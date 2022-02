Juli Manzotti y el arte de convertir un stream en una compañía para la gente

Juli Manzotti tiene 21 años y es streamer en Twitch twitch.tv/julimanzotti - Foto de @adelselphoto

Twitch revolucionó a una generación entera de jóvenes, que encontraron en internet y en las transmisiones en vivo una manera de generar contenido, conocer gente y descubrir nuevas pasiones. Ese fue el caso de Julieta Manzotti, de 21 años, que a fines del 2019 se subió al barco de los streams y lo fue convirtiendo en su modo de vida. Lo que hace frente a su público es muy variado, y va desde leer Harry Potter, pasando por organizar torneos de videojuegos, hasta algo tan simple y tan complicado como es lograr ser una compañía para las personas. “Es lo más lindo que tiene el stream. No solo la compañía que yo les hago a ellos, sino la que ellos me hacen a mí. Siempre es muy mutuo eso. Valoro muchísimo que inviertan su tiempo en verme a mí. Así que siempre voy a querer devolverles lo que me dan”, le contó a Infobae.

Sus primeros streams fueron hace poco más de dos años, y se animó luego de varios meses de insistencia de sus amigos y conocidos. “A mí siempre me gustaron las redes y todo lo que tiene que ver con el ambiente artístico. Me daba vergüenza hablar en cámara y hasta hacer un vivo en Instagram, y un día dije ‘me voy a descargar Twitch a ver que onda’”, recuerda.

— ¿Conocías algo del ambiente y la movida en ese momento?

— No conocía absolutamente nada. Mi hermano conocía y siempre lo veía ver videos de Coscu y de Momo. A la primera streamer que seguí fue a Belén, la Chilena, que la conocía de Instagram. La empecé a seguir y empecé a ver streams de ella. Me acuerdo que estaba en un departamento re lindo, que stremeaba a la tarde y le daba todo el solcito. Y dije “que lindo esto, yo quiero algo así”. Porque antes veía que muchos solo jugaban y no me llamaba mucho la atención. Pero me gustaba eso de ser una compañía para las personas. Como que ahí me empezó a entrar el bichito de querer stremear.

— ¿Te acordás como fue tu primer stream?

— Yo estaba en la casa de mi ex novio y él le pidió la netbook a su mamá para que yo la use, llamó a un amigo que stremeaba para que me ayude a descargar el OBS y pum... Ahí prendí, me quedé y nunca más me fui. Prendí como ocho horas el primer día, el segundo también y el tercer día hice un 12 horas. Mi hermano me moderaba y caían amigos. Al principio eramos poquitos, pero yo tuve la suerte de que enseguida crecí mucho. Al principio me bancó mucha gente. Yo en dos meses me pude comprar la computadora de lo que la gente me bancó económicamente. Tenía una barra de donaciones y me la completaron. Es más, mi computadora se llama Kevs, que es uno de los chicos que me donó un montón y hoy es moderador y está en el chat siempre. Es un chico que tenía 21 años en ese entonces, con su trabajo eligió ayudarme a mí. Y eso lo valoré un montonazo.

El set up de Juli en su habitación.

Juli no ve en Twitch solo una herramienta de trabajo, sino como él lugar en la que miles de creadores de contenido buscan mostrar algo, donde puede conectar con amigos y colegas, y donde cada canal es una ventana a la vida de una persona diferente: “Cada vez que me siento en la computadora tengo el tic de abrir Twitch primero. Es como prender la tele con las noticias”.

— ¿Cómo es esa conexión con tus viewers y tus moderadores?

— Es una compañía hermosa. Hay mucha gente que en mi chat viene y se siente re sola, que está re triste y viene a contarnos un problema capaz esperando que ni siquiera lo escuchemos y nos ponemos a hablar todos sobre eso, y hay gente en el mismo chat que le dice “Cualquier cosas que necesites mandame un mensaje que estoy acá”. Y hay gente que se re emociona por eso y a mí me llega un montón. Te das cuenta que el que está atrás de ese user es una persona, no es un bot. Es otra persona con un montón de sentimientos y cosas en su vida, con un montón de pensamientos que decide compartirlos con vos y que podés conectar un montón. Yo últimamente estuve pasando por momentos difíciles personalmente y tuve el apoyo 100% de mis moderadores. Ellos me bancan hace casi dos años y están casi todos desde el principio.

Entre finales del 2020 y mediados del 2021 Juli formó parte de La Jefatura, una comunidad de streamers mujeres, que incluso llegó a tener su propia streaming house en un barrio en Nordelta: “Era pandemia y a las chicas las fui conociendo de a poco, pero todo por Discord y llamada, porque no nos conocíamos personalmente. Nosotras estábamos buscando tener una streaming house, y estábamos pensando mudarnos en La Plata, que eran bastante baratos los alquileres, y en un momento llega una marca que decide bancarnos una casa. Le mandamos para adelante, por más que había un montón de red flags. Nos mudamos en diciembre y al principio fueron como unas vacaciones con amigas. Fue cuando más disfruté. Verano, pileta, amigos, era una locura. Pero cuando empezó el año y había que ponerse a laburar realamente me sentí muy diferente a las chicas. Cada una tiene su contenido y su forma de hacer el stream”.

Si bien fue un proyecto que no culminó como esperaba, lo recuerda como un periodo de su vida donde aprendió mucho: “El último tiempo fui muy difícil para mí, fue muy complicado. Más otras cosas personales que estaba viviendo. Terminé muy estresada y fue terrible, pero eso me ayudó muchísimo a conocerme más. Yo valoro mucho esa etapa porque es lo que más me hizo crecer y aprender. Me conocí mucho más en como quiero vivir, en como quiero hacer las cosas. Pero mientras vivimos ahí también tuve un montón de apoyo de las chicas y eso también lo valoro una banda. Creo que no prosperó más porque podríamos haberle metido muchísimo más. Yo creo que todas aprendimos de eso”.

Durante el 2021 participó de muchos eventos de la comunidad - Foto de Luca.

— ¿Qué planes tenés para este año?

— Quiero retomar la facultad. Estoy estudiando comunicación social, que la pausé, no es que la dejé. Cuando me mudé con las chicas era muy complicado seguir la carrera, y creo que eso me va a aportar un montón de conocimiento para hacer secciones que quiero en el stream. Yo tengo el plan de hacer una radio en Twitch que tenga muchas secciones como entrevistas y más cosas que tengo pensadas. Por otro lado le estoy metiendo a todas las redes, contraté un editor para YouTube. Sé que hay que meterle mucho y quiero hacer videos semanales. Quiero meterle a TikToK, a Instagram quiero aprender a editar fotos y videos así genero mejor contenido con mejor calidad. También estoy organizando torneos de Counter y Clash Royale en stream. Estoy re agradecida con Zona Players, con quienes hago torneos semanales en los que les puedo dar premios en dólares a la gente que me ve, que me banca.

— Además estás incursionando mucho con la lectura en los streams, ¿no?

— A mí me gusta leer en voz alta y hace poco empezamos a leer la saga de Harry Potter. Vamos leyendo de a capítulos en distintos streams y lo subimos a YouTube para que nadie se lo pierda. También tengo un proyecto que es para que la gente que me ve me mande lo que escribe. Hay muchos que les gusta escribir y capaz no se animan a compartirlo, entonces voy a abrir un mail para que me manden todo lo que escriben y poder compartirlo y leerlo de esa forma, y generar un mini club de lectura , como había cuando eramos chicos, y que compartan esas cosas porque creo que hay un montón de talento que capaz no tiene la oportunidad de mostrarse.

— ¿Cómo haces para adaptar tus horarios a los streams o a los horarios de los viewers?

— Los horarios de stream para mí son lo más importante que hay, y lo sé desde el principio. Cuando estábamos en plena pandemia a mí la gente me conoció por ser la chica que prendía las 4 AM. Me iba a dormir a las 22:30 o 23:00, me ponía alarma a las 4:00 y prendía stream. Era el momento en que estábamos todos con los horarios terriblemente mal, nos dormíamos todos re tarde y en ese horario los streamers cortaban stream y la gente quedaba sin nada para ver y sin sueño, y ahí estaba yo. Entonces ahí creo que fue la época en al que más crecí porque había muchísima gente y capaz los stremers te hosteaban porque no había otra persona ON. Y también agarraba a la gente que se levantaba a la mañana para trabajar en la compu o para las clases. Creo que son los más copados para charlar y es cuando más te soltás con el otro. La gente va con el matecito a escucharte, era un ambiente re lindo . Era la loca que prendía a las 4 AM y hasta había gente que se ponía alarma para verme.

Hace unos años el stream parecía estar más reservado para los hombres que para las mujeres, sin embargo la balanza se fue emparejando, y cada vez son más las pibas que se animan a generar su contenido en vivo y trabajar en sus propias comunidades. Hoy en día tienen un rol más protagónico. “No es algo que recién empieza. Las mujeres vienen metiéndole hace una banda, pero creo que hoy en día sí se le está dando muchísimo más la oportunidad de hacerlo. Sigue siendo igual predominante el hombre en general. Yo creo que los más reconocidos y los que más aguante tienen son hombres, pero por suerte cada vez la gente se da cuenta que hay mujeres que se merecen muchísimo reconocimiento y que están muy infravaloradas . También noto el cambio en mis viewers. Antes yo preguntaba cuántas mujeres había y capaz era una sola viéndome. Y hoy en día hay muchísimas mujeres en Twitch, viendo, jugando juegos y stremeando”, destacó.

Juli durante los Coscu Army Awards 2022 - Mazza.

— A mí me gusta explicar el mundo de la creación de contenido y el stream como algo 360°, con actores que lo alimentan desde diferentes ámbitos, como la música, el arte, el deporte o los esports. ¿Qué tan importante pensás que es el rol de un streamer para un equipo de esports por ejemplo?

— Es la cara visible de ellos. Yo creo que cada creador de contenido tiene muchísimo más poder del que cree. Es súper importante porque cada creador tiene a su comunidad detrás y eso es en lo que hay que centrarse. Por más contenido e ideas y proyectos que tengas, si vos no formaste tu comunidad fiel estás complicado. Y que venga un equipo de esports a bancarte o cualquier empresa o marca, saber que viene con eso. Te viene a bancar a vos, tu comunidad, a tus ideas, a todo lo que tenés para darle, y creo que es una responsabilidad enorme y está muy bueno que puedan darle esa oportunidad a las personas que lo están haciendo a pulmón desde abajo y dándolo todo por crecer como: “Te bancamos de esta forma, sos nuestro representante”. Ahí tiene esa responsabilidad el creador, que le suma un montón de valor a lo que hace.

Desde hace cinco años Juli es vegana, y si bien ya no milita en sus redes como lo hacía antes, sí intenta dejar un mensaje y concientizar a quienes estén dispuestos a escuchar cada vez que puede: “Antes era activista en redes, pero me desgastó muchísima energía. Yo soy una persona muy sensible y en ese momento no estaba tan normalizado como ahora el veganismo y el vegetarianismo. Me desgastó mucho y elegí poner mi energía en otras cosas pero es algo que igual llevo conmigo. Siempre que tengo la oportunidad lo hablo. En stream he hablado varias veces del veganismo, han surgido charlas y debates hermosos. A mi me gusta mucho debatir con gente que tiene otro punto de vista, sino siempre te llenás de las opiniones que te dan la razón y eso también está mal. Me gusta mucho pero siempre desde el respeto”.

“Una vez tuve que apagar stream de lo que me estaban diciendo, me puse muy triste y tuve que cortar stream y me fui a llorar. A partir de ahí dije que no iba a hablar más del tema, pero después me di cuenta que no podía dejar de hablar del veganismo por dos personas que lamentablemente no tienen la capacidad de razonar y discutir sobre algo que es algo buenísimo, que promueve valores hermosos como la empatía, el amor, el poder convivir en paz con el medio ambiente y con los animales que compartimos. Entonces dije ‘listo, lo voy a hacer hasta donde yo me sienta cómoda y debatiendo con espeto’. Cuando se falta el respeto se termina el tema. Así hemos debatido miles de veces, cualquier persona que ve mi stream lo sabe. Por suerte tengo una comunidad hermosa, siempre digo que para mí mi chat es el mejor chat del mundo, que están ahí para educar a las personas nuevas que llegan. Cuando alguien viene y se desubica le dicen ‘che eso está mal lo que estás diciendo’, y eso yo lo valoro un montón”, contó.

Juli es vegana hace cinco años y siempre intenta concientizar a su manera

— ¿Cuál es la meta de Juli en el 2022?

— No me suelo poner metas muy grandes porque después la desilusión cuando no se pueden cumplir te desmotiva un montonazo. Lo que me gusta es ponerme metas de a poquito. Tengo muchísimas este año. Mi mayor meta va a ser crecer tanto personal como laboralmente, sea lo que sea. No en números, sino crecer y aprender. Este año también me lo quiero tomar para dedicármelo a mí. Quiero poder encontrar paz mental y estar bien enfocada en lo que me hace bien, y laboralmente tengo muchísimas ganas de aprender cosas, poder aplicarlas en el stream, quero hacer muchas horas de stream y generar mucho contenido y sentirme cómoda y orgullosa de eso que haga. También poder viajar, es algo que me encantaría mucho, y compartirlo con las redes, hacer vlogs o streams. Sería algo muy lindo.

— ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir?

— Quiero compartirles algo que aprendí. Cuídense mucho, la salud mental es muy importante. Lo que más necesitamos es estar sanos nosotros para poder llevar a cabo lo que queremos en la vida . Cuiden su salud mental, vayan al psicólogo si lo necesitan. Si necesitan quedarse en su casa y no juntarse con amigos háganlo, no se sientan culpables, no hagan lo que no tienen ganas de hacer. Busquen su felicidad, hagan lo que les guste y que no les importe lo que piensen los demás, que no les afecte lo del resto porque tenemos una sola vida. Lo que tenemos es el ahora, y capaz es muy cliché, pero es así. Hoy estás y mañana no lo sabés, así que hacé lo que realmente desees, no estés en lugares que no estés bien, no estés con personas que no te hacen bien ni cosas que no te gusten. Buscá tu felicidad que es lo más importante. Y si el día de mañana te morís y te dicen “¿Estás orgulloso de tu vida?”, espero que puedas decir que sí.

SEGUIR LEYENDO: