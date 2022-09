Tita Sama, la streamer e-girl que es figura en el fandom de anime de la Argentina

Natalia Yamila Martínez es una de las figuras de la escena del animé en Argentina (@na_tiita).

Natalia Yamila Martínez tiene 23 años, es streamer y suma más de 1.8 millones de seguidores entre sus distintas redes sociales, aunque es más probable que la conozcas como Tita Sama, Tita Bruh, Na Tiita, Natali Vangler o simplemente Tita. Es modelo, hace tiktoks, videos en YouTube, es host en fiestas, cosplayer, cantante y una figura de la escena del animé en Argentina. Hace seis años que crea contenido y comenzó haciendo dibujos, por lo que pasó por distintas facetas artísticas.

En diálogo con Infobae Latin Power contó cómo fueron sus primeros pasos y cómo logró una evolución en su contenido: “Había empezado a vender historietas en eventos de animé pero no explotaba mi imagen. Alrededor del 2017 tenía un micro emprendimiento de maid y pastelería, además de que hacíamos eventos en un restaurante, y la imagen de cada una era importante, así que por el bien del proyecto me expuse más, siendo una de las chicas más conocidas, mismo por hacer vivos en la pagina de Facebook”.

Sus primeros pasos en directos no los hizo en Twitch, plataforma en la que stremea actualmente, sino que fue en Facebook: “Un día tenía un bajón de autoestima y mi página personal de Facebook tenía algunos books de fotos que me habían hecho, por lo que hice un video en vivo por Instagram. Tuve 30 personas que era un montón, después seguí por Face y ahí tuve mi primer boom de 1000 personas. Seguí haciendo directos hasta el 2019 con una media de 2000 a 5400 personas y después me pase a Twitch cuando tuve computadora, pero después lo dejé por un año y me enfoqué en mi cuenta de Instagram, logrando mis primeros 150.000 seguidores hasta la pandemia. Ahí todo cambió y volví a hacer dibujos por comisiones para sobrevivir, ja. Así hasta que pude participar en varios eventos de nuevo”.

Tita haciendo cosplay de Jinx Michi Guerrera de League of Legends.

—¿Qué es lo que más te gusta de stremear y crear contenido?

—Me gusta el trato humano, la secuencia de ser uno mismo y entretener a las personas. Ser esa pantalla extra que evita la soledad de algunos cuando no tienen a nadie, ser la dopamina del que trabaja muchas horas y aunque ser streamer nunca lo consideré un trabajo, es algo que hago por gusto y cualquiera que quiera serlo debería considerarlo así. Muy pocos vivimos de esto.

Además de los streams, YouTube y TikTok, Tita es host en la Tokyo Stream, la mayor fiesta friki/otaku de Argentina: “ Es increíble. El trato, el grupo de logística de la fiesta es muy cálido y sobre todo la gente que viene a la fiesta tiene una energía distinta que no cualquier boliche logra. Hace ya tres años vengo trabajando en la Tokyo, desde que teníamos 600 personas, pero es una fiesta que tiene 12 años ya. Dentro de ella trabajo en el área creativa y marketing. De mi lado hice lo posible para cambiar la música, las redes sociales, la idea general, impresiones, influencers y que la dirección de la fiesta sea para el publico friki actual. Ser host es divertido y aunque mi voz es muy aguda la gente se ha encariñado por suerte como yo con ellos, aunque secretamente trato de hacerla lo mas grave que puedo, ja. Si nunca tuviste la oportunidad de ir, creo que desde la persona menos friki hasta el otaku se pueden sentir a gusto”.

Tita durante uno de sus streams (@na_tiita).

—La comunidad del animé es cada vez mas grande. Hace unos años la gente quizás nos miraba raro, pero hoy en día es una de las “tribus urbanas” mas populares. ¿A qué pensás que se debe?

—Pienso que se debe a muchos factores socio culturales que involucraron el anime en por todos lados; desde las nuevas plataformas que permiten el fácil acceso al anime hasta la moda que involucra gráficas anime en la ropa, el urban, tech wear que es principalmente inspirado por Japón . Creo que también las redes sociales hoy en día se han diversificado mucho y la vuelta de los 20′ con Hello Kitty, que recordemos que es una empresa japonesa, hace que la gente se sienta cada vez más curiosa. También en un punto la pandemia hizo que mucha gente vea animé, y la viralización de las e-girl, que por cierto yo la aproveché con un video de Youtube llamado “Cómo ser una e-girl con calle”. Es una moda muy impulsada por la comunidad otaku en TikTok donde se usan faldas colegialas cuadrillé o negras de líneas en la cintura, el delineador ancho y el cabello multicolor.

—También tenés una faceta de cantante. ¿cómo te sentís en ese ámbito?

—Canto desde muy chica y escribo desde el 2016, pero digamos que no me consideraba apta para cantar y después de practicar intensivamente volví. Actualmente empecé con un nuevo nombre artístico similar al mio: Natali Vangler, que va a estar relacionado con mi marca de ropa 7vanglesh que saldrá este mes. Tengo ya tres temas: Pesa, que tiene una animación dibujada por mí, 2020 en navidad y $exxxting. Pronto voy a sacar uno nuevo que adelantando algo tendrá una animación estilo anime y saldrá este mes también.

Actualmente Tita stremea todos los días a la tarde en su canal de Twitch, y su contenido varía entre ver animé, jugar videojuegos, IRL, reacciones y consejos y tutoriales de moda y maquillaje. Los mejores recortes de los directos van a su canal de YouTube, y además sube contenido de comedia en su cuenta de TikTok.

