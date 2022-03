Assassin’s Creed The Ezio Collection: el viaje definitivo para aventurarse en la historia de Italia

Assassin’s Creed es indudablemente uno de los activos estelares por el que los gamers reconocen a Ubisoft. Parece que fue ayer cuando vimos ese primer tráiler de una travesía que involucraba a un elenco de desarrolladores galardonados, arquitectos de primera línea y, para sorpresa de muchos, un equipo de historiadores expertos el universo en el que el juego se ambientaba.

La fórmula de Ubisoft no solo incluía un apartado gráfico que dejaba boquiabierto a cualquiera, sino que la propuesta también desplegaba un gameplay lleno de libertades y mecánicas que luego muchos otros juegos tomarían de base . Por ejemplo, escalar atalayas -torres altísimas- y descubrir o sincronizar nuevas áreas del mapa a través de una cinemática con vista panorámica, dinámica que luego utilizaría The Legend of Zelda: Breath of The Wild, entre otros. Otra innovación que también se concibió como pionera fue la dualidad que se ofrecía en el diseño de misiones. En ellas, el jugador podría superar los obstáculos con sigilo o desatar el caos con igual probabilidad de éxito.

Ahora bien, con todo este paraíso digital ya estructurado, Ubisoft pudo expandir sus equipos de trabajo y alzarse como una de las empresas de videojuegos más fuertes del mundo. Así es como los años pasaron y no tardaron en llegar nuevas entregas con sus respectivas expansiones, todas ellas situadas en algún lugar distinto, pero siempre creadas bajo la premisa de invitar al usuario a transitar por una experiencia llena de acción, asesinatos coreográficos y una dosis de hechos históricos que cautivarían poderosamente la atención.

Las locaciones donde los juegos transcurrieron han sido muy diversas, entre las principales podrás viajar por Israel, Palestina y Siria (Assassin’s Creed), Italia (Assassin’s Creed II), Estados Unidos (Assassin’s Creed III), el Mar Caribe (Assassin’s Creed IV), Francia (Assassin’s Creed: Unity), China, India y Rusia (Assassin’s Creed: Chronicles), Inglaterra (Assassin’s Creed: Syndicate), Egipto (Assassin’s Creed: Origins), Grecia (Assassin’s Creed: Odyssey), España (Assassin’s Creed: Rebellion) y uno de los últimos por Reino Unido con zonas vikingas (Assassin’s Creed: Valhalla).

Desde Infobae hemos tenido el placer de adentrarnos en el último paquete de contenido llamado The Ezio Collection. Acá, Ubisoft se encargó de portear todos los juegos que involucran territorios Italianos -y con Ezio de protagonista- a la flamante Nintendo Switch. Este bundle cuenta con Assassin’s Creed II y todos los prólogos y epílogos de Brotherhood.

A nivel técnico la consola en modo portátil responde muy bien, ya sea en su correcta fluidez de framerate (visualización de cuadros por segundo) y también ofreciendo una balanceada distribución de controles. La jugabilidad se traduce exactamente igual al juego original en sus respectivas plataformas de lanzamiento y, si no lo probaste previamente, te encontrarás con un manejo veloz y ágil del personaje en tercera persona, buenos sistemas de combate y un majestuoso parkour habilitado en la pintoresca ciudad de Florencia del siglo XVI.

En modo dockeado, la adrenalina y los gráficos mejoran sustancialmente, aunque jugar con una configuración portable no arruinará el gameplay en lo absoluto, debido a que está perfectamente optimizado para los gamers de Nintendo Switch Lite.

Para la nueva audiencia es cien por ciento recomendable darle uso al botón (-) cada vez que surja la oportunidad, ya que al presionarlo podrán acceder a una pequeña enciclopedia con datos reales e información sumamente interesante y concisa de los acontecimientos narrados.

Assassin’s Creed: The Ezio Collection es una parada obligatoria para vivir -o revivir- una serie de Ubisoft que cautivó a millones de jugadores durante años. El paquete completo abarca más de 100 horas de juego y no defrauda en lo absoluto.

