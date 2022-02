El encuentro entre KOI y Team Heretics rompió con todos los récords de la Superliga

Con mucho hype y salseo durante la previa del esperado duelo, el partido de la liga española de League of Legends entre KOI y Team Heretics superó los 200 mil espectadores simultáneos. Con las transmisiones de Twitch de la Superliga, Ibai y Werlyb, el encuentro rompió con todos los récords, superando la marca que ya había logrado KOI con su cruce con el Barça eSports. Durante la cuarta semana de la fase regular del Apertura, el equipo de Ibai y Piqué cayó ante Heretics y Grefg lo celebró de gran manera en el directo de Werlyb.

Con este resultado Team Heretics continúa escalando en el top 2 junto a Barça eSports, ambos debajo de Fnatic TQ, el único invicto de la fase regular que lleva ocho victorias. Por su parte, KOI lleva la mitad de los cruces ganados, con cuatro puntos y deberá remontar a tiempo para avanzar a playoffs, considerando que los últimos cuatro de la tabla quedarán eliminados del Apertura. Se trató del primer duelo entre ambos debutantes de la liga española, pero tendrán una oportunidad más de enfrentarse en los cruces de vuelta del round-robin (todos contra todos).

@TeamHeretics

La pica entre Ibai y TheGrefg avivó la llama el 31 de enero cuando el streamer y co-fundador de KOI le respondió a Grefg un tuit que percibió como una burla:“Tú no estás ni en las buenas ni en las malas. No te has visto un partido de Heretics en tu puta vida”. Las idas y vueltas entre los icónicos streamers ayudaron a echar leña al fuego y generar más interés en el primer cruce entre los equipos. Pero, no terminó ahí: horas antes de su encuentro, KOI subió a sus redes un sketch burlándose de Team Heretics: “Tiene Fortnite y Tik-Tokers, ya está”

KOI continuó con las burlas en un sketch para la previa ante Team Heretics

Con tanta anticipación y expectativas puestas en el resultado del enfrentamiento, el canal de Twitch de Ibai llegó a superar los 180 mil espectadores en simultáneo , como el más visto durante el duelo. Esto es porque la Superliga ha llegado a acuerdos con los equipos para realizar sus propias transmisiones, algo que le ha ayudado a LVP a romper con todos los récords anteriores.

Este año la llegada de múltiples actores con mucha exposición ha posicionado a la liga nacional de League of Legends de España en su mejor momento hasta la fecha. A mitad de camino de la fase regular del Apertura con solo cuatro semanas de recorrido, ya cuenta con más de 2 millones de horas visualizadas y un pico máximo de 73 mil espectadores, en comparación con el Clausura de 2021 que cosechó un total de 2,6 millones de horas vistas y casi triplicó el pico de audiencia, lo que se explica por sus transmisiones ahora distribuidas en diferentes canales.

El encuentro de ayer tuvo a Team Heretics liderando en todo momento, pero KOI reavivó la esperanza de lograr una batallada victoria cuando logró importantes kills y se quedó con el Baron Nashor. Todo se dio vuelta para la escuadra del streamer vasco cuando Heretics encontró una gran pelea en el carril central y procedió a cerrar el partido sobre los 32 minutos. Como buen perdedor, Ibai cumplió con su prenda y bailó la canción de Calvaland tras la derrota de KOI.

Ibai subió su baile de Calvaland como prenda por perder ante Team Heretics

La liga aún se encuentra en la fase regular, lo que deja un interrogante optimista: ¿hasta dónde llegará la convocatoria en etapa de playoffs? Cabe destacar que lo mejor que le puede suceder a la liga en cuanto a alcance, es que KOI clasifique a la próxima instancia. Al día de hoy, la escuadra de Ibai y Piqué peligra a mitad de tabla, pero continúa entre los mejores seis con un pie adentro. A su vez, los debutantes en la liga han sorprendido para bien, dominando los primeros lugares de la tabla con Fnatic TQ, Barça eSports y Team Heretics. G2 Arctic se encuentra en una situación similar a KOI tras su caída ante el líder de tabla. ¿Podrá KOI repuntar en el resto de la fase regular?

SEGUIR LEYENDO: