logró crear un pueblo ficticio – y sus festividades ficticias – que se sienten parte de Cerdeña y su cultura.

Santa Ragione bautizó la estética de Saturnalia como neon-folk porque combina elementos del expresionismo, el brutalismo, la arquitectura contemporánea funcional y las paletas de colores vistas en el cine de terror italiano. Esta particular combinación de factores hace que el pueblo de Gravoi tenga tantos componentes visualmente impactantes como terroríficos, lo que genera todo tipo de incomodidades durante la partida.

Por otro lado, los protagonistas fueron creados con un método artístico que los hace parecer dibujados a mano y un estilo de animación que se saltea algunos cuadros para generar un movimiento muy particular. La captura de movimiento de cada personaje se fusiona con estas técnicas 3D para que la inmersión sea total y Saturnalia se sienta como una experiencia única. La frutilla del postre, sin embargo, son las luces de neón que iluminan la niebla de Gravoi para generar una atmósfera tan llamativa como espeluznante. “Creo que el juego a veces puede verse realmente hermoso. Cuando tienes la composición correcta de elementos y luces puedes tomar una captura de pantalla y esa captura de pantalla es algo que vale la pena mirar, incluso fuera del juego. Eso es algo de lo que estoy muy orgulloso”, comentó Pietro Righi Riva.

Cada personaje cuenta con una habilidad especial. Anita, por ejemplo, recuerda cómo ir a lugares que ya visitó (Foto: captura PC)

El trailer que encabeza este artículo se lanzó hace varios años y preveía una fecha de lanzamiento para 2020. El equipo de Santa Ragione está trabajando en Saturnalia desde 2017 y finalmente lanzará su esperado título en 2022, pero para lograr todos esos elementos y apartados que logran esta experiencia tan particular, hubo mucho trabajo, prueba y error. “Como no comenzamos con un documento de diseño completo dentro de un género establecido, experimentamos muchísimo tratando de construir cosas a medida que avanzábamos – explicó Pietro –. Y así, por ejemplo, todos nuestros sistemas de navegación, como ir a un mapa, elegir una dirección y luego que los personajes digan ‘creo que es por ahí’, surgieron de lo necesario que era dar herramientas para la dirección en el juego que no eran los típicos pines en el mapa al estilo Assassin’s Creed, que nos dice ‘tiene que ir a este punto’”.

Righi Riva continúa: “Esto no es algo que pensamos de antemano, surgió de las pruebas de juego, de las necesidades del juego. Todas las formas en las que la criatura se transforma, su comportamiento durante el juego y cómo podemos plantearlo en función de tu progreso en el juego. Eso tampoco es algo que sabíamos que necesitábamos de antemano, pero lo descubrimos jugando y probando mucho”.

Incluso en flashbacks donde no hay peligro de ser capturado por la criatura, Saturnalia presenta iconografía religiosa y arquitectura que infunde miedo (Foto: captura PC)

Es interesante remarcar que uno de los pilares de Santa Ragione a la hora de encarar nuevos proyectos es hacerlos accesibles a todo tipo de público. “Siempre pienso en cómo podemos atraer a personas que realmente no están interesadas en los videojuegos en absoluto”, explica el director del estudio. Los jugadores que se adentren en Gravoi pueden elegir entre diferentes modos de juego o, mejor dicho, distintas configuraciones de accesibilidad, según prefieran una experiencia más guiada o una que aporte la mínima información posible.

“Sabíamos que teníamos que tener alguna función de accesibilidad práctica, como mapeo de control y demás. Y sabíamos que la jugabilidad en sí misma podría ser una barrera de entrada para ciertos jugadores. Mientras hacíamos el juego, notábamos que algunos elementos podían ser particularmente desafiantes para cierto tipo de jugadores, entonces diríamos “¿qué pasaría si convirtiéramos esto en algo opcional que pudieras activar y desactivar en la configuración de accesibilidad?”, y así fue como se crearon estos modos. Fue una idea que siempre estuvo allí desde el principio, como un objetivo, pero luego los detalles de cada opción individual fueron surgiendo mientras trabajábamos. Las configuraciones prefabricadas llegaron bastante adelante en el proceso. Pensamos “tenemos todas estas opciones de accesibilidad, mostrémosles a los jugadores cómo se pueden combinar para crear un estilo de juego diferente”, explicó Pietro Righi Riva sobre estas importantes características.

Saturnalia se perfila para ser una de las experiencias de terror más llamativas de la industria gamer en 2022 gracias a sus mecánicas frescas y su muy particular apartado visual. Según anticipó su director, podemos esperar una aventura de más de diez horas cargada de diferentes tópicos universales para el mundo del terror, ideas novedosas y una criatura lista para protagonizar nuestras futuras pesadillas. Habiendo probado una versión preliminar, puedo asegurar que se trata de una experiencia única, aparte de muy estresante, que seguramente se ganará el corazón de los fans del horror de todo el mundo.

