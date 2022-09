Se presentó OlaHeretics: “Tenemos que ser pacientes, así se forma una comunidad orgánica”

Si pensamos en organizaciones de esports con un impacto innegable en la comunidad hispana y a nivel global, Team Heretics es un nombre que no puede faltar en ningún listado. En las últimas horas fueron protagonistas porque anunciaron su alianza con Ola GG, comunidad de blockchain gaming, para crear OlaHeretics, un proyecto con el que buscan capitalizar un proceso que va a implicar un cambio rotundo en el gaming.

Desde Infobae Latin Power pudimos hablar con Jorge “Goorgo” Orejudo, co-fundador de Heretics, y Martín Blaquier, CEO de Ola GG, sobre los objetivos que los llevaron a unirse y cómo será el proceso para ingresar en la escena competitiva del blockchain gaming y la conformación de una academia para encontrar nuevos talentos.

“A principios de este año me hablaron de Ola, nos pusieron en contacto y a partir de ahí empezamos a ver qué tenía sentido hacer. Nosotros siempre estamos intentando ver qué más podemos hacer, cómo podemos expandir un poco lo que es la barrera de un club de esports. Al ver qué hacía Ola, al ver su propósito, nos dimos cuenta de que era un espacio que teníamos que explorar. Al final toda la parte de crypto y web3 hay mil formas de explorarlo. Nosotros vimos que para nosotros tenía sentido hacerlo a través de Ola, creando lo que es OlaHeretics, que va a ser la parte competitiva de Heretics y Ola. Es un proyecto con miras de cinco o diez años, pero yo creo que es el movimiento correcto para Heretics, porque al final la innovación que va a traer Web3 va a cambiar todo del mundo del gaming”, contó Goorgo.

¿Pero cómo va a funcionar la conformación de la academia dentro de OlaHeretics? La organización de esports va a estar a cargo de la selección de los jugadores que podrán participar a través de “try-outs abiertos para los distintos juegos en donde los mejores van a poder ser los primeros jugadores” del proyecto. “Vamos a estar teniendo torneos semanales de algunos de los juegos en los que estamos viendo que tienen una pata competitiva. Pero de nuevo, esos son los primeros pasos. Hay mucho por construir, mucho por aprender, pero la verdad es que el futuro está lleno de oportunidades”, agregó Martín.

—Ambos hablan de un proceso que va a llevar años desarrollarse. ¿Cómo es el proceso en el día a día sabiendo que no van a ver resultados en el corto plazo? ¿Cómo van a medir los objetivos?

—Goorgo: Tenemos ansias ambos de sacarlo ya, de empezar a trabajar ya, de comunicar todo ya. Porque, al final, somos ambiciosos y queremos todo ya, pero tenemos que ser pacientes en la forma en la que se introduce esto, en la forma en la que se enseña la tecnología, en la forma en la que crece todo. Poco a poco, se plantan las semillas, se empieza a crecer. Porque así es como se forma una comunidad orgánica y sostenible. No coger y ahora mismo poner en la cara a todo el mundo crypto y “juega este juego que vas a hacerte rico”. Es que no es la forma. Es totalmente lo contrario a eso. Es esperar. Un buen juego tarda años en desarrollarse. La innovación no para y la construcción no para. Pero hay que ser pacientes con darle tiempo a las desarrolladoras a sacar juegos, ser conscientes y con el expertise que tenemos, elegir los mejores títulos y apostar por ellos. Entonces es un poco el desafío que tenemos, porque esto, como bien has dicho, es algo que nos planteemos a largo plazo y que hemos decidido construir la asociación tal y como está construida, porque ambos creemos en una visión a largo plazo. Yo creo que al final esto es lo que va a transformar es el gaming. Es una tecnología como cualquier otra que ha habido en el pasado que va a revolucionar todos las industrias que toque.

—¿Y cuánto tiempo llevan trabajando concretamente en el proyecto?

—Martín: Este partnership lo venimos trabajando ya hace unos meses. Este año venimos tratando de encontrar esa mejor forma de llevarlo al mercado. Pero, de nuevo, creo que estamos muy alineados con esa construcción. Como decía Jorge, de ser pacientes y entender un poco que vamos a ir de la mano de los juegos que se vayan desarrollando. Ahora también es cierto que en el último tiempo se van a haber invertido más de 12 billones de dólares en desarrollo de juegos web3. Ya estamos viendo equipos que se han movido de desarrolladoras, muchos equipos que se han desprendido de esos desarrolladores más tradicionales para explorar el mundo blockchain. De hecho, Square Enix, los desarrolladores de Final Fantasy, por ejemplo, ya han dicho abiertamente que parte de su equipo va a estar explorando estas nuevas modalidades y hemos tratado de manejar nuestra ansiedad porque seguramente eso no esté en enero de 2023, pero yo estoy confiado de que durante 2023 vamos a ver algo de.

—¿Y por qué Heretics y no otra organización?

—Martín: Tiene mucho que ver con la experiencia de los equipos, de cuán bien establecidos están desde el lado del financiamiento, desde el lado de sus equipos, de cuán transparentes son con sus planes. Porque acá también, como con cualquier nueva tecnología, hay mucho riesgo y mucha gente que quiere hacer plata muy rápido y esa no es nuestra postura. Nosotros queremos encontrar esos proyectos que van a estar de acá a diez años y que van a estar construyendo comunidad y en los cuales podemos participar. Creo que tiene mucho que ver con una visión compartida, con entender cuál era el camino ideal como para entrar en esta nueva era de tecnología. Creo que todos estamos al tanto de como, básicamente, con cualquier nueva tecnología hay muchos riesgos, hay mucho por aprender. Pero a lo que sí estamos apostando es a crear una comunidad a largo plazo, a través de la transparencia, a través de la comunicación. Y en eso estábamos muy alineados. Entonces sabemos que compartimos una visión, creemos que viene a cambiar realmente el mundo.

—¿Qué potencial ven en la comunidad hispana? ¿Cómo creen que va a ser la recepción de este proyecto?

—Goorgo: Yo creo que tenemos suerte de estar en la comunidad hispana. Al final te vas a clubes y algunos de los clubes más grandes del mundo son hispanos. Tenemos la suerte de ser muchos países que compartimos un idioma y muchos de los streamers más grandes del mundo, los récord más grandes del mundo, son de streamers hispanos. Entonces tenemos esa bendición. Tenemos una industria que es muy grande, está muy desarrollada y está en crecimiento además. Entonces yo creo que la aceptación puede ser enorme.

—Martín: Sí, y para complementar un poco, el público hispano ha sido un público muy receptivo de esta nueva tecnología de los países de mayor adopción de blockchain en el mundo. Creemos que la aplicación que hoy existe no es la ideal y hay mucho por construir. Pero sí el mercado ha mostrado disposición a entender, a aprender, a construir hacia el futuro y ni hablar del gaming que en Latinoamérica es de los mercados de mayor crecimiento en el mundo. Sigue creciendo a dobles dígitos y ya tiene más de 230 millones de jugadores activos todos los meses y eso no para de crecer. Entonces la oportunidad está todo dado para un crecimiento realmente interesante.

SEGUIR LEYENDO: