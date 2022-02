VALORANT Challengers: INFINITY se prepara para “dar una sorpresa”

RAINMAKER, jugador de VALORANT de INFINITY - Foto de prensa Riot.

A una semana del inicio del VALORANT Challengers de LATAM Norte, Riot Games organizó una conferencia de prensa con dos miembros del equipo de INFINITY: Aldair “alone” Torres, mánager de la escuadra, y Martín “tehx” Mendoza Cerda para que comenten a la prensa sobre el trabajo del Infinito de cara al torneo que comienza el próximo jueves 10 de febrero.

INFINITY propuso una reestructuración en su equipo de VALORANT respecto del 2021. Salieron Alejo, Daveeys, jfoeN y sickLy, en sus lugares entraron el mexicano Maka, y los chilenos ERMAAAK, gessito y tehx. También dejó la escuadra el coach argentino FR1X, que fue reemplazado por el peruano Joman.

“Fue una metodología diferente en ese caso, porque al inicio del juego nosotros lo que teníamos era una escena que no conocíamos, que si queríamos entrar como INFINITY y hacer una apuesta grande para ser protagonistas teníamos que buscar jugadores que tuvieran mucho conocimiento y experiencia en el juego del que muchos vinieron, el CS:GO. El primer equipo lo armé bajo esa metodología, logramos ser protagonistas pero no ganar los cupos a los internacionales que era el objetivo. La diferencia para este proyecto es que el scouting fue diferente, hicimos un proceso más escalonado para elegir a los jugadores”, explicó alone sobre la espina por no haber podido clasificar a los torneos internacionales del 2021 y el desafío a la hora de armar el nuevo equipo.

tehx es uno de los jugadores que hizo la transición entre shooters, sobre su paso del CS:GO al VALORANT destacó: “El cambio que hice es más que nada por el apoyo que te puede brindar Riot, siento que es mucho más grande que el que hace Valve con el CS:GO”.

Al ser consultado sobre el trabajo de acople con el roster nuevo, el mánager explicó que “al armar un equipo nuevo con gente que no han tenido experiencia trabajando juntos, en este caso de diferentes subregiones, es complicado el inicio por el hecho de que son culturas distintas, hay que trabajar mucho a nivel personal con cada uno de ellos para manejar correctamente la frustración que trae el trabajo táctico de pizarra al inicio de todo proyecto”.

Sin embargo, alone marcó sus reservas y expectativas con respecto al resto de los equipos. “Mentiría si dijese que es fácil y que de la noche a la mañana en 20 días de entrenamiento ya tenemos un equipo que le va a ganar a KRÜ. En este momento estamos trabajando para acoplar estas piezas. La primera fase de la formación del equipo está relacionada a que RAINMAKER se acople a este estilo de juego y todo el equipo pueda funcionar de esa forma”, desarrolló.

Además, tehx habló sobre su experiencia en el rol de entry fragger: “En un principio quizás no fue tan buena porque recién me adaptaba al juego y siento que no pude darlo todo. Hoy en día tengo las herramientas necesarias para enfrentarme a cualquier rival que tenga en el norte o en el sur. El duelista es un rol bastante importante pero creo que el meta va a cambiar porque vimos que ha cambiado el rol de duelista por el de centinela que vendría siendo Chamber”.

Si bien INFINITY fue protagonista en el Norte a lo largo del año pasado, no pudo superar a los equipos del Sur cuando se enfrentaban en playoffs latinoamericanos. “Lo que distingo de este equipo es que para ganarle al Sur lo que se necesita es tener muy claros lo que son los conceptos y fundamentos del juego como FPS: juego en equipo, saber cuándo no hay que sobreextenderse en una jugada, cuándo tiene que recaer en esa jugada con el compañero, entre otros. Con esos fundamentos claros, que es en lo que más fallan los equipos del Norte porque intentan resolver muchas veces solo con la mira, es que se pueden lograr cosas, no solo contra el Sur, sino a nivel internacional”, marcó el mánager del equipo.

Por último, el jugador chileno aseguró que “van a dar una sorpresa”, mientras que el mánager destacó que los jugadores del Sur viajaron durante el fin de semana hacia Ciudad de México, con dirección a la Gaming House que posee la organización allí.

SEGUIR LEYENDO