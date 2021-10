Resident Evil 4: la adaptación para realidad virtual se deshizo de escenas y diálogos sexistas

28-09-2021 Remake de realidad virtual de Resident Evil 4 para Oculus. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA OCULUS

El aclamado Resident Evil 4 lanzado en 2005, presentó su adaptación exclusiva para Oculus Quest 2 como versión en formato de realidad virtual. A pesar de las inquietudes iniciales manifestadas por la comunidad, el título mantuvo casi intacta su exitosa fórmula, pero sí omitió y modificó algunos diálogos y escenas que consideraron sexistas. El foco de los cambios realizados se centraron en el personaje Ashley Graham, la hija del presidente de Estados Unidos y en Ingrid Hannigan, una agente del gobierno que asiste al protagonista Leon a través de una frecuencia radial.

Algunos de los diálogos incluían apreciaciones de la edad de la agente o eran comentarios sobre el aspecto de Ashley. Acorde a UploadVR, un representante de Facebook se refirió a los cambios realizados: “Oculus Studios, Armature y CAPCOM trabajaron conjuntamente de cerca para remasterizar Resident Evil desde su raíz para VR. Esto incluye ambientes inmersivos y gráficos de alta resolución. También incluye cambios selectivos a diálogos in-game y animaciones que creemos que adaptan Resident Evil 4 para una audiencia moderna”.

Fuera de las modificaciones puntuales, el contenido de este clásico se mantiene prácticamente intacto y pero al mismo tiempo ofreciendo experiencia que se presenta como única en relación al lanzamiento original. Esto se debe en gran parte a las diferencias fundamentales en mecánicas y movimientos que ofrece el nuevo port. Aún así, la nueva versión cuenta con distintos modos que ayudan a personalizar el estilo favorito de cada jugador: movimiento libre o apuntar con el icónico laser desde la cintura.

Sin embargo, así como ofrece nuevas soluciones, se generaron algunas dificultades propias de la naturaleza de un título VR, más aún considerando que intenta emular un videojuego que se lanzó hace más de 15 años. Tal es el caso de sus famosos eventos en tiempo real, que en este caso deshacen la inmersión y se visualizan a modo teatro a través de una pantalla.

La franquicia de Resident Evil no parece conocer límites con adaptaciones, nuevas entregas y hasta nuevos proyectos en la industria del cine y de la pantalla chica. La película Resident Evil: Welcome to Raccoon City, que nos sitúa en los eventos de los primeros títulos, lanzó su nuevo póster promocional, tiene fecha de estreno para el 2 de diciembre y promete ser la más fiel a la trama de los juegos hasta la fecha.

Descubrí el origen del mal en #ResidentEvil: Bienvenidos a Raccoon City. Exclusivamente en cines este 2 de diciembre. pic.twitter.com/6qguxepfhy — Sony Pictures Argentina (@SonyPicturesArg) October 19, 2021

SEGUIR LEYENDO: