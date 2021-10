FIFA 22 reveló todos los ajustes de su primera actualización oficial

Esta semana se dieron a conocer los cambios y ajustes que llegarán muy pronto a FIFA 22 con la primera actualización oficial. La mayoría de las novedades buscar solucionar bugs y mejorar la experiencia general de los usuarios. Se espera que el parche llegue a PC y Google Stadia primero y más adelante, para consolas de la nueva y anterior generación.

Los cambios detallados en el foro oficial del juego van desde cuestiones extremadamente específicas, como la efectividad de los arqueros frente a disparos en el área chica, a cosas un poco más generales de cada modo de juego principal. La jugabilidad se va a ver ajustada en distintos puntos que tienen que ver con el comportamiento de los jugadores frente a diferentes situaciones.

Antes del lanzamiento del juego, Electronic Arts anticipaba con bombos y platillos la tecnología Hyper Motion, un sistema de IA que aprende constantemente para representar el movimiento de los jugadores de la manera más realista posible. Al tratarse de una plataforma nueva, todavía hay aspectos que acomodar y entre los ajustes de la jugabilidad figuran elementos como este: “se actualizó la lógica defensiva para los jugadores cerca del mediocampo cuando defienden un contraataque que se originó de un corner”. Entre las novedades generales de jugabilidad también se destacan:

FIFA Ultimate Team

El modo estrella del título también va a presentar varias novedades con esta primera actualización. El primer cambio es una lavada de cara a la interfaz de usuario para que esté más clara la información de divisiones y el progreso de cada jugador. También se van a agregar alertas y notificaciones cuando haya nuevos ítems desbloqueables a través del sistema de Objetivos.

Adicionalmente, también se arreglaron numerosos errores, como la pantalla post-partido, que no siempre mostraba información correcta, ciertos ítems que no permitían iniciar partidos y otras opciones de rendimiento específicas para este modo de juego.

Modo Carrera

En este caso, los cambios son muchos menos. Por un lado, se va a agregar un acceso directo a la progresión del jugador para tener a mano ese apartado. Por otro, ya no van a aparecer los objetivos del equipo en la pantalla de selección de equipo, sino la formación de la escuadra. El resto de las novedades del Modo Carrera son arreglos de cuestiones pequeñas y no tanto, que van desde arreglar Objetivos que se contradecían a información que no reflejaba el verdadero progreso del jugador en el post-partido, pasando por cambios de fechas en algunas ligas y descripciones de entrenamientos que no estaban del todo claras.

Volta Football

A partir de la actualización, los torneos de VOLTA ARCADE pueden iniciar con un mínimo de dos jugadores humanos. Además, el tiempo de espera para encontrar una partida se extendió en este apartado. Cada torneo actualmente comienza con una tediosa cinemática que les da la bienvenida a los jugadores, pero con este primer parche solo va a aparecer la primera vez.

En el posteo oficial también se detallas numerosos ajustes que van desde cuestiones de jugabilidad a cinemáticas que no se podían saltear y textos que no se podían leer. Al igual que con FUT, este modo también tenía varios errores visuales a la hora de mostrar información de progreso que van a ser corregidos con este parche. Los modos Clubes Pro y Patada Inicial también van a presentar correcciones generales, pero no cambios en su jugabilidad.

Por último, las notas del parche anticipan nuevas canciones en la banda sonora y actualizaciones en recursos que van desde el público del estadio a líneas de diálogo entre comentaristas, pasando también por el aspecto visual de los banderines de corner y las diferentes pelotas.

Revisando las notas completas de la actualización, todo parece indicar que se trata del típico parche Día Uno que implementan casi todos los títulos AAA, que está llegando una semana tarde al título de EA Sports.