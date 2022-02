La Federación Internacional de Baloncesto apunta a Twitch y eligió al argentino Elías Mauro como primer streamer de habla hispana

El mundo del deporte tradicional cada vez está más relacionado con la creación de contenido a través de redes sociales y las plataformas de streaming. Y no pasa solo en el fútbol, con futbolistas streamers, estrellas de internet y hasta el anuncio de que el histórico programa Planeta Gol va a continuar por Twitch de la mano de Coscu, luego de que se dejara de emitir por televisión. También pasa con el básquet, una disciplina que cada vez suma más fans y especialistas del tema.

Hay diferentes streamers y periodistas que dedican su tiempo a hablar del deporte, explicarlo y dar otra visión acerca del juego y los jugadores, tanto de ligas locales, selecciones o NBA. Recientemente el argentino Elías Mauro fue seleccionado por la FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto para participar de un programa de partnerships para streamers en español, con la idea de hacer crecer la comunidad a nivel mundial. La FIBA tiene sus canales de YouTube y Twitch con contenidos en inglés y una fiel comunidad amante del deporte, y ahora Elías será el encargado de replicarlo para esta parte del mundo.

Elías comenzó su camino en el básquet lejos de Twitch, en el 2018 con un programa de radio que informaba de básquet allá. Sin embargo -como a muchos-, la pandemia lo obligó a mutar y lo convirtió su formato en un streaming audiovisual. Su contenido era distendido, con entrevistas y diferentes secciones que tenían como figuras a los jugadores de la Liga Nacional de Básquet.

Su gran salto lo dio previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 -que se disputaron entre julio y agosto del 2021-, ya que se convirtió en host de la Confederación Argentina de Básquet que comenzó a emitir por Twitch. “Ahí charlamos con casi todos los jugadores, incluidos Campazzo y Bolmaro, o jugadoras como Melisa Gretter, que son hoy por hoy las figuras de cada rama, y daba la posibilidad de conocerlos desde otro lado, más cercano, en charlas súper cómodas y jugando con la gente del chat”, repasa.

Elías junto a Facu Campazzo y Lucas Flossi, conconductor del stream

Cuando se abrieron las postulaciones decidió enviar fragmentos de esos streams y quedó seleccionado en un equipo que se llama Stream Team by FIBA. Por el momento los contenidos son en inglés, y Elías será el primero en transmitir en español y replicar el programa llamado Shots Fired, donde analizarán jugadas y hablarán de básquet, con material provisto y licenciado por la FIBA.

“Sinceramente me llena de orgullo y va demostrando que voy por un camino correcto, pero con mucho por aprender y corregir, siempre. Ojalá se sumen más chicos para que la comunidad siga creciendo, porque ese es el verdadero objetivo por detrás del Stream Team by FIBA. Lo que generan Pedro Pérez Disalvo -hermano de Coscu- o Juan Posite haciendo streams de básquet en nuestro país demuestra que el público está ahí, y hay que seguir buscándolo ; ahora, con el apoyo de FIBA, eso se va a potenciar mucho más, junto con todos los contenidos que te comentaba antes que hacemos en la CAB y ligas nacionales”, le aseguró a Infobae.

En su interesante curriculum ligado a este deporte también tuvo el lujo de ser relator y caster, que técnicamente significan lo mismo, pero la diferencia es que el segundo narra lo que sucede dentro de una consola o una PC. Trabajó junto a IESA, una productora de esports que hace años destaca por hacer competencias de Clubes Pro de FIFA, y que se fue sumando al NBA 2K, el equivalente en básquet: “Yo relato básquet desde 2015, y al pararse todo en marzo de 2020 empecé a buscar qué podía hacer para mantener el ritmo. Les consulté si necesitaba casters, y esa misma noche empecé. Fue mi primer acercamiento al mundo esports, y la verdad quedé maravillado. También pude relatar a la Selección de 2K en el canal de la CAB”.

“Obviamente, la cantidad de jugadores no era la misma que tenían juegos más masivos como lo es el FIFA, LoL, CS, etc., porque la comunidad era nueva, pero durante ese año, en cada torneo que se hizo, se logró sumar cada vez más equipos, y por eso IESA sigue organizando competencias a nivel continental del juego; ese es otro argumento para seguir apostando por las nuevas plataformas para las organizaciones deportivas, y sobre todo por el básquet, que tiene muchísimo para compartir y explotar desde ese rubro, no sólo desde el juego, sino todo lo que lo rodea, que es verdaderamente impactante . La frutillita del postre fue haber casteado el torneo de 2K en el Argentina Game Show del año pasado. Eso también es algo que no me voy a olvidar nunca y ojalá se pueda repetir este año”, cuenta.

Hoy en día Elías cumple un papel sumamente importante siendo nexo entre el básquet como disciplina y los streams y la creación de contenido: “Soy Content Media Manager de las selecciones argentinas y ligas nacionales de básquetbol. Tanto desde la CAB como desde la AdC (Asociación de Clubes), trabajamos con el equipo del área digital en la generación de contenidos multiplataformas para llegar a las audiencias más jóvenes, tanto hombres y mujeres, y logramos que el engagement e involucramiento con el básquet en nuestro país sea cada vez mayor. Y de la mano con eso, que el ente madre del básquet mundial se sume con este tipo de ideas como es el Stream Team , sin dudas va a hacer que el deporte siga acrecentando las fronteras”.

—¿Cuáles son tus ideas para trabajarlo? ¿Qué pensás hacer para destacar?

—Mi idea es hacer un contenido súper dinámico, obviamente entendiendo quién está del otro lado. Más allá de que haya una línea de trabajo, hay mucha libertad para poder desarrollar cada stream, y se pueden utilizar muchas cosas tanto del básquet de nuestro país, como material de afuera, sea Europa o mismo NBA, por lo que los recursos son casi infinitos. Quiero que aquellas personas que no son del palo del básquet y se encuentren con el directo, le den una oportunidad al deporte . Obviamente después les puede gustar, pueden volver o no, pero ya que se interioricen mínimamente es un paso importante. Voy a tratar de innovar, de probar cosas distintas, y aprender de las que no salgan del todo bien para seguir mejorando. Es una apuesta grande de FIBA y me gustaría que sea un puntapié inicial -o salto inicial, en nuestro caso- para subir la vara de los contenidos en el mundo del básquet.

