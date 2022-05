Un jugador de Dota 2 fue despedido de su equipo luego de dibujar un símbolo pro-ruso en el juego

El equipo de Virtus.pro, bajo el nombre de Outsiders, se encontraba jugando el clasificatorio de Europa del Este para El Major ESL One Stockholm, pero en una de las partidas, Ivan “Pure” Moskalenko dibujó un símbolo de apoyo a la invasión rusa en Ucrania.

El partido era ante Mind Games, una escuadra que cuenta con dos jugadores ucranianos. En un momento del primer juego, durante una pausa, se vio cómo Pure dibujaba la letra “Z” en el mapa, la cual se vio en pintadas durante las primeras semanas de la invasión en los artefactos rusos como símbolo de apoyo a las acciones militares. Rápidamente, sus compañeros tacharon la letra del mapa, pero el momento quedó grabado.

Когда пытаешься весь интернет наебать что вышло случайно. Жаль ты тварь намеренно все дорисовывал. pic.twitter.com/JPpfqiS1GD — Виктор Волков (@KoTHunt) April 29, 2022

Luego del incidente, la organización publicó un video donde Pure declaró que el dibujo fue “por accidente”, y que no quiso ofender a nadie. Beyond the Summit, empresa organizadora de la clasificatoria, ese mismo día descalificó a Outsiders del torneo.

El escándalo no terminó ahí, ya que al otro día, la organización publicó un comunicado en el que anunciaban la rescisión del contrato de Pure, pero que no se limitaba solo a eso.

El texto explica que Sergey Glamazda, CEO del equipo, habló personalmente con los jugadores para saber qué había pasado. También Beyond The Summit condujo su propia investigación, pero la decisión final estaba a cargo del publisher: Valve.

El comunicado luego busca poner a VP como una víctima: “La severidad del castigo es estremecedora. Valve tiene cierto historial imponiendo medidas disciplinarias, pero descalificar a un equipo entero de un torneo del DPC (Dota Pro Circuit) por un dibujo en el minimapa hecho por un solo jugador pone un precedente completamente nuevo”.

Por último, está el anuncio de la desvinculación de Pure con el Club por sus acciones que llevaron a su descalificación del torneo y que causaron “un gran daño” en su relación “con la sociedad de los esports a nivel mundial”.

