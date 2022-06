Así es Disney Mirrorverse, el nuevo videojuego mobile lleno de personajes y franquicias

El nuevo título mobile reúne a todas las franquicias de Disney y Pixar en una épica batalla por el multiverso

A pesar de que las figuras de acción del videojuego están a la venta desde 2021, fue recién esta semana que Disney Mirrorverse llegó a dispositivos móviles en todo el mundo. El título, desde sus trailers e imágenes, anticipaba mucha acción de la mano de versiones alternativas de personajes de Disney y Pixar, pero la realidad resultó ser bastante diferente .

La trama del título -o mejor dicho la excusa para juntar a todos los personajes del estudio en un solo lugar- muestra un evento estelar que da lugar a este Universo Espejo, donde nacen versiones distintas de personajes de Disney listos para el combate con espadas, arcos y mucha magia. No se sabe mucho de dicho evento ni las implicaciones que puede tener, pero distintos héroes del Mirrorverse, denominados Guardianes, deberán detener a los Fracturados, versiones malvadas de ellos mismos, antes de que sea demasiado tarde.

El juego no hace un gran esfuerzo por presentar su premisa y no cuenta con cinemáticas tan geniales como las de los trailers, pero no se trata de un problema. Lo cierto es que el foco de Mirrorverse está en otro lado y es en coleccionar a los distintos personajes del multiverso Disney.

Al igual que en Kingdom Hearts, Mickey - o su versión mágica- es una pieza fundamentan en la historia de Disney Mirrorverse (Foto: Twitter)

En las primeras horas de juego, los players deberán pasar por los niveles de la campaña principal para ir desbloqueando todas las características del título. Se comienza con Rapunzel y rápidamente se desbloquea un segundo héroe, así como también la posibilidad de incluir a más personajes en el equipo de combate. Después de superar los primeros tres mundos, ya se puede disfrutar de casi todo lo que Mirrorverse tiene para dar, siempre y cuando haya tiempo y un poco de dinero.

Cada nivel lleva a los jugadores a distintas locaciones de películas y series de Disney donde deberán enfrentarse en combate a Fracturados para seguir avanzando. Cada personaje cuenta con un ataque débil, uno fuerte y una habilidad especial que se carga con el tiempo. Los distintos Guardianes pueden pertenecer a una de las cuatro clases principales -Cuerpo a cuerpo, A Distancia, Tanque y Soporte-, lo que influye en los tipos de ataque que pueden hacer. Todos los niveles cuentan con distintos enemigos básicos, con características y dificultades específicas, y uno o más personajes de Disney para derrotar al final en un enfrentamiento un poco más épico.

Esta parte jugable de Mirrorverse puede colocarse en la categoría de Action RPGs, pero es el apartado que más rápido se agota. Los jugadores pueden optar por controlar a los héroes o dejar que la batalla se libre por sí sola de manera automática. Si el poder del equipo está por arriba del poder recomendado del nivel, no va a haber mayores sobresaltos, pero si está por debajo, es recomendable tomar cartas en el asunto y evitar una derrota segura con más esquives de lo habitual. De cualquier manera, a medida que se avanza en los distintos modos de juego se puede desbloquear la posibilidad de recibir las recompensas automáticamente sin necesidad de protagonizar enfrentamientos, algo que se vuelve repetitivo muy rápido.

Actualmente, Disney Mirrorverse está celebrando el estreno de Lightyear con contenido de la película y el universo del personaje (Foto: Twitter)

Los Guardianes del Mirrorverse pueden subir de nivel, de rango y de rareza con distintos ítems que se pueden obtener como recompensas, comprar con monedas del juego o adquirir con dinero real. Son muchísimos los elementos a tener en cuenta a la hora de mejorar el nivel de poder del equipo, que es el apartado principal para poder avanzar y seguir realizando misiones. Hay mucho a tener en cuenta y cada nuevo requerimiento llevará a los jugadores a probar distintos modos de juego, como varios dedicados exclusivamente a entrenar héroes y desbloquear habilidades.

Los players pueden jugar Disney Mirrorverse siempre y cuando cuenten con energía suficiente para hacerlo. Cada nivel o misión requiere de cierta cantidad y es algo que se puede recargar con ítems que se consiguen de manera gratuita, aunque no tan frecuentemente. Es cierto que las recompensas libres, que solo requieren esperar, son bastantes, pero tal vez no sean suficientes para un ritmo de juego intenso. Ahí entran en juego las microtransacciones, otro de los protagonistas de Disney Mirrorverse.

El título no interrumpe la acción con publicidades ni avisos, pero sí con promociones propias de Guardianes, cristales y otros objetos que se pueden comprar en la tienda. El apartado de eventos de tiempo limitado también cuenta con varias ofertas rápidas que constantemente invitan a los jugadores a ir por más. Como sucede en otros videojuegos similares, optar por el camino gratuito implica estar mucho más tiempo en la persecución de nuevos personajes y habilidades, mientras que el dinero puede acelerar mucho las cosas. De cualquier manera, desde Kabam, el estudio desarrollador, aseguran que la experiencia está equilibrada y aquellos que usen dinero no van a obtener mejores recompensas que los demás .

La lista de personajes es muy extensa y recorre muchísimas franquicias del estudio, desde las más clásicas hasta algunas nacidas hace pocos años (Foto: Twitter)

Los eventos dejan en claro que Disney Mirrorverse llegó para instalarse como un nuevo juego como servicio, seguramente celebrando cada nuevo estreno del estudio, sea en la pantalla grande o chica. Se desconoce si otras franquicias, como Star Wars y Marvel dirán presente en algún momento, pero no se descarta la posibilidad de ver personajes, escenarios o hasta objetos temáticos de tiempo limitado.

Las primeras horas de Disney Mirrorverse son tan entretenidas como abrumadoras por la cantidad de información y elementos a tener en cuenta a la hora de desbloquear héroes, mejorarlos y superar misiones. Sin embargo, los combates rápidamente pasan a un segundo plano y se convierten en un obstáculo entre el jugador y sus recompensas, porque Disney Mirrorverse no es ese Action RPG, sino que es un título gacha .

El objetivo en Disney Mirrorverse es conseguir la colección más grande de Guardianes del Universo Espejo. Combatir en la campaña principal, superar distintas mazmoras o entrenar héroes en torres desafiantes son algunas de las maneras de lograr ese objetivo, pero tarde o temprano se convierten en tareas saltables en las que no vale la pena gastar mucho tiempo.

Los personajes de Big Hero 6 son los únicos héroes de Marvel disponibles en el juego, al menos por ahora (Foto: Twitter)

Otra de las promesas vistas en trailers eran los gráficos de juego, que mostrarían batallas épicas como si se tratara de una película de Pixar. Lamentablemente, el apartado visual deja bastante que desear, con expresiones faciales dignas de memes, escenarios repetitivos y algunos diseños poco inspirados . Adicionalmente, en una aventura donde personajes de diferentes franquicias cruzan caminos e interactúan por primera vez de manera oficial, no hay actores de voz, lo que parece ser una oportunidad desperdiciada.

El juego también cuenta con funciones sociales para chatear y crear Alianzas, lo que abre un apartado nuevo con más recompensas y tareas diarias y semanales. La gran cantidad de elementos del juego logra conseguir que los jugadores siempre tengan algo para hacer cada un par de horas, por lo menos. La oferta de contenido es más que decente para un título lanzado hace pocos días y todo parece indicar que no va a parar de crecer.

Este tipo de videojuegos es extremadamente popular entre franquicias japonesas, pero no es algo tan frecuente para aquellos que no consumen anime o están familiarizados con la cultura nipona. Disney Mirrorverse, gracias al amplio abanico de personajes y franquicias que engloba, puede ser un interesante punto de partida para muchos gamers jóvenes - y no tanto- que empiezan a descubrir el género y su fórmula adictiva.

(Foto: Twitter)

Disney es conocido por abandonar proyectos de este estilo, donde muchas de sus franquicias se unen en una aventura épica, pero Mirrorverse llegó en un muy buen momento del terreno mobile y los títulos gacha, lo que puede anticipar un interesante futuro . Por supuesto, aquellos que esperaban su nuevo juego de acción favorito van a estar muy decepcionados, pero los que estén en busca de probar su suerte diariamente con recompensas azarosas de la mano de sus franquicias favoritas, tal vez hayan encontrado un nuevo pasatiempo.

SEGUIR LEYENDO: