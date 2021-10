El rey contra el heredero: T1 y DWG KIA se enfrentan en las semifinales de Worlds

T1 vs DWG KIA, en las semifinales

Hoy se disputará el mejor de cinco más esperado del mundial de League of Legends. El defensor del título, DWG KIA, se enfrentará al legendario T1, único equipo en obtener el título de campeón mundial tres veces y que llegó a esta edición con el objetivo de sentarse en el trono una vez más. El top 4 cuenta con tres representantes de la LCK (Liga de Corea) y EDG como el único representante de China en pie. El último campeón mantuvo la fórmula del año anterior intacta y busca consolidar su lugar. Por su parte el GOAT, buscará apilar otro título a su nombre y volver a la cima a ocho años de su primer título como campeón en Worlds.

Worlds 2021 es el evento anual del MOBA de Riot Games en el que participan los mejores equipos de las ligas regionales de cada rincón del mundo. En el recorrido, Europa y América perdieron a sus últimos representantes en cuartos de final con la caída de MAD Lions y de Cloud9. La LCK continúa presentando a las escuadras de mayor nivel y sus tres aspirantes en carrera obtuvieron el primer puesto en sus respectivos grupos en la instancia anterior. La competencia de mayor prestigio del circuito de League of Legends repartirá más de dos millones de dólares y premiará al ganador con casi un cuarto del total. Al igual que el MSI 2021, el evento presencial sin audiencia en vivo, tiene lugar en el Laugardalshöll de Reikiavik (Islandia): un estadio cubierto, sede de eventos deportivos de distintas índoles como atletismo, voleibol y baloncesto.

El camino de DWG KIA por el mundial ha sido completamente inmaculado con nueve victorias y ninguna derrota. En el Grupo A ganó sus seis encuentros de ida y vuelta contra Cloud9, Rogue y FunPlus Phoenix, y logró un contundente 3-0 ante los europeos de MAD Lions.

Por su parte, su rival coreano, T1, cayó un solo game en la instancia de ida de los grupos ante los actuales semifinalistas EDG. La vuelta le perteneció junto con el resto de los enfrentamientos contra 100Thieves y DetonatioN FocusMe. En cuartos de final, se enfrentaron a sus compatriotas que clasificaron en la fase de Play-in y quedaron segundos en el Grupo C. Se llevó la serie con un cómodo 3-0 y se posiciona en el top 4 como la organización con mayor éxito de la historia del esport.

Trofeo de Worlds 2021 (Riot Games)

La estrella en el centro del escenario competitivo es nada menos que, Lee ‘Faker’ Sang-hyeok. Considerado como el mejor jugador de todos los tiempos, con tres Worlds a su nombre, dos de ellos consecutivos (2013, 2015 y 2016), un top 2 (2017) y un top 4 (2019). El mid-laner superestrella, apodado ‘the Unkillable Demon King’ se ganó su título poco después de debutar en el escenario a sus 17 años, cuando logró un solo-kill en el carril central ante Ambition, la estrella del momento. Fue el nacimiento de una nueva era en Corea. Inmediatamente fue considerado como uno de los mejores jugadores de la escena y fue confirmado ese mismo año cuando levantó el gran trofeo por primera vez.

La promesa joven de SK Telecom T1 se volvió una figura de renombre, no solo dentro del League of Legends, sino en todo la nación. La organización conoció su máximo esplendor en los años siguientes, algo que se sostuvo a través del tiempo, pero Faker, aprendió y maduró con cada derrota. En 2017 su caída ante Samsung Galaxy fue su mayor lección. Lo imposible se volvió realidad, la mística que construyó alrededor de su persona, se hizo pedazos con un 0-3 devastador en el escenario mundial. Pero Faker no desistió. Aunque los fans esperan lo imposible de él, el mid-laner persigue su mejor versión, motivado a volver a la cima.

Hoy con 24 años y liderando a T1, busca sentarse en el trono una vez más. Después de 8 años junto a la organización, tal vez sea suficiente para él, o tal vez sea solo una la apertura de una nueva etapa para conquistar distancias nunca antes alcanzadas.

Faker de T1

Durante la asombrosa caída del Rey de la LCK en 2017, ShowMaker daba sus primeros pasos en la escena profesional e ingresaba a DAMWON Gaming en noviembre. El año siguiente lograron el ansiado ingreso a la liga más importante de Corea. Fue en aquel 2018 que ShowMaker se convertiría en un nombre recurrente. La escuadra que se enfrentaba por primera vez a los mejores equipos del país, y tal vez del mundo, sorprendió con el alto desempeño de su promesa en el carril central y Nuguri en el superior.

En su tiempo como rookie se mostró como un player paciente y calculador, más enfocado en la victoria que en destacar individualmente. En 2019 experimentó de primera mano lo que era caer en Worlds, cortesía de G2 Esports, en cuartos de final. El aspirante coreano tomó la oportunidad de aprender de sus derrotas y refinar aún más su estilo. Algo que quedó evidenciado en 2020. Con gran versatilidad, se adaptó a las necesidades de su equipo sin dificultades. ShowMaker probó incontables veces ser un pilar inquebrantable para su equipo y DAMWON Gaming (ahora DWG KIA) levantó el trofeo en 2020, algo que pretende volver a hacer, en busca de escribir una nueva historia en League of Legends, incluso si eso significa poner a dormir a las leyendas del pasado.

Showmaker de DWG KIA

Una semifinal que es digna de definir el mundial. El ganador avanzará a hacer historia en la novena edición, a la espera de su rival que surgirá de la semifinal que deben definir EDG y Gen.G. Desde las 07 MX/CO, 09 AR/CH DWG KIA y T1 se enfrentan y dos fuerzas chocan. ShowMaker busca hacerle honor a su nombre más que nunca y Faker, quien prioriza mantener la cabeza fría más que nunca, hace todo lo posible por continuar escribiendo nuevos capítulos en su interminable camino.

