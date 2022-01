DOTA Sangre de Dragón: la segunda temporada de la serie de Netflix va a llegar un poco más tarde de lo esperado

Las producciones audiovisuales basadas en videojuegos están pasando por un momento inmejorable. Sobre la última parte del 2021 dos ejemplos, cada uno con sus particularidades, demostraron que se pueden impulsar propuestas de gran nivel que atraigan tanto a fans ya afianzados como a nuevas audiencias: Arcane, la adaptación del League of Legends, y la segunda temporada de The Witcher, que subió la apuesta después de su primera entrega.

Netflix parece haber encontrado en el gaming una fuente inagotable de historias que esperaban por ser trasladadas a una nueva pantalla y para el 2022 prepara más adaptaciones. Una de las primeras paradas en el calendario de estrenos va a ser DOTA: Sangre de Dragón, el anime basado en el DOTA 2. La segunda temporada (o el Libro 2, como se titula cada parte), iba a llegar a la plataforma el 6 de enero, pero -como destacaron desde el medio Esports.gg- en la página oficial apareció la fecha modificada y finalmente se va a lanzar el 18 de este mes . Desde el sitio especularon que la modificación se puede deber a la gran cantidad de estrenos programados para la primera semana del año, por lo que podrían haber considerado conveniente posponerlo y que la serie no quede opacada por otras producciones.

“Un Caballero Dragón atormentado pero valiente debe usar su poder de dragón para detener a un demonio letal en esta fantasía épica basada en el videojuego en línea”, destaca la sinopsis en la plataforma de streaming de la serie que estrenó su primera parte en marzo del 2021. Los ocho capítulos que integran en Libro 1 fueron muy bien recibidos por los fans del juego, que se encontraron con una adaptación a la altura de la historia que propone la franquicia de Valve.

DOTA: Sangre de Dragón está creada por Ashley Edward, que estuvo a cargo de proyectos como X-Men: Primera generación y Thor. La animación, por su parte, quedó en manos de Studio Mir, conocidos por su trabajo en Avatar: The Legend of Korra o The Witcher: Nightmare of the Wolf, la serie animada de Netflix que expande el universo de las novelas creadas por el polaco Andrzej Sapkowski y los videojuegos que las adaptaron.

