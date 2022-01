Leviatán: cómo fue su primer año y qué proyecta una de las organizaciones de esports más importantes de la región

Fernando Diez, fundador y CEO de Leviatán (Leandro Buglioni)

Sin dudas, Leviatán fue una de las grandes revelaciones del 2021. Desde su lanzamiento a finales de 2020 buscó pisar fuerte en la escena y lo logró principalmente con sus equipos de CS:GO, que cuenta con jugadores de renombre y mucha experiencia como reversive y 1962; y de Wild Rift, donde llegaron a la final de Lolcito Salvaje Abierto, quedando a un paso de la Horizon Cup. Todo esto sumado a una buena infraestructura compuesta por una oficina y dos gaming houses. Para este 2022, Leviatán buscará dar el salto de calidad con su expansión fuera de Argentina, el desarrollo de más infraestructura y bootcamps para sus equipos.

Fernando Diez es fundador y CEO del equipo y habló con Infobae Latin Power sobre el presente y futuro de Leviatán. “Fue un año muy positivo, de muchas enseñanzas. Hay cosas que no salieron como no esperábamos, pero sobre todo tuvimos mucho crecimiento y aprendizaje, lo cual es fundamental para una organización que lleva un año en la escena”, destacó. Fernando también hizo un balance del primer año: “El vaso está super lleno: aprendimos de manejo de equipos, qué juegos funcionan, contratar bien jugadores y no dejarlos avasallar. Por suerte contamos con gente con mucha experiencia en la escena. El 2022 va a estar muy preparado para grandes cosas”.

El pasado 29 de diciembre anunciaron -con un video en redes sociales- un adelanto del próximo paso en la infraestructura de Leviatán: un edificio de cinco pisos para todas sus escuadras, con dormitorios, salas de entrenamiento y mucho más.

2022 se viene con todo. 🏢🔑 pic.twitter.com/TkubcLkMlX — Leviatán (@LeviatanGG) December 28, 2021

— Antes de terminar el año presentaron el edificio que se viene para la organización ¿Qué nos podés contar? ¿Hay una fecha de inauguración aproximada?

— El edificio tiene cinco pisos, la idea es que puedan vivir muchos equipos ahí, que hayan dos pisos con dormitorios para que puedan dormir y convivir. Va a tener un bar también, una sala administrativa, dos salas de entrenamiento y una sala de showmatch con microestadio, que va a ser algo único en la escena latinoamericana. Calculamos que va a ser un proyecto de seis a siete meses, puede tardar el doble como todo ahora, pero la idea sería que en junio o julio esté listo. O en todo caso, ir inaugurando por etapas algunas secciones: la parte de oficinas y el local, donde se van a vender productos de Leviatán y de nuestros sponsors que esté lista lo antes posible, e ir creciendo la construcción a medida que pasa el tiempo.

Hoy en día, compiten en siete disciplinas distintas: CS:GO, League of Legends, Free Fire, Rainbow Six, VALORANT, Wild Rift y Rocket League. En una escena donde constantemente emergen nuevas disciplinas, Leviatán planea mantenerse en las mismas y potenciar sus equipos.

— ¿Planean sumar algún otro equipo este año o se van a enfocar en los que tienen hoy?

— Sumar juegos este año no tenemos planificado por el momento pero somos muy abiertos, si sale, por ejemplo, el fighting game de Riot, apostaríamos desde el día 0 como hicimos con Wild Rift porque sabemos lo que le puede dar Riot a la escena. Pero por el momento no. Queremos ser elite en los siete juegos que estamos participando. Queremos viajar mucho este año así que vamos a apostar muy fuerte en los juegos que ya tenemos.

Por otro lado, el Dragón Marino ya había pisado en Chile, donde tuvieron un equipo de League of Legends. Pero hoy el país será la nueva la sede de otra de sus escuadras.

— ¿Cómo es el proyecto en Chile?

— Va a estar nuestro equipo de VALORANT. Hicimos una gaming house que estamos terminando de armar, muy buena con internet fibra directa, troncal. Queremos darles todas las herramientas, todo lo posible para hacer un gran papel, creemos que puede ser una de las grandes revelaciones de este año. Va a ser el único roster que va a estar en Chile, el resto en Argentina salvo Rainbow 6, ya que tenemos varios jugadores extranjeros.

— ¿Tienen algún otro plan de expansión?

— Pensamos a mediados de año ya tener una gaming house en México, porque creemos que tanto Free Fire como otros juegos van a apostar en tener ligas competitivas de primer nivel allá, por lo que tenemos que estar preparados para eso. Y si se da nuestro gran objetivo del año, que es ascender a la LLA, tenemos que estar listos.

En varias disciplinas se suelen hacer lo que se conoce como bootcamps, que consisten en llevar al equipo a otra región para que practiquen intensivamente durante semanas o incluso meses. En Leviatán confían en que es la clave para que sus equipos puedan dar el salto de calidad.

— Hablaste mucho de los bootcamps que se vienen para los distintos equipos ¿Qué detalles se pueden saber de cada uno?

— Todos nuestros equipos van a hacer bootcamps en donde más les convenga en el exterior. La idea es que todos puedan viajar. En CS:GO estamos planificando viajar a Europa, LoL estamos viendo también si se hace en Europa y resta definir. La idea es que cada uno de los juegos tenga un bootcamp para tener un crecimiento y lograr los objetivos deportivos del año. Se analiza mucho en qué momento del año conviene según las ligas, todavía hay algunos torneos cuáles van a ser entonces no nos permiten planificar. Una vez que tengamos todo vamos a ordenarnos y que todos los rosters -porque apostamos de igual manera en los siete juegos que vamos a participar- puedan tener un bootcamp que les de el salto de calidad

— ¿Es 2022 el año de Leviatán?

— Yo creo que los próximos cinco años van a ser de Leviatán. Pero 2022 va a ser un año de alto crecimiento. Hicimos un año de lanzamiento, explosión y ahora queremos afianzarnos y ganar muchos títulos. Pero sin dejar de ver que tenemos un plan a cinco años que incluye regionalizarse mucho en América y en el exterior también.

