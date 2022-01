Elden Ring invita a explorar el Castillo Mourne en su último adelanto

Esta vez difundieron un gameplay centrado en la exploración del Castillo Mourne

Esta última semana se confirmó que Elden Ring ya es gold. Esto quiere decir que uno de los juegos más esperados del año ya finalizó su desarrollo y está listo para empezar a producir las copias necesarias de cara a su lanzamiento. Ya en la recta final, se sigue revelando nuevo material que anticipa lo que será la experiencia de este nuevo título.

En el adelanto que se difundió a través de Game Informer -y que dura un poco más de cuatro minutos-, se pudo ver en mayor detalle una de las locaciones específicas que se encontrarán en el mundo que presenta el juego de FromSoftware: el Castillo Mourne. Más allá de poder apreciar este espacio que los jugadores se van a encontrar, lo que más se destaca del video es el uso del sigilo para poder superar algunos enemigos .

Hace algunos días Hidetaka Miyazaki, director de Elden Ring, ofreció una entrevista que se difundió a través del blog de PlayStation. En el medio del interminable debate sobre la dificultad y la accesibilidad, el director resaltó que pusieron “muchas opciones a disposición del jugador para enfrentar situaciones desafiantes” y con este adelanto esa intención quedó en evidencia. Ya sea a través de enfrentamientos directos o apelando a una estrategia más sutil, los usuarios van a tener más de una posibilidad a la hora de vivir esta experiencia.

“No quiero imponer ningún estilo de juego o ruta en particular porque me gustaría que experimenten esa sensación de libertad. Y sé que si bien ofrecemos juegos con un alto nivel de desafío, los diseñamos de una manera que sienten satisfacción al superarlos. Pero no quiero que los nuevos jugadores se preocupen o se estresen demasiado por esa dificultad”, había dicho Miyazaki en la entrevista.

Aunque, como resaltó su propio director, los juegos “como Souls por lo general están asociados con niveles imposibles con altas barreras de entrada”, Elden Ring va a dar un salto en esa fórmula, permitiendo que cada uno defina cómo quiere afrontar esa progresión, que no se va a perder, pero sí va a sentirme más libre. “ En Elden Ring no tratamos de reducir la dificultad del juego intencionalmente, pero creo que esta vez lo terminarán más jugadores. Como mencioné, el nivel de libertad del jugador para progresar en el mundo o regresar a un desafío más adelante son elementos que creo que ayudarán a las personas a pasar el juego a un ritmo más pausado”, anticipó.

Elden Ring se lanzará el próximo 25 de febrero y va a estar disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

