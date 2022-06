Clausura de la LLA: vuelve la máxima competencia de League of Legends de América Latina

La Liga Latinoamericana de League of Legends hace su regreso y anticipa el comienzo del Clausura

Este fin de semana, el equipo de Riot Games Latam se embarca en el regreso de la máxima competencia de League of Legends de la región. Los ocho contendientes volverán a enfrentarse en el Clausura de la LLA, tras la gran victoria de Team Aze frente a Estral Esports en las finales presenciales del Apertura en abril. Llegó la hora de dar paso al segundo split, ya finalizado el MSI 2022 que vio al Naipe enfrentarse a los mejores equipos del mundo, así como a Royal Never Give Up romper récords como tricampeón y defensor del título.

Una vez más, el circuito dará lugar a la fase regular que se desarrollará durante siete semanas consecutivas en formato de doble round-robin (todos contra todos en ida y vuelta) a partir del 11 de junio. Los mejores seis avanzarán a la instancia de playoffs como el nuevo formato que llegó en 2022 para reemplazar a la fase de pentágono en busca del trofeo que posicionará al campeón en Worlds 2022.

Final presencial del Apertura de la LLA en en Flow Gamergy

Isurus, XTEN Esports, INFINITY, Estral Esports, Globant Emerald Team, Rainbow7 y All Knights llegan al Clausura con cambios en sus escuadras. La única fórmula que se mantiene intacta es la del último campeón, Team Aze.

En ese marco, este sábado 11 y domingo 12 de junio marcan el regreso en toda regla con dos jornadas completas de cuatro series cada una. Como cada año, los contendientes no sólo competirán por el pase internacional, sino también por la supervivencia en la liga de cara a la promoción/relegación que sitúa a los últimos dos conjuntos del ranking anual bajo riesgo de perder el cupo.

Este año tiene la particularidad de que la fase de Play-in de Worlds se disputará por primera vez en suelo latinoamericano, en la Arena Artz Pedregal de Ciudad de México donde tiene lugar la LLA. Con espacio máximo de 100 personas, la región contará con un representante propio y servirá de antesala para la fase de grupos que tendrá lugar en Nueva York.

La nueva edición del mundial cambiará de destino a lo largo de la competencia y llevará las semifinales a Toronto. La gran final coronará al nuevo campeón mundial en el Chase Center de San Francisco, casa de los Golden State Warriors.

Arena Artz Pedregal | LLA

El segundo split, además, va a contar con un gran equipo de talentos que presentará y dará voz a la competencia: Milky, Profe Andres, Chunilda, Jirall, Carlos Méndez, Lenore, Headline y Tyrone. Además de volver a la presencialidad los equipos, también lo hará la audiencia en vivo que podrá acceder a sus entradas para cada nuevo fin de semana. Los aficionados de México que deseen asistir deberán seguir las instrucciones y lineamientos de Cinemex, disponibles en el portal de venta de las entradas.

Equipo de talento del Clausura de la LLA

El sábado dará lugar a la primera serie de los ocho competidores, comenzando con el duelo entre los finalistas del Apertura: Team Aze y Estral Esports. Le seguirá el cruce de Isurus y XTEN Esports, All Knights frente a Globant Emerald Team y cerrará Rainbow7 contra INFINITY. El domingo lo abrirán EST e INF, seguido por el duelo argentino de ISG y GET, AZE ante AK y concluirá la primera fecha con R7 y XTN.

Horarios y cruces | LLA

Cada jornada empezará a las 15 MX/CO/PE; 16 CL; 17 AR/UR. Además, los aficionados podrán conseguir drops especiales como gestos e íconos exclusivos por seguir los encuentros a través del canal de lolesports.com. “Entre más tiempo veas las competencias con tu sesión iniciada, más posibilidades de ganar”, explicaron.

