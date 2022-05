Suga, creadora de contenido de VALORANT: “Si a todo el mundo le va bien, todo va a crecer un poco más”

Suga de destacó como creadora de League of Legends y ahora se destaca en VALORANT.

Entre las streamers más populares de VALORANT en la región se encuentra Suga, que tanto en Twitch, YouTube y TikTok juega y enseña cómo entender y cómo desempeñarse mejor en el FPS táctico de Riot Games. También es host, analista y en su canal lleva acabo watch partys de distintos torneos. Según TwitchMetrics, VALORANT es la segunda categoría más stremeada en Twitch durante el último mes, solo por detrás de Just Chatting/Charlando.

Su éxito también se debe al impacto que tuvo en el sistema competitivo y a los diferentes certámenes internacionales que se realizaron tanto el año pasado como en lo que va del 2022, con el Masters de Islandia como el más reciente, que tuvo participación de KRU, el equipo del Kun Agüero. En paralelo, se dieron acciones concretas para impulsar la escena femenina con los campeonatos Game Changers.

“Se juntaron dos cosas importantes en el escenario de Latam que fueron buenas. Los resultados en los internacionales y que Riot está tratando de hacer con VALORANT cosas que no hizo con otros juegos. Por ejemplo, Game Changers, que es algo que no se hizo nunca. Se nota que desde la producción están tratando de incluir cosas que antes no eran relevantes”, analizó Suga.

—¿Por qué pensás que pasa eso en VALORANT?

— No estoy 100% segura, pero me parece que hay una cuestión de que hoy en las grandes compañías como Riot Games, y en los altos puestos hay más mujeres de las que había antes. Porque como hay representación es más fácil que este tipo de cosas salten. “Che, ¿por qué no hay un torneo? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué hay esto y no lo otro?”. Yo a Riot lo estudio para entender cuales son sus objetivos y por qué hacen lo que hacen. Porque mientras más alineada esté mejor me va a ir porque puedo hacer algo orientado. Hay que entender a VALORANT como marca, a Riot como empresa y cuáles son sus objetivos.

En la última actualización de VALORANT se incluyó a la nueva agente Fade, la iniciadora de Turquía, con habilidades se centran en revelar la ubicación de los enemigos, y será una competidora de Sova, que hasta el momento era un personaje casi indispensable en el competitivo.

—Vos pudiste jugar con Fade antes que la mayoría. ¿Cómo la viste? ¿Está rota? ¿Creés que puede reemplazar a Sova?

— El personaje me parece que está fuerte y puede estar roto en manos muy buenas . El hecho de que el equipo juegue para una variable como puede ser Fade o Sova siempre va a hacer que el personaje brille mucho más, al margen de si es duelista o iniciador. En cuanto al meta, me parece que Riot busca que el juego no sea siempre igual. Es algo que lo hicieron en el LoL, el meta fue cambiando, se modificó. En VALORANT tuvimos el meta full de la Astra y llegó un momento que dijeron: “Astra nerf, buff a los otros humos”. Ahora tenemos una pool más grande, y con esto va a pasar lo mismo. Creo que lo que buscan es incluir un personaje nuevo como Fade, que no creo que reemplace el Sova en las condiciones en las que estamos hoy. Pero si uno mira el ultimo parche metieron a la Fade y nerferaron el dron de Sova. Eso no es casualidad. Ellos están metiendo un personaje que hace algo similar y están mini nerfeando el personaje que es del más usado del competitivo. Quizás el Sova siga recibiendo nerf hasta que el meta cambie lo suficiente para no necesitarlo. Porque si el personaje no es 100% eficiente es probable que se reste un iniciador y se agregue algo de la pool de gentes que esté mas fuerte. Van balanceando la cantidad de agentes en función de lo que está más fuerte o menos fuerte.

Fade, la última agente de VALORANT. (Riot Games)

—Últimamente los nuevos agentes vienen más completos que los primeros. ¿Pensás que hay algunos que se comen a otros en cuanto a habilidades?

—100%. Porque Riot cuando lanza el juego lo lanza con la clase del agente, que sería duelista, controlador, centinela, iniciador... que son como los cuatro tipos. Los lanza para que la gente entienda cuáles son los objetivos de cada una. Como para que pueda entender en términos rápidos. La Sage es una centinela, tiene un orbe de barrera y te cura. El promedio entiende “support”. Lo que me parece saludable es que hay agentes flexibles. La Astra es controladora, pero tiene dos habilidades de iniciador. Estos agentes flexibles son muy saludables para el juego porque se hace una ensalada de fruta. No es tan simple como: uno que cure y uno que tire la flecha. Empieza a generar variaciones en el meta , en la composición y premian la creatividad de un equipo competitivo. Eso es entender el juego. Un ejemplo es la Viper. Piensan que es un controlador, y sacando Breeze y Icebox es un centinela. Un personaje que es diseñado con determinadas características cuando tiene cambios empieza a cumplir un rol que no es para el que está pensado.

—Y ahí depende de los jugadores también...

—Muchas veces está planificado pero muchas veces no lo está. Y es la comunidad y la gente que investiga, y entiende que algo puede funcionar como otra cosa. Para mí es lo rico e interesante del juego. La gente pone su cuota de creatividad para mover las piezas a un favor diferente y no predecible.

En sus comienzos Suga jugaba League of Legends, la primera joyita de Riot, y hasta viajó al Mundial de 2019 que se jugó en Europa para crear contenido, aunque ya hace unos años está enfocada en el VALORANT.

—¿Después de tantos años en un juego viene bien un cambio? ¿Vos lo sentiste así?

—La gente que me conoce de esa época me dice: “Te veo fresca, te veo renovada, te veo bien, mucho mejor”. Considero que habla por si solo. Como consejo depende mucho de cada uno. Yo en mi caso, al margen del stream, siempre fui de jugar mucho una cosa. Nunca fui alguien de jugar un poco a este, un poco al otro... No. Nunca funcionó para mí, no es mi manera de disfrutar un juego. No puedo jugar un día una cosa y otro día a otra. No sé si no me engancho lo suficiente o persigo demasiado el mejorar en algo. Cuando algo me gusta mucho necesito meterle, y cada vez que juego a algo que no es eso siento que podría estar mejorando otra cosa. El hecho de streamer mucho un juego va de la mano con esa pasión por obtener un resultado que es mejorar, ver un cambio en mi gameplay, y no tanto de que juego porque está ahí.

Además Suga fue host del VALORANT Clutch en 2021.

—¿Qué le recomendás a los creadores de contenido?

— Creo que renovar está bueno pero siempre y cuando a vos te haga feliz eso. En mi caso capaz no es lo que me hace feliz, porque sino estaría mezclando juegos de variedad y listo. Hay gente que le pasa lo contrario y como que se satura. Lo importante es que uno haga lo que de verdad tiene ganas. Hay gente que capaz juega hoy al LoL porque se consagró con eso y es de lo que labura. No lo juzgo, cada uno hace para sobrevivir lo que está al alcance, o capaz tiene que hacer horas por contrato. Yo en stream hago lo que tengo ganas. Si no tengo ganas de algo, no puedo, no va conmigo. Si en algún momento me enfrento a la situación de que para sobrevivir tengo que hacer algo que no me guste en ese momento, te diré. Pero hoy en día el cambio de juego es una consecuencia de: “Hago lo que tengo ganas”.

—¿Qué pensás que cambió en el ambiente desde que vos empezaste hasta ahora?

—Cambió el acceso a la información. Como creadora me parece que en ese momento había cuestiones relacionadas a lo laboral, las marcas, las organizaciones y las acciones cuando se trata que nos empleen como creadores o como casters. Lo que se tiene, no se tiene, lo que se debería ofrecer o no. Vamos en un buen camino. Sigue habiendo casos complicados, pero siento que en ese momento había muchas duda y poco conocimiento sobre los números que manejan las marcas, o los números que manejan las organizaciones, o lo que se supone que tiene que aportar de valor una marca o no. Y me parece que empezamos a hablar más entre nosotros y a ayudarnos mucho más. Antes de pasar un presupuesto, tomar un laburo o acceder a hacer algo, hay mucha más información en la mesa y hay buena predisposición por parte de muchas personas como para orientar a la gente más nueva. Para que nadie se vaya cagado como yo me fui cagada y poner límites de las cosas que no se pueden hacer y no conformarse con nada.

—Es como un sindicato intangible, que no está armado pero del que todos forman parte.

—Sí, re. Como buscando que nadie salga perjudicado y sacarle el máximo provecho posible. Siento que hay una buena ahí. Debe haber gente garca que no quiere que te vaya bien, pero siento vibes mucho más consagradas de que si a todo el mundo le va bien, todo va a crecer un poco más, y cuanto más podamos vivir de esto, mejor, porque cuando uno es bien pago o bien tratado no tiene que agarrar 25 laburos y los puede hacer bien, más enfocado, tratando de darlo todo. Yo me siento en un camino más seguro en términos de trabajo. Me parece que es una gran diferencia que la noto mucho. Entes era todo por el pancho y la Coca.

