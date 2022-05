CS:GO, Dota 2, League of Legends y Rainbow Six: los eventos de esports más destacados de mayo

Joao Ferreira | PGL

Los distintos circuitos de esports de máximo nivel competitivo dieron lugar a los finales de sus temporadas. Con un momento marcado por el regreso de los eventos presenciales masivos, también se marcaron nuevos récords para la escena. Los títulos de Valve, Riot Games y Ubisoft fueron protagonistas con competencias en Europa, Corea y Norteamérica.

El PGL Major de Amberes de CS:GO -que vio a FaZe Clan campeón por encima de Natus Vincere- también sirvió de antesala para el próximo Major: el ESL One Rio que llegará a Brasil a finales de octubre. En el evento, y por primera vez en el recorrido del Counter-Strike, una organización argentina dio el presente. 9z disputó el Challengers Stage, tras derrotar a paiN Gaming por el último cupo americano.

Además, el histórico del CS:GO brasileño, Gaules, alcanzó números de audiencia inéditos con sus transmisiones en el marco de la participación de los representantes locales, Imperial Esports y FURIA. El ahora streamer superó incluso a la transmisión oficial con más de 18,37 millones de horas visualizadas y con un pico de más de 700 mil espectadores en simultáneo.

El MSI 2022 de League of Legends, por su parte, vio al conjunto chino de Royal Never Give Up defender el título en una épica final ante T1. Los coreanos, que jugaron de local, cayeron en el partido decisivo y RNG se convirtió en la primera organización en levantar el trofeo del MSI por tercera vez.

La serie Bo5 por el campeonato fue la más popular hasta este momento para el torneo y superó los 2,1 millones de espectadores en simultáneo (vía Esports Charts). Además, estableció nuevos récords en las transmisiones oficiales en coreano, chino, vietnamita e inglés. El torneo de mitad de año se convirtió en el cuarto evento más popular de League of Legends en la historia del esports y, después de más de dos años de ausencia, contó con audiencia presencial.

El Rainbow Six Major de Charlotte (EE.UU), que se jugó del 16 al 22 de mayo, acumuló más de 4,1 millón de horas visualizadas y marcó un promedio de 65,2 mil espectadores simultáneos. Curiosamente, la semifinal entre Team Liquid y DarkZero Esports superó en popularidad a la gran final de Astralis y DarkZero, cuando sintonizaron en simultáneo más de 120 mil aficionados. El conjunto norteamericano ganó 3-2 tras disputar la última serie en casa y se llevó 200 mil dólares.

El Major de Dota 2, el ESL One de Estocolmo, se convirtió en un evento con gran simbolismo para la región sudamericana. No sólo tuvo al primer jugador peruano disputando una gran final de la mano de Enzo “Timado” Gianoli O’Connor, sino que también contó con ambos equipos representantes -Thunder Awaken y Beastcoast- dentro de los mejores seis de la competencia internacional. Con la gran victoria de OG frente a TSM y el regreso del público, se trató de un evento que superó las expectativas y puso a la región un escalón más arriba.

