Emiliano Rigoni desembarca en Latinoamérica con su equipo de esports: “Llegamos para quedarnos, crecer y ganar”

Emiliano Rigoni con la camiseta de Velox

VELOX nació en 2020 en España. Con su equipo de Counter-Strike, lograron posicionarse y destacarse en la región ibérica, donde participaron de ESL Masters España, Master League de Portugal (en la que llegaron a la instancia LAN), FiReLEAGUE Iberia, entre otros torneos. Esta semana, con motivo del primer aniversario de la organización, anunciaron su expansión a Latinoamérica con varias disciplinas en la mira.

Emiliano Rigoni, futbolista actualmente en el San Pablo de Brasil, es el fundador y dueño de la organización, quien tiene una amistad especial con tutehen, leyenda del CS:GO argentino e integrante del equipo finalista del mundo en 2016. Ambos son de Colonia Caroya, Córdoba y ahora socios, ya que tute además de ser jugador es Director Deportivo de Velox. Infobae Latin Power dialogó con el futbolista sobre los orígenes del equipo, los logros en el primer año y lo que se viene con esta expansión.

—¿Cómo conociste los esports? ¿Y qué tanto influyó tu relación con tutehen?

—Los esports los conocí desde el primer momento que la escena comenzó a profesionalizarse, mi pasión por los videojuegos siempre me mantuvo cerca de esta industria . Es más, he llegado a competir en torneos presenciales junto a Tutehen, pero en aquel entonces la escena Argentina estaba muy lejos de ser como lo es ahora. Con los años mi relación con Tutehen potenció la idea de formar un club profesional. Al ser uno de los jugadores más reconocidos de la escena nacional y al haber conseguido tantos logros importantes para los esports del país me interesó mucho el CS:GO para desarrollar con el como primer roster para mi club.

—¿Cómo surgió Velox? ¿De dónde viene el nombre?

—Velox surgió en una charla que tuve con Tutehen, en donde me introdujo más en la industria contándome los pros y las contras puntualmente de la escena de los esports. Al estar los dos al mismo tiempo trabajando en España, y con una agenda muy importante de contactos a nivel global se nos facilitó el armado de la organización al poder reunir las personas indicadas que se necesitaban para darle forma al proyecto. La pasión por los videojuegos y nuestro amor por competir nos llevó a crear lo que hoy en día es VELOX : un club que ya opera a nivel global tomando yo el cargo de CEO y él el cargo de Director Deportivo además de desempeñarse como jugador profesional de la escuadra de CS:GO. El nombre Velox y la relación con el rayo van emparentadas a la velocidad, la energía y a la potencia. Desde un primer momento nos gustaron estos conceptos, y los colores amarillo y negro como los predominantes son una combinación que no cambiaría por nada.

El primer roster de CS:GO estuvo conformado por tutehen a la cabeza, EasTor, tomi, enanoks y Vaircuss, junto a FeldmaN como coach. A lo largo del año tuvieron diversos cambios en el equipo, pero se mantuvieron con una buena posición, tanto dentro de los torneos ibéricos como en Europa, donde hasta el día de hoy participan en ESEA Advanced, la segunda división de la ESL Challenger League.

Los jugadores de Vélox

—¿Cómo fue el proceso en este primer año con el equipo? ¿Qué balance haces de esa etapa?

—Este primer año fue un año de formación, conocimiento y posicionamiento dentro del sector marcando una diferencia muy importante para el crecimiento del club, dando paso hoy al desembarcar en Latinoamérica con una proyección muy fuerte a nivel deportivo y de marketing. Tenemos un plan de ingreso a varios esports muy agresivos, acompañado con un crecimiento de estructura y gaming house para los players de la región.

—¿Por qué el equipo inició en Europa? ¿Planean expandir el proyecto también en el Viejo Continente?

—El nacimiento del equipo se dio en Europa ya que tanto yo como Tutehen nos desempeñábamos en nuestros rubros en España. En ese momento yo estaba jugando para el club de fútbol de Elche, mientras que él venía de competir para x6tence junto a un grupo de argentinos. Y como mencioné antes, si bien a mi me gustan mucho los videojuegos, el hecho de que él se encontraba como agente libre permitió la consolidación del proyecto. La expansión en Europa no está planteada en el corto plazo, ya que nuestro enfoque inmediato es crecer en Latinoamérica, pero sin dudas que el equipo va a continuar creciendo por todo el mundo.

No todo fue Counter-Strike para Velox hasta ahora. Durante el 2021 también contaron con un roster sudamericano de VALORANT, compuesto por CrayZ, ERMAAAK, GXN, Leobas y tehx, con tala de coach. Con ese equipo llegaron a participar de la tercera instancia del VALORANT Challengers de Latinoamérica Sur.

—En cuanto a Latinoamérica, además de las disciplinas a las que quieren entrar, ¿planean alguna obra de infraestructura como una oficina o gaming house?

—Claro, está dentro de nuestro plan estratégico una gaming house en LATAM con todas las comodidades para que los players puedan desarrollarse deportivamente, entrenar y competir al más alto nivel. No obstante, primero queremos conformar varios rosters en Latinoamérica en varios videojuegos y posicionarnos entre los mejores de la región. Si los resultados se dan y nuestros objetivos deportivos nos acompañan, en el corto plazo podemos soñar con una casa para Velox.

—¿Cuáles son los objetivos para este 2022? ¿Y a largo plazo?

—El 2021 fue un año muy importante para nosotros. Al ser nuestro año de nacimiento, apostamos al crecimiento de la organización y a asentarnos en la escena española con nuestro roster de CS:GO. El 2022 lo afrontamos con muchas experiencias y con muchas ganas de seguir creciendo. La expansión a Latinoamérica es uno de los desafíos más importantes que llevaremos a cabo este año. A lo largo del 2022 planteamos consolidarnos con escuadras de FIFA 22, Valorant, Free Fire, Rocket League y League of Legends, y destacarnos en lo deportivo y comunicacional . Queremos ser un equipo ejemplar y aportar al crecimiento de los esports en Latinoamérica.

—Por último, ¿hay algún mensaje que le quieras dar al público?

—Al público y a los fanáticos de Velox puedo decirles que confíen en nuestro equipo. Tenemos la suerte de tener un amplio caudal de hinchas del Rayo en varios países de todo el mundo, y el crecimiento que logramos este último año me permiten confirmar que nada nos va a parar. Velox llega a Latinoamérica para quedarse, para crecer y para ganar.

