Sony agregará el exitoso indie “Unpacking” a su catálogo de PlayStation la próxima semana

Sony al fin incorporará a su catálogo el famoso indie Unpacking, la novedosa experiencia ganadora de 14 premios, entre ellos el Juego del Año de BAFTA 2021 y Mejor Audio e Innovación en los Game Developers Awards 2022. El juego distribuido por Humble Games y el estudio Witch Beam estará disponible para los sistemas de PlayStation 4 y PlayStation 5 a partir del próximo 10 de mayo.

Lo que enamoró al público de Unpacking es su ritmo tranquilizador y una narrativa que captura la atención a través del significado de los objetos que se desempacan. Este juego estilo zen tiene una mecánica simple: los jugadores deberán ordenar todas las cosas del protagonista luego de mudarse a un nuevo hogar. Mientras se busca la manera que todo quede en su lugar, se encuentran pistas acerca de la vida que uno está “ordenando”.

La experiencia indie comenzó como un gif viral publicado en el 2018, cuando el programador y codiseñador Tim Dawson mostró vía su Twitter la primera imagen de la experiencia. “La cosa es que Unpacking probablemente no habría sucedido si las personas no hubiesen prestado atención en él. Comenzamos a desarrollarlo como un proyecto secundario, así que no podríamos decir que pasó accidentalmente, pero no podría haber sido hecho de otra manera, porque recién se convirtió en el próximo juego serio de Witch Beam cuando las personas enloquecieron por él”, contó.

Tim Dawson y Wren Brier ganaron dos Baftas por Unpacking

De esta manera, PlayStation habilitará en su colección el título que ha consolidado un puntaje de 86 en Metacritic y ha conquistado el corazón de la crítica y el público.

