El VALORANT Champions Tour empieza su recorrido en el sur de Latinoamérica

Mazino - Jugador de VALORANT de KRU

Durante el fin de semana se jugará la primera jornada de la fase de grupos del VALORANT Challengers de LATAM Sur , lo que marca el inicio de la temporada oficial en la región. Seis equipos se cruzarán con el objetivo de obtener una de las dos plazas a los playoffs latinoamericanos con el objetivo de clasificar al primer VALORANT Masters y competir con los mejores equipos del mundo.

KRÜ Esports y Leviatán fueron invitados directamente a la competencia por sus resultados durante el 2022, mientras que Movistar Optix, 9z Team, Meta Gaming y EBRO entraron a través del clasificatorio cerrado. La primera instancia del torneo consiste en un grupo round robin, lo que quiere decir que se enfrentarán todos contra todos a lo largo de cuatro semanas en partidas al mejor de tres mapas. Los cuatro primeros tendrán un lugar en los playoffs, mientras que los últimos dos estarán eliminados.

La fase de playoffs está compuesta por un bracket de eliminación doble, por lo que todos los equipos tendrán, en caso de ser necesaria, una segunda oportunidad a través del lower bracket. Los ganadores de cada una de estas llaves serán los clasificados a los playoffs de Latinoamérica, donde se enfrentarán a los dos mejores del Norte en busca de la clasificación al VALORANT Masters, el primer gran torneo internacional de la temporada. Cabe destacar que el equipo que finalice segundo en los playoffs disputará otra plaza para el Masters contra un equipo de Brasil.

Valorant Challengers Latinoamérica Sur (@valesports_la)

KRÜ llega como el gran favorito a quedarse como el torneo. Luego de hacer historia en el 2021 con un top 4 en VALORANT Champions (con eliminaciones a equipos como Sentinels y Fnatic), no hicieron modificaciones en su roster, pero sí hubo cambios en el staff técnico. Onur dejó de ser el coach, por lo que BeTony quedó como entrenador principal y sumó a ddx como analista.

Otro equipo que no hizo cambios en el equipo titular y se perfila como candidato a quedarse con una de las plazas en los playoffs regionales es Leviatán. Durante el 2021 representaron a Australs, donde estuvieron a un paso de clasificar a Champions en el Last Chance Qualifier jugado en Brasil. Si bien en ese momento el argentino Capi era parte del equipo, con la entrada al Dragón su lugar lo ocupó el chileno vaiZ y no hicieron más cambios.

Además, recientemente se dio la desvinculación del coach brasileño phonics, quien fue reemplazado por Onur luego de que se frustrara su pase a un equipo de Brasil. En una conferencia de prensa previa al inicio del torneo, kiNgg aseguró que cambiaron drásticamente la metodología de trabajo: “antes entrenábamos de 3 a 7 y ahora que estamos en la gaming house estamos desde las 11 de la mañana y a un ritmo mucho más duro pero al estar todos juntos se ha dado muy bien”, explicó.

Movistar Optix es otro de los que comenzaron el año con cambios, ya que tuvo la salida de adi y la llegada de DOGAO en su lugar. En el clasificatorio cerrado se quedaron con uno de los puestos de clasificación luego de superar a Meta por 2-0 y a EBRO 2-1. Por su parte, 9z Team llega con el título de campeón en Argentina Game Show bajo el brazo, sumado a que en la closed no perdieron ni un mapa: derrotaron 2-0 a Grim Reaper y luego 2-0 a Azules Esports. Meta y EBRO clasificaron a través del lower bracket y buscarán dar la sorpresa a lo largo del torneo.

La fase de grupos se disputará los fines de semana de febrero y el primero de marzo. Se podrá ver en el canal oficial de Twitch de VALORANT LATAM junto a los co-streamers: Frankkaster, LuxXz, Memounstro, vela y Znorux.

SEGUIR LEYENDO