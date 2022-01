Los imports van a pisar fuerte en la LLA de League of Legends

Bvoy, ADC de Estral Esports.

Los ocho equipos participantes de La Liga Latinoamérica de este año ya anunciaron cómo estarán compuestos sus roster, y hay un dato interesante a tener en cuenta: por primera vez la nacionalidad que más predomine no será local. Habrá 11 jugadores de Corea del Sur en el certamen, superando a Chile que tendrá 10 representantes, y a Argentina, que contará con nueve players. Esto marca una tendencia por traer imports y que es interesante repasar. ¿Por qué los equipos se inclinan hacia el talento extranjero?

Para tratar de explicarlo -o de comprenderlo- repasamos un poco de historia. Históricamente Corea del Sur dominó la escena competitiva del League of Legends, y si bien regiones como China le han plantado cara y le han quitado la corona más de una vez en los últimos años, lo cierto es que el modelo de éxito surcoreano salió de Asia y llegó a muchas ligas en todo el mundo. Tanto la LCK -la primera división de Corea- como sus derivados son una máquina de exportar jugadores y staff. Esto se vio claramente reflejado en el último Mundial de LoL , donde la nacionalidad predominó por mucho: de 151 players 41 eran coreanos. Hablamos del 27% del total de competidores. El segundo puesto fue de China con 21, casi la mitad.

También hay que chequear la tabla final, porque si bien EDward Gaming de China quedó con el título, dos de los cinco players eran coreanos, hablamos del midlaner Scout y el ADC Viper. Además el segundo, tercer y cuarto puesto fue ocupado en su totalidad por equipos de la LCK. Entonces… ¿Son la clave del éxito? No, porque la realidad es que depende de muchos factores. Pero parecen cumplir un rol fundamental.

Viper y Scout se consagraron campeones del mundo con EDG en 2021.

Ahora toca repasar la historia de Latam y sus imports. El primer equipo en traer jugadores de afuera fue All Knights en 2019. Los Caballeros llegaron al certamen con una billetera que parecía ilimitada, y sorprendieron con la contratación del toplaner Parang y el jungla Hoglet, más StarDust como coach. Si bien mostraron un gran rendimiento individual en varias partidas, no les alcanzó para el título y durante el Apertura finalizaron terceros. En el Clausura llegaron a la final, pero cayeron con un contundente 0-3 ante Isurus, y aunque no consiguieron levantar la copa redondearon un gran año.

Para la segunda mitad del 2019 XTEN, Kaos Latin Gamers y Furious buscaron seguir sus pasos. Mientras que los Bots anunciaron a Blossom, que venía de ser suplente en el T1 de Faker -había quedado séptimo en la LCK- y a Sky, que había jugado en Brasil, el Rinoceronte parece haber confiado más en la nacionalidad que en el presente, porque contrataron a Coma y a Troy que llegaban inactivos. ¿El resultado? Ese split terminaron descendiendo. Además la Calavera sorprendió con Bvoy que venía de Brasil y que demostró ser uno de los mejores ADC que pasó por la región.

Hoglet y Parang fueron los primeros coreanos en llegar a la LLA.

Poco a poco más equipos apostaron por el talento coreano y fueron sumando refuerzos. En 2020 AK se consagró campeón del Apertura con Jisu y Alive como titulares, y hasta el momento fue el único que logró gritar campeón con imports en su roster. En el Clausura, Furious contrató a Dragonminkim. Ya en el Apertura 2021 cinco de las ocho escuadras contaban con al menos un jugador surcoreano, y en el segundo split fueron 12 los players que dijeron presente en la liga, entre titulares y suplentes. INFINITY, por su parte, se mantuvo firme en su decisión de pregonar el talento latino y fue quien se coronó bicampeón, aunque no tuvo un buen paso en los eventos internacionales.

Entonces los imports no garantizan los títulos, pero aseguran experiencia, mecánica, conocimiento del juego y un salto de calidad. También es importante analizar por qué se buscan jugadores de afuera. A diferencia de ligas como la LEC de Europa o la LCS de Norteamérica, la LLA no tiene un certamen con academias para que cada equipo trabaje en formar jugadores para la máxima categoría. Entonces los rookies y las promesas llegan desde la segunda división, que está compuesta por las ligas nacionales y las LVP. En Latam hay siete: Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México y Centroamérica y el Caribe.

El principal problema es que los objetivos que se plantean no son los mismos. En un torneo academy el principal fin es formar futuras promesas, pero en una división B es ascender y ganar. Los tiempos son cortos y la diferencia entre una segunda categoría y la LLA es mucha. Esa puede ser una explicación para que, incluso en la B, se apueste por traer jugadores experimentados o incluso imports. Durante 2021 Undead BK en la Liga Master Flow de Argentina, y Team Aze -terminó ascendiendo-, en la División de Honor de México, contrataron jugadores surcoreanos, algo que hasta hace muy poco parecía utópico, incluso en la máxima categoría.

Wiz y Cepted (Undead BK) y Add y Temp (Team Aze) fueron los primeros surcoreanos en jugar en la segunda división de Latam.

Desde Infobae Latin Power dialogamos con Carlos “ukFalleN” Calderón, entrenador de League of Legends que pasó por INFINITY, Rainbow7, Estral y actualmente en Team Aze, quien explicó su punto de vista acerca de los imports en la región: “Se usan tantos imports por la falta de jugadores que hay acá. Es una tragedia. Como entrenador siempre vas a buscar que tu equipo tenga las piezas más fuertes, así que vas a buscar a los jugadores más fuertes , sean de donde sean, pero es un problema de la región que exista la necesidad de ver a Corea en primera instancia. Somos culpables todos en ciertos aspectos, pero definitivamente cae más responsabilidad en el tier 3 y el tier 2 del competitivo, que son los desarrolladores de talentos. Antes este problema no era tan grave”.

“Lo mejor de los jugadores de Corea del Sur para mí, sin duda, es su ética de trabajo. Tanto en Estral como en Aze tuve la oportunidad de vivir la pasión que tienen por el juego desde su foco, con su intensidad y me ha cambiado para bien. Es increíble la diferencia cultural: ellos siempre están buscando la excelencia y te inyectan esa energía . Lo más complicado es la comunicación; la barrera de idiomas puede pesar, pero si la trabajas bien no se vuelve tan problemático”, complementó el strategic coach mexicano.

La llegada de cualquier import puede agregar un salto de calidad y otra visión a la liga. Los ejemplos son claros y ha pasado en diferentes partes del mundo. En la Liga Latinoamérica no hay franquicias y un mal año puede acabar con un descenso, por lo que se buscan resultados con inmediatez, y la respuesta muchos parecen encontrarla -o eso intentan- mirando afuera. Un solo player coreano no va a ganar la liga ni a llevar a su team a Worlds. Por eso son importantes los proyectos que se focalizan en acompañar esa decisión por una propuesta deportiva a la altura y un staff que saque lo mejor del equipo. En este 2022 serán seis los roster que cuenten con incorporaciones de afuera y varios parecen ser los candidatos a quedarse con el split Apertura, que comenzará este 29 de enero y que podrá vivirse por los canales oficiales de Twitch y YouTube de la LLA.

