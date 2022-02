Dos años de Ibai en Twitch: cómo se convirtió en uno de los streamers más importantes del mundo

Mientras todo el mundo reaccionaba a la salida de Messi del Barcelona, el streamer compartía la cena de despedida y se convertía en tendencia en redes sociales

Ibai celebró sus dos años como creador de contenido en Twitch. Con una transmisión especial, repasó algunos de sus momentos más importantes, pero también su trayectoria previa. ¿Pero cómo llegó a convertirse en uno de los streamers más importantes del mundo? Y lo más importante: ¿cómo logró romper con la idea de consumo de nicho para traspasar cualquier tipo de barrera etaria y convertirse en un gran exponente del potencial sin techo de la plataforma de streaming?

Su camino en Twitch empezó en el 2016, pero en el 2020 se dio su debut oficial como streamer , creando contenido en forma regular. Durante esos dos años no solo creció en forma acelerada su audiencia. También logró marcar diferentes hitos dentro de la plataforma, con la organización de eventos y activaciones de las que se hablaron en todo el mundo.

El 24 de enero del 2020 Ibai anunciaba a través de su cuenta de Twitter que no iba a seguir en su rol de comentarista de la LVP . En ese momento anticipaba un fichaje tan gigantesco que lo había llevado a rechazar ofertar para relatar fútbol o básquet. “Después de pasar los mejores cinco años de mi vida, anuncio que dejo de formar parte del equipo habitual de comentaristas de la LVP. Ha sido la decisión más jodida de mi vida y escribo esto estando bastante triste pero no me veía con ganas de seguir otro año más”, explicaba.

La confirmación de su próximo destino llegó el 5 de febrero: junto con Ander, Reven y BarbeQ iban a pasar a integrar el equipo de creadores de contenidos de G2, una de las organizaciones de esports más importantes del mundo, que con esta decisión buscaba ampliar su audiencia hispana. Ese mismo día Ibai hizo su primer transmisión en Twitch ya como streamer.

“Estábamos entrando en una organización asentada en Alemania, que en ese momento tenía el mejor equipo de League of Legends. Estábamos entrando en lo top de lo top. Estoy agradecido a G2 por la oportunidad que nos dieron y para mi es una locura lo que hemos conseguido”, destacó ayer en su directo. “En mi primer stream en G2 tuve un pico de 33 mil viewers. Le decía a los chavales: entended que esto es un stream especial, voy a tener 10 mil viewers”. Pero Ibai falló en sus propias predicciones y su segunda transmisión convocó a 20 mil espectadores en simultáneo. En septiembre, solo unos meses después, estaba logrando picos de casi 100 mil espectadores.

Como comentarista, Ibai logró acumular una gran popularidad y fue la antesala que le permitió dar un paso clave como creador de contenido

Al mismo tiempo que empezaba su camino como streamer, en el mundo se agravaba la situación en torno al coronavirus y en marzo se declaraba la pandemia. De repente, un volumen enorme de personas pasaban a disponer de más tiempo libre, mientras se extendías las medidas de encierro. En ese contexto, el alcance de Twitch escaló en forma rápida y fue Ibai uno de los grandes protagonistas de esa tendencia.

En un momento particular -en el que la distancia obligada repercutía en el ánimo de muchas personas-, los creadores de contenido también se convirtieron en un acompañamiento muy importante. Ibai se mostró cercano, honesto, decidió hablar de salud mental, mostró que el límite entre el entretenimiento tradicional y las nuevas industrias es cada menos menos claro. En marzo, solo un mes después de su debut “oficial”, era parte de la primera transmisión del Kun Agüero.

Así Ibai terminó participando en un momento que después impactó de llenó en la escena de los deportes electrónicos. Con su llegada a Twitch, el Kun también entró en contacto con la industria de los esports. A mediados del 2020 empezó a gestarse lo que después se presentaría como KRÜ, la organización liderada por el futbolista que logró poner a América Latina en lo más alto de VALORANT, demostrando que la combinación de confianza y proyección a largo plazo pueden catapultar el talento de la región.

Todos los ojos del mundo seguían la llegada de Messi al PSG y fue Ibai uno de los responsables de entrevistarlo en su presentación oficial

El 13 de enero del 2021, Ibai hizo otro anuncio y llegó su salida de G2. “ Queremos formar nuestra propia marca, nuestro propio estilo y nuestro propio modelo . Creo que ha sido un año muy exitoso para todos el mundo, no ha tenido sentido todo lo que ha pasado en el 2020″, explicó. En el mismo video también reveló el objetivo principal del cambio: “nos va a permitir subir al siguiente nivel de Twitch” .

El 2021 dio paso a una gran cantidad de eventos que superaron los límites de la pantalla y que mostraron al capacidad del streamer para generar grandes eventos. Desde un torneo de pádel que reunión a figuras de Twitch junto con deportistas tradicionales, el Mundial de Globos con representantes de 32 países compitiendo por el premio final, la velada de boxeo que alcanzó el millón y medio de espectadores en simultáneo (el segundo directo más visto en la historia de la plataforma para un canal individual).

La figura del Kun fue clave en uno de los momentos más icónicos de la carrera de Ibai. En agosto Messi se iba del Barcelona y decidió hacer una cena para sellar esa despedida. De repente los periodistas lo mostraron a Ibai entrando a la casa del futbolista junto al Kun y Coscu, el streamer argentino . Mientras tanto el tema se convertía en tendencia en redes sociales y al día siguiente el creador de contenidos nacido en Bilbao confesaba que Agüero no le había avisado el lugar al que estaban yendo. Para él y Coscu fue una sorpresa total.

KOI, la organización que creó junto a Piqué, fue la cristalización de un objetivo que el streamer se había propuesto hace años y su salto a un nuevo rol en la escena de esports

El 2021 fue también el año del inicio de su alianza con Gerard Piqué, que empezó con la transmisión de los partidos de la Copa América . La gran final entre Argentina y Brasil -que contó con la participación de Ronaldo en la previa del directo- tuvo un promedio de 510 mil espectadores, pero logró un pico de 642 mil viewers. Un número que toma más relevancia cuando se tiene en cuenta que los derechos solo los adquirieron para España y desde América Latina no se podía ver la transmisión. Juntos también realizaron el Mundial de Globos, que llegó hasta el mismo presidente de Perú que felicitó al representa de su país, que se coronó como el ganador.

Sin embargo, todavía faltaba un gran anuncio: el 1 de septiembre, junto al futbolista comunicaron que habían adquirido la plaza de Astralis Stormbringers, el equipo que había ascendido a la Superliga, la liga española de League of Legends. Así Ibai pudo reencontrase con el juego que lo llevó a afianzarse como relator, solo que en un nuevo rol y como dueño se su propia organización. “ Echaba de menos los esports. Ahora quiero formar parte de otra manera. Si bien me gustaría comentar algún partido, me haría ilusión tener mi propio equipo en Superliga, aunque no sabemos si se dará o no”, había dicho unos meses antes. El 15 de diciembre llegó la presentación oficial de KOI -la flamante organización-, con un evento que reunió a miles de personas en forma presencial y contó con más de 300 mil espectadores en Twitch.

El 2021 fue el año de la consolidación y acumuló diferentes premios que reafirmaron ese crecimiento

En noviembre del año pasado, Ibai confirmó que iba a transmitir las campanadas junto a Ramón García , un presentador de televisión muy popular en España que participó de este evento más de 15 veces. Fue el único canal de la plataforma de streaming presente en la plaza histórica, junto a canales de televisión tradicionales. “Creo que hoy es el día ideal para que todas aquellas personas que no conocen el mundo de Twitch o para todos vosotros que veis Twitch y parte de nuestra familia no entiende qué cojones es esto, pues al menos les de una oportunidad”, dijo unas horas antes.

El 2022 empezó con los Premios Esland, organizados por TheGrefg -otro de los grandes creadores de contenido de la plataforma y uno de los exponentes del desarrollo imparable que tuvo la escena española-, donde se llevó el premio al streamer del año. “Si alguien se lo merecía este año, definitivamente era Ibai por todo lo que ha hecho, todos los eventos que ha hecho. Ha hecho que Twitch sea más mainstream de lo que sería sin él . Eso tiene un valor de la hostia”, explicó Rubius.

El streamer destacó que el aumento en las audiencias hace más sustentable los ecosistemas

En dos años -pero también mucho antes- Ibai demostró que entiende, como pocos, lo que es el futuro del entretenimiento . Pero, además, volvió más borrosos los límites generacionales. Los más jóvenes van a sentirse más cómodos en Twitch y en las nuevas plataformas, pero nada establece que todo el resto tenga que quedarse afuera. Cambian las pantallas, pero todavía se puede encontrar un punto en común donde se cruzan los diferentes lenguajes.

“ En mi puta vida imaginé conseguir ni un 3% de lo que tengo al día hoy. He conseguido cosas que para mi eran inimaginables , he conseguido cosas que ni siquiera sabía que podían ser reales. Pensaba que no había una sola opción. Por lo tanto, si tienes algún sueño que perseguir, hazlo. No te digo que te vas a convertir en millonario. Simplemente inténtalo, hazlo”, le dijo Ibai a sus seguidores durante el stream que conmemoró el segundo aniversario y que se extendió por más de tres horas.

El 2022 lo encuentra en un nuevo lugar, al frente de su propia organización y con la expectativa de subir la apuesta del 2021. Con una nueva velada de boxeo en sus planes y la llegada de un nuevo sponsor en los próximos días, no quedan dudas de que todavía no alcanzó su techo y que va a poder seguir elevando la presencia de la comunidad hispana en el mundo de los creadores de contenido.

SEGUIR LEYENDO: